Pêche responsable : l’Ifremer dévoile des IA pour réduire l’impact écologique d’ici 2028
À Brest, la pêche évolue vers de nouvelles pratiques durables. Pour favoriser une approche plus respectueuse de l’environnement, des chercheurs de l’Ifremer expérimentent des chaluts...
Safran injecte 150 millions d’euros pour une presse de 30 000 tonnes
Safran annonce un investissement majeur pour renforcer sa capacité de production à Gennevilliers....
Le nouveau combustible nucléaire français VERA-440 pourrait changer l’équilibre géopolitique en Europe
Framatome a établi un partenariat avec quatre opérateurs européens de centrales nucléaires de type VVER, à savoir ČEZ (République tchèque), Fortum (Finlande), MVM Paks NPP...
Péter Magyar renverse Orbán : des résultats de l’élection qui secoue le paysage politique hongrois et européen
Le résultat des élections législatives en Hongrie a abouti à un changement de direction politique significatif, avec la défaite du dirigeant nationaliste en place depuis...
Marine nationale : le Falcon 2000 Albatros promet des missions plus efficaces, mais à quel coût pour le contribuable ?
Les récentes nouvelles annoncent un progrès significatif concernant le programme AVSIMAR (avion de surveillance et d’intervention maritime). D’une part, la mise à jour de la...
Port de Marseille : trois paquebots connectés au réseau électrique, une avancée pour la transition écologique ?
Ce 11 avril, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, se rend à Marseille pour lancer le branchement électrique de trois navires de croisière, une première...
Moteur d’avion électrique : l’Allemagne et la France en guerre pour 2026, qui aura l’innovation ?
Un nouveau moteur électrique révolutionnaire pourrait transformer l’aviation régionale en surmontant les difficultés liées à la puissance et au poids....
L’Inde établit un nouveau record avec son réacteur à neutrons rapides
Le Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) a franchi une étape majeure dans le développement de l’énergie nucléaire en Inde, ayant atteint son état critique le...
Le porte-avions Charles de Gaulle reprend la mer après une escale en Crète
Le navire a accosté au quai K-14 à Marathi, près de Chania, dans la matinée du 2 avril, avant de reprendre le large pour des...
Mission Jeanne d’Arc : la Marine nationale redéploie ses forces en Atlantique
Le groupe Jeanne d’Arc a récemment effectué une mission significative dans le sud de l’océan Indien....
73% du parc nucléaire mondial pourrait être prolongé grâce à Framatome : une décision historique des USA
Framatome a réalisé une avancée significative dans le secteur des contrôles nucléaires avec l’approbation de sa technologie d’inspection ultrasonore innovante pour les soudures des enceintes...
Éolien en mer : le CSOV de Vard livré à Windward
L’armateur Windward offshore, basé en Allemagne, a récemment pris livraison de son tout premier navire CSOV de Vard, dédié à l’exploitation et à la maintenance...