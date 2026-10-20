400 Wh/kg : Bordeaux lance la première ligne française de batteries tout-solide
Saft a inauguré le 19 octobre à Bordeaux ses premières lignes de production de batteries tout-solide. La filiale de TotalEnergies affirme devenir le premier industriel français à produire, et non plus seulement à chercher, cette technologie attendue pour l’aviation et le spatial.
Une « rupture technologique » à l’échelle industrielle
C’est sur son site historique du boulevard Alfred-Daney, à Bordeaux, que Saft a présenté lundi 19 octobre 2026 ses nouvelles lignes de production. L’entreprise, filiale à 100 % de TotalEnergies depuis son rachat en 2016 pour 950 millions d’euros, y fait passer sa technologie de batteries tout-solide du stade de la salle blanche expérimentale à celui de la ligne pilote industrielle. Le programme à l’origine de ces travaux, baptisé IDOLES, avait été lancé au début des années 2010.
Le site bordelais, présenté comme le centre mondial de recherche du groupe, emploie environ 700 personnes, dont 300 chercheurs et ingénieurs. Selon Saft, il s’agit de la première ligne en France combinant deux familles de technologies d’électrolyte solide, les sulfures et les polymères, fonctionnant toutes deux à température ambiante. Cédric Duclos, directeur général de Saft, a qualifié l’événement de « rupture technologique », selon des propos rapportés par L’Usine Nouvelle.
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Deux chimies inédites pour un gain de densité
Les batteries tout-solide remplacent l’électrolyte liquide des batteries lithium-ion classiques par un électrolyte solide. L’intérêt est double : en supprimant le liquide inflammable, elles gagnent en sécurité, et elles promettent une densité énergétique nettement supérieure. Saft indique avoir déjà atteint environ 400 Wh/kg sur les cellules sorties de sa ligne pilote, avec un objectif de 500 Wh/kg dans les prochaines années, contre 250 à 300 Wh/kg pour une cellule lithium-ion actuelle.
Côté fabrication, le procédé retenu, une enduction des électrodes par voie sèche, permettrait selon l’entreprise de réduire jusqu’à 40 % les émissions de CO2 de cette étape de production, en supprimant le recours aux solvants. Des chiffres avancés par Saft, qui n’ont pas pu être vérifiés de façon indépendante auprès d’un tiers.
Pas l’automobile, mais l’aéronautique et le spatial
À la différence de la plupart de ses concurrents internationaux, Saft ne vise pas le marché automobile. L’entreprise mise sur l’aéronautique et le spatial, deux secteurs où la sécurité et la densité énergétique pèsent plus que le coût. Un partenariat avec Safran, annoncé le 15 octobre, porte déjà sur des cellules semi-solides destinées à évaluer des architectures d’avions électriques et hybrides. Dans le spatial, Saft cite des interlocuteurs comme Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space, avec un gain de densité annoncé de 60 à 100 % par rapport aux cellules spatiales actuelles, dont beaucoup sortent déjà des usines du groupe. Les premières livraisons à des clients sont annoncées à partir de 2027.
Ce positionnement de niche a un prix : une cellule tout-solide coûte aujourd’hui, selon des analystes cités par la presse économique, cinq à dix fois plus cher qu’une cellule lithium-ion équivalente. Cédric Duclos reconnaît par ailleurs que sur cette même technologie appliquée à l’automobile, la Chine dispose d’une longueur d’avance.
|Acteur
|Pays
|Marché visé
|Horizon
|Saft
|France
|Aéronautique, spatial
|2027
|Toyota
|Japon
|Automobile premium
|2027-2028 (série limitée)
|Samsung SDI
|Corée du Sud
|Automobile (BMW)
|Production de masse S2 2027
|CATL
|Chine
|Automobile
|Petite série 2027, masse 2030
|BYD
|Chine
|Automobile
|Véhicules test 2026-2027
|QuantumScape
|États-Unis
|Automobile (licence VW/PowerCo)
|2029-2030
Le tableau illustre l’ampleur de l’écart à combler : Toyota a investi à lui seul 15 milliards de dollars (environ 12,8 milliards d’euros) et déposé plus de 1 300 brevets sur le tout-solide. Sur le marché actuel du lithium-ion, CATL et BYD contrôlent ensemble plus de la moitié de la production mondiale de cellules, l’Europe ne pesant pas plus de 5 % de cette production en 2026. L’échec du suédois Northvolt, placé en liquidation en 2025 après un dépot de bilan aux États-Unis, a rappelé la fragilité des paris industriels europpéens sur la batterie grand public.
C’est dans ce contexte que la spécialisation de Saft sur des marchés de niche à plus forte valeur ajoutée, où elle n’affronte pas directement les géants asiatiques du véhicule électrique, prend tout son sens industriel. L’entreprise participe par ailleurs à d’autres projets de recherche sur le stockage du futur, comme SUBLIME sur l’électrolyte solide sulfure, lancé en 2023, ou TALISSMAN sur les batteries lithium-soufre pour véhicules électriques, et reste actionnaire d’Automotive Cells Company (ACC), aux côtés de Stellantis et Mercedes-Benz, dont l’usine de Douvrin produit des cellules à base de nickel, principalement pour Stellantis. Des projets d’usines ACC en Allemagne et en Italie ont en revanche été abandonnés, signe des difficultés plus larges de la filière batterie européenne.
Saft n’est pas la seule entreprise française à explorer le solide en France : Blue Solutions, filiale du groupe Bolloré, commercialise déjà des batteries au lithium-métal-polymère, une autre famille de technologie tout-solide, mais l’activité traverse une période de restructuration après des déboires rencontrés sur des applications de bus électriques. La différence de trajectoire entre les deux entreprises illustre la difficulté, pour l’industrie française, à transformer des avancées de laboratoire en lignes de production rentables.
Côté chinois, la pression concurrentielle ne se limite pas à CATL et BYD. Le constructeur SAIC vise lui aussi 400 Wh/kg à l’horizon 2026-2027, Geely affirme avoir déjà atteint cette densité sur une cellule de 20 ampères-heure, et la jeune pousse Jinyu New Energy a bouclé un tour de financement de série B+ pour construire une ligne de production d’1,2 GWh. Le groupe BTR, de son côté, revendique une maîtrise des trois familles de matériaux critiques pour cette technologie. Bordeaux, présentée dans la presse économique comme un pôle aéronautique européen, mise ainsi sur sa spécialisation sectorielle plutôt que sur une course aux volumes qu’elle n’a aucune chance de remporter face à ces acteurs.
Prochaine étape à surveiller : les premières livraisons commerciales annoncées pour 2027, qui diront si la technologie tient ses promesses de densité et de coût hors du laboratoire. Saft n’exclut pas, à plus long terme et sous réserve de conditions économiques favorables, d’étendre ces batteries au stockage stationnaire d’électricité.