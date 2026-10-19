Cette entreprise française avale le spécialiste irlandais des câbles sous-marins
La société d’ingénierie française Aventa a annoncé le rachat de l’entreprise irlandaise Irish Sea Contractors, spécialiste de la pose de câbles sous-marins et des travaux maritimes. Une opération qui illustre la course aux capacités d’installation que se livrent les acteurs de l’éolien en mer en Europe.
Plus de quarante ans d’expérience irlandaise absorbés par un groupe français
Basée dans le comté de Wexford, en Irlande, Irish Sea Contractors (ISC) revendique plus de quarante ans d’expérience dans le génie civil maritime : plongée commerciale, construction et entretien portuaire, inspection et maintenance sous-marine, et surtout pose de câbles à fibre optique et d’énergie en Irlande, au Royaume-Uni et sur le continent européen. L’entreprise a également développé AERSUB, une solution de réparation de câbles sous-marins certifiée par le classificateur norvégien DNV.
Cette capacité de réparation, un métier à part dans la chaîne de valeur de l’éolien en mer, pèsera dans la balance : un câble endommagé qui ne peut être réparé rapidement prive un parc entier de sa production, d’où l’intérêt des opérateurs d’énergie marine pour les prestataires capables d’intervenir vite sur ce type d’avarie.
Selon les sites spécialisés Offshore Wind et Offshore Energy, qui ont annoncé l’opération le 14 octobre, le rachat a été conclu la veille par Aventa, décrite comme une société d’ingénierie française. Aventa, cofondée par son directeur général Antoine Bosc et son directeur de la croissance et des talents Aurélien Zuccarini, accompagne développeurs, exploitants, gestionnaires de réseaux de transport et fabricants de câbles sur des projets d’énergie marine et de transmission. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
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Rapprocher le bureau d’études du chantier en mer
L’objectif affiché par Aventa est de réunir sous un même toit l’ingénierie, la planification et l’exécution des chantiers offshore. « Les clients profitent du fait que la connaissance circule sans accroc de l’ingénierie et de la planification jusqu’à l’exécution offshore », explique Aurélien Zuccarini (propos traduits). Pour Antoine Bosc, ce rachat s’inscrit dans une stratégie de long terme : « Développer notre activité Opérations est une priorité stratégique pour Aventa » (propos traduits).
Côté irlandais, la directrice générale d’ISC, Áine Kinsella, continuera de diriger l’entreprise sous son nom actuel tout en prenant la tête de la nouvelle division Opérations du groupe français. « Rejoindre Aventa est une opportunité de construire sur ce que ISC et ses équipes ont accompli depuis plus de quarante ans », a-t-elle déclaré (propos traduits). Aventa prévoit d’investir dans les opérations irlandaises de l’entreprise, de créer des emplois qualifiés et d’ouvrir une implantation à Dublin. Pour le groupe français, qui combinait jusqu’ici une activité d’ingénierie et de conseil avec des interventions ponctuelles sur le terrain, l’achat d’ISC marque un tournant : il lui donne, en interne, une flotte de compétences opérationnelles (plongeurs commerciaux, équipes de pose de câbles, moyens de construction portuaire) plutôt que de devoir les sous-traiter projet par projet.
Un marché des câbles sous-marins tiré par l’éolien en mer
Cette acquisition s’inscrit dans un contexte de montée en puissance de l’éolien en mer en Europe, où les projets gagnent en taille et en complexité. Selon Aventa, les choix d’ingénierie doivent désormais intégrer plus finement les méthodes d’installation, la nature des fonds marins et les contraintes liées aux navires spécialisés, ce qui justifie de rapprocher la conception et l’exécution des chantiers.
En France, ce marché est précisément en train de changer d’échelle. La période de dépôt des offres pour l’appel d’offres éolien en mer AO10, le plus vaste jamais lancé dans le pays avec environ 10 gigawatts répartis sur onze projets (sept flottants et quatre posés), s’est achevée le 12 octobre à midi, selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Les onze parcs concernés bénéficient d’un régime d’aide de 63 milliards d’euros validé par la Commission européenne en juillet. Les résultats de l’appel d’offres sont attendus en février 2027. Ce type de programme, comme les tensions observées au Royaume-Uni autour du régulateur Ofgem pour les actifs de transmission du parc géant Hornsea 3, alimente la demande pour des entreprises capables d’installer et de raccorder rapidement les câbles sous-marins, qu’ils soient destinés au transport d’électricité ou aux télécommunications.
L’AO10 français illustre bien cette complexité croissante : au-delà du prix, la CRE doit aussi juger les candidats sur la résilience industrielle, la performance environnementale et la cybersécurité des projets. Le lot inclut le parc d’Oléron, d’un gigawatt, réintégré dans cette procédure après n’avoir reçu aucune offre lors d’un appel d’offres précédent.
Reste à savoir à quel rythme Aventa intégrera les équipes et les navires d’ISC, et si le groupe franco-irlandais se positionnera sur les grands appels d’offres européens à venir, à commencer par les résultats de l’AO10 français attendus en février 2027. La bataille pour les capacités de pose de câbles, elle, ne fait que commencer : entre les projets français, les parcs britanniques comme Hornsea 3 et les chantiers néerlandais où le belge DEME vient d’être choisi pour installer les éoliennes d’un parc d’un gigawatt développé par Vattenfall et CIP, les carnets de commandes des spécialistes du sous-marin s’annoncent chargés pour les prochaines années.
Sources
- Offshore Wind, article du 14 octobre 2026 annonçant le rachat et ses motivations.
- Ocean News, article détaillant les activités d’Aventa et d’Irish Sea Contractors ainsi que les citations des dirigeants.
- Offshore Wind, article du 15 octobre 2026 sur la clôture des offres de l’appel d’offres éolien en mer AO10 en France.