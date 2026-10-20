31,5 millions d’acres : les États-Unis ouvrent ce que la France veut interdire
Washington a publié le 19 octobre l’avis final pour sa toute première vente de concessions minières en eaux profondes, près des Samoa américaines. Une initiative qui tranche frontalement avec la position française, portée depuis des années en faveur d’un moratoire international sur ce type d’exploitation.
31,5 millions d’acres mis aux enchères le 19 novembre
L’agence américaine Marine Minerals Administration (MMA), rattachée au département de l’Intérieur et née en juillet de la fusion du BOEM et du BSEE, a publié lundi 19 octobre 2026 son avis de location final pour la vente désignée PACM-1. L’avis doit paraître au Federal Register le 20 octobre, avant une mise aux enchères fixée au 19 novembre. Il s’agit, selon l’agence, de la première vente de concessions minières offshore de toute l’histoire des États-Unis.
Deux zones sont concernées, totalisant environ 31,5 millions d’acres au large des Samoa américaines : une première de 16,3 millions d’acres et une seconde de 15,2 millions d’acres. Les minéraux visés, nickel, cobalt, cuivre et manganèse, se trouvent sous forme de nodules polymétalliques et de croûtes ferromanganésifères. Les conditions financières fixées par le MMA prévoient une mise minimale de 3 millions de dollars par zone, un bail primaire de vingt ans, et des redevances de production de 2 % pendant les cinq premières années d’extraction commerciale, portées ensuite à 5 %.
Mike Olsen, directeur par intérim du MMA, a justifié la démarche en des termes géostratégiques : « Critical minerals are no longer just commodities; they are a vital strategic asset in global competition » (« Les minéraux critiques ne sont plus de simples matières premières, ils sont un actif stratégique vital dans la compétition mondiale », propos traduits). Il assure vouloir concilier développement minier, protection de l’environnement et dialogue avec les communautés locales.
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Un bail qui n’autorise pas encore l’extraction
Dans les faits, l’obtention d’un bail ne permet pas une exploitation immédiate. Les titulaires pourront d’abord mener des activités préliminaires, cartographie et études environnementales notamment. L’exploration approfondie, les essais et l’extraction commerciale proprement dite nécessiteront des autorisations fédérales et des évaluations environnementales distinctes. Une première évaluation environnementale a néanmoins déjà conclu à une « absence d’impact significatif » pour les seules activités initiales.
Cette lecture est vivement contestée par les organisations environnementales. Julia Singer, de l’ONG Oceana, estime que « these lease sales will open the floodgates to the exploitation of our deep seas » (« ces ventes de concessions vont ouvrir les vannes de l’exploitation de nos grands fonds », propos traduits), et accuse l’administration américaine d’ignorer l’opposition des scientifiques, des élus locaux et des communautés. Oceana souligne la proximité des zones concernées avec le Rose Atoll Marine National Monument, habitat de tortues marines et de baleines à bosse. Le gouverneur des Samoa américaines, Pulaali’i Nikolao Pula, réclame pour sa part une surveillance environnementale renforcée, la protection des pêcheries de thon et un contrôle accru des navires au port de Pago Pago, ainsi qu’une part des revenus fédéraux issus de ces locations, actuellement exclue par la loi.
|Repère
|Chiffre
|Surface totale mise aux enchères
|31,5 millions d’acres
|Mise minimale par zone
|3 millions de dollars
|Durée du bail primaire
|20 ans
|Redevances (après 5 ans)
|5 % de la production
|Date de la vente aux enchères
|19 novembre 2026
|Pays ayant déjà rejoint l’appel au moratoire (porté par la France)
|une trentaine
La France, chef de file d’un camp radicalement opposé
Cette ouverture américaine intervient alors que la France porte depuis plusieurs années une ligne diplomatique inverse. Lors de la troisième Conférence des Nations unies sur les océans (UNOC 3), accueillie à Nice en juin 2025, Emmanuel Macron avait appelé à élargir la coalition de pays favorables à un moratoire sur l’exploitation minière des grands fonds, alors forte d’une trentaine d’États. Le président français avait admis l’exploration et la recherche scientifique, mais rejeté toute exploitation commerciale : « On ne connaît pas ce qu’il y a mais on va aller exploiter », avait-il lancé, qualifiant la démarche de certains acteurs industriels de « totalement irresponsable », au nom des risques pour la biodiversité et pour l’équilibre climatique, le carbone stocké dans les sédiments des fonds marins pouvant être relaché par l’extraction.
Sur le plan juridique, la France a verrouillé sa position à l’échelle nationale par un vote de l’Assemblée nationale en faveur d’un moratoire, tandis que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ont chacune adopté des interdictions locales, cette dernière pour une durée de cinquante ans. Un rapport sénatorial remis en juin 2025 par Michel Canévet, sénateur du Finistère, avait toutefois nuancé la ligne gouvernementale en jugeant qu’un moratoire ne devait pas s’appliquer à l’exploration, et en rappelant que la France dispose, avec 11 millions de km² d’espace maritime, du deuxième domaine maritime mondial, et donc d’un intérêt direct dans ces grands fonds qui commencent au-delà de 3 000 mètres de profondeur.
La position française n’a pas toujours été aussi tranchée : en 2021, elle s’est abstenue lors d’un premier vote international sur un moratoire, avant d’évoluer vers une ligne plus offensive. D’autres pays ont fait un choix inverse à celui des États-Unis ou de la France : la Norvège a ouvert la voie dès 2023 en délivrant ses premières autorisations d’exploitation en mer, et l’entreprise canadienne The Metals Company affirmait pouvoir démarrer une exploitation commerciale de nodules polymétalliques dès 2026.
La vente américaine du 19 novembre s’annonce donc comme un nouveau point de friction entre deux visions de la gouvernance des grands fonds marins, celle d’un accès encadré mais ouvert aux ressources critiques, et celle d’une prudence environnementale érigée en principe, avant même que les impacts réels de l’extraction en eaux profondes ne soient pleinement documentés par la science. La séquence des prochaines semaines, enchère du 19 novembre d’un côté, poursuite de la mobilisation diplomatique française de l’autre, dira laquelle des deux approches gagne du terrain sur la scène internationale.
Sources
- Outremers360 : couverture de la position d’Emmanuel Macron sur le moratoire fonds marins lors de l’UNOC 3 à Nice, citations complètes (juin 2025).
- Reporterre : rapport sénatorial de Michel Canévet, chiffres sur le domaine maritime français et contexte international (Norvège, Nouvelle-Caledonie).