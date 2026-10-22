450 milles au sud de La Réunion : le pétrolier que la Marine nationale a démasqué

Un pétrolier vieux de vingt ans, trois noms en quatre ans et une flotte entière sous sanctions : voilà ce que la Marine nationale a mis au jour à plus de 450 milles nautiques au sud de La Réunion. Dix jours après l’arraisonnement, le navire reste immobilisé dans l’océan Indien, et l’enquête, elle, continue de s’épaissir.

Un arraisonnement décidé depuis Paris

Lundi 12 octobre 2026, au petit matin, une frégate de la Marine nationale intercepte le DF Peak, un pétrolier de 110 000 tonnes de port en lourd, en haute mer, à plus de 450 milles nautiques (environ 830 km) au sud de La Réunion. L’opération est annoncée dans la journée par Emmanuel Macron lui-même, sur le réseau social X, images embarquées à l’appui : « Ce matin, à plus de 450 nautiques au sud de La Réunion, notre Marine nationale a arraisonné le pétrolier DF Peak », écrit le chef de l’État, qui ajoute que « la France est déterminée à lutter contre la flotte fantôme », partout où elle navigue.

Selon l’état-major des armées, l’équipe de visite envoyée à bord a examiné les documents du navire et « confirmé les doutes quant à l’irrégularité du pavillon arboré ». L’intervention s’appuie sur l’article 110 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui autorise la visite d’un navire sans pavillon valable même en haute mer. Sur demande du procureur de la République, le DF Peak est dérouté sous escorte vers La Réunion. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, justifie la compétence française malgré l’éloignement des eaux territoriales : l’autorité de commandement de l’abordage relève du préfet de La Réunion. Elle résume la position de Paris en une phrase : « International law is not optional » (« le droit international n’est pas optionnel »).

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Un pétrolier aux trois identités

Construit en 2006, le navire a porté le nom de NS Captain sous pavillon de la compagnie russe Sovcomflot jusqu’en 2024. Il devient ensuite le Kaliningrad, nom sous lequel les bases de données maritimes le relient, depuis le 25 juin 2024, à la flotte dite « fantôme » qui permet à des pétroliers russes de continuer à exporter malgré les sanctions occidentales. Il prend son nom actuel, DF Peak, en 2025. Sa gestion revient depuis début 2022 à Sun Ship, une structure basée à Dubaï et liée à Sovcomflot, tandis qu’une société de Hong Kong en assure aujourd’hui l’exploitation au quotidien.

Le navire bat pavillon du Bénin, un registre que les organismes de suivi maritime identifient comme l’un des refuges de complaisance utilisés par la flotte fantôme russe. Le Bénin affirme de son côté avoir engagé des démarches pour radier les navires non conformes à ses règles. Le DF Peak figure par ailleurs sur la liste des navires sanctionnés par les États-Unis depuis 2024, puis par l’Union européenne, la Suisse, le Canada, le Royaume-Uni et l’Ukraine, qui a également visé l’un de ses anciens capitaines. Plus de 700 navires figurent aujourd’hui sur la seule liste européenne, un chiffre qui donne la mesure du phénomène : des pétroliers changent de nom, de pavillon et de gestionnaire au gré des listes de sanctions, rendant leur identification de plus en plus difficile pour les marines qui les contrôlent.

Repère Donnée Construction du navire 2006 Port en lourd 110 000 tonnes Distance de l’arraisonnement 450 milles nautiques au sud de La Réunion Pays ayant sanctionné le navire États-Unis, UE, Suisse, Canada, Royaume-Uni, Ukraine Membres d’équipage à bord 20 (nationalités chinoise, indonésienne, birmane) Peine encourue par le capitaine 2 ans de prison, 300 000 € d’amende, confiscation possible du navire

Une procédure qui se poursuit à La Possession

Le navire rejoint la baie de La Possession, au nord-ouest de La Réunion, où son capitaine, de nationalité chinoise, est placé en garde à vue le jeudi 15 octobre. Le vendredi 16 octobre, le parquet de Saint-Denis annonce la levée de cette garde à vue : le commandant retourne à son bord, mais les poursuites, elles, ne s’arrêtent pas. La procédure vise une infraction de non-justification de la nationalité du navire lors d’un contrôle en mer, qui expose son capitaine à deux ans d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende et à une possible confiscation du pétrolier. La procureure Véronique Denizot est claire sur la suite : « les investigations se poursuivent ». Le navire reste sous le régime de l’immobilisation administrative dans la baie, et les vingt autres membres de l’équipage, de nationalités chinoise, indonésienne et birmane, demeurent à bord en attendant l’issue de la procédure.

L’affaire s’inscrit dans un contexte diplomatique tendu. L’ambassade de Russie en France a dénoncé, le 13 octobre sur Telegram, un « acte manifeste de piraterie », affirmant n’avoir été informée par Paris d’aucune opération. L’arraisonnement intervient surtout quelques jours après que Washington a suspendu ses sanctions sur les exportations de gazole russe, une décision présentée par l’administration américaine comme un moyen de limiter la hausse des prix des carburants avant les élections de mi-mandat de novembre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié ce geste d’« indigne », tandis que la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a estimé qu’il contribuait à financer l’effort de guerre russe.

Au-delà du seul DF Peak, l’épisode confirme que l’océan Indien est devenu un théâtre à part entière pour les marines occidentales qui traquent la flotte fantôme russe, loin des eaux européennes où des navires similaires ont déjà été repérés ou contrôlés, notamment au large de Marseille et de Saint-Nazaire. Pour La Réunion, cette affaire judiciaire inédite se poursuit désormais devant la justice française, sans date connue pour une éventuelle audience. Le sort du navire, toujours immobilisé dans la baie de La Possession, dépendra de l’issue de cette instruction.

Sources