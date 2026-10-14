15 ans, 32 ans de présence : Framatome prolonge son emprise sur le nucléaire britannique
Framatome et EDF UK ont annoncé le 7 octobre le renouvellement, pour quinze ans, de leur contrat de maintenance de la centrale nucléaire britannique de Sizewell B. Un accord qui porte à 32 ans la présence de l’industriel français sur ce site unique au Royaume-Uni, et qui s’inscrit dans la prolongation de vingt ans de la durée de vie de la centrale, décidée cet été.
Un contrat qui court jusqu’en 2040
Framatome assure la maintenance de Sizewell B depuis 2008, treize ans après la mise en service commerciale de la centrale. Le nouveau contrat de services à long terme (LTSA), annoncé le 7 octobre par l’industriel et confirmé par EDF UK, prolonge cette collaboration de quinze années supplémentaires, jusqu’en 2040. Il couvre l’ensemble des grands arrêts de tranche : services aux réacteurs et aux générateurs de vapeur, maintenance des groupes motopompes primaires et de la robinetterie, contrôles non destructifs, coordination de la chaîne d’approvisionnement et gestion des équipes d’arrêt.
L’accord prévoit aussi la formation d’équipes d’experts basées au Royaume-Uni, appuyées par les ressources de Framatome en France, en Allemagne et aux États-Unis. Selon l’industriel, il doit encore être formellement finalisé, ce qui est attendu plus tard dans l’année. John Munro, directeur des opérations nucléaires d’EDF UK, a salué un partenariat « built on mutual trust and a shared commitment to Sizewell B’s ambitions » (fondé sur une confiance mutuelle et un engagement partagé envers les ambitions de Sizewell B, propos traduits). Guirec Maugat, responsable de la business unit Base installée de Framatome, a de son côté mis en avant des arrêts de tranche menés sans défaut, avec des standards élevés de sûreté et de qualité.
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Le seul réacteur à eau pressurisée du Royaume-Uni
Mise en service en 1995, Sizewell B est le seul réacteur à eau pressurisée (REP), la technologie de référence française, jamais construit au Royaume-Uni. Les autres réacteurs commerciaux britanniques encore en activité, à Torness, Heysham 1, Heysham 2 et Hartlepool, sont des réacteurs AGR refroidis au gaz carbonique, conçus dans les années 1960 ; trois autres (Hunterston B, Hinkley Point B, Dungeness B) sont déjà en démantèlement. Avec une puissance installée de 1 198 MW, Sizewell B fournit environ 3 % de l’électricité britannique, soit l’équivalent de la consommation de 2,5 millions de foyers, et a produit plus de 270 TWh depuis sa mise en service, de quoi alimenter tous les foyers du Suffolk et du Norfolk pendant plus de cent ans. La centrale emploie directement environ 900 personnes. Son actionnariat est partagé entre EDF, à 80 % via sa filiale britannique, et l’énergéticien Centrica, à 20 %.
Ce renouvellement s’inscrit dans la foulée d’un accord plus large : le 8 juillet 2026, le gouvernement britannique et EDF ont acté la prolongation de vingt ans de la durée d’exploitation de Sizewell B, repoussant sa fermeture de 2035 à 2055, soit soixante ans de service au lieu des quarante initialement prévus. Un contrat pour différence fixe désormais le prix de l’électricité produite à 70,50 livres par mégawattheure (environ 81 euros, aux conditions 2025) entre avril 2035 et mars 2055, à comparer aux 91,20 livres de l’éolien offshore récent ou aux quelque 110 livres indexées retenues pour l’EPR de Hinkley Point C. En contrepartie, EDF et Centrica doivent investir environ 800 millions de livres (920 millions d’euros) en travaux de rénovation lourde sur quinze ans : remplacement de tuyauteries, de vannes et de pompes, nouveau système de surveillance environnementale et systèmes automatisés de supervision de la centrale.
Une tête de pont pour les futurs EPR britanniques
Le maintien de Framatome à Sizewell B prend aussi une dimension stratégique pour les deux prochains réacteurs EPR du pays. À une centaine de kilomètres de là, dans le Somerset, les deux EPR de 1 630 MW chacun de Hinkley Point C doivent entrer en service entre 2029 et 2031.
Et depuis la décision finale d’investissement prise en juillet 2025, Sizewell C, deux EPR totalisant 3,2 GW capables d’alimenter environ six millions de foyers pendant soixante ans, se construit à quelques kilomètres seulement de Sizewell B. Framatome y fournira les systèmes nucléaires de production de chaleur, le combustible sur toute la durée de vie des réacteurs et leur maintenance à long terme. Certaines équipes britanniques de l’industriel, formées sur les arrêts de Sizewell B, doivent ainsi être redéployées sur les futurs arrêts d’Hinkley Point C puis de Sizewell C, constituant un vivier de compétences locales pour toute la filière REP du pays.
|Repère
|Donnée
|Présence de Framatome sur site
|Depuis 2008, soit 32 ans au terme du nouveau contrat
|Durée du nouveau contrat (LTSA)
|15 ans, jusqu’en 2040
|Puissance installée de Sizewell B
|1 198 MW
|Production cumulée depuis 1995
|Plus de 270 TWh
|Prolongation de la durée de vie
|20 ans, fermeture repoussée de 2035 à 2055
|Investissement de rénovation prévu
|800 millions de livres (920 M€) sur 15 ans
Entre la finalisation attendue du contrat d’ici la fin de l’année, les premiers travaux de rénovation lourde et la montée en puissance des chantiers voisins de Hinkley Point C et Sizewell C, Framatome se positionne ainsi comme l’un des piliers industriels du renouveau nucléaire britannique pour les deux décennies à venir, un relais de croissance bienvenu pour la filière française alors que le marché intérieur reste dominé par la maintenance du parc existant d’EDF.
Source
- World Nuclear News, « Framatome to continue maintaining Sizewell B plant », 9 octobre 2026, détails du contrat et citations de John Munro (EDF UK) et Guirec Maugat (Framatome).