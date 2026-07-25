3,5 millions d’euros : l’Ifremer inaugure sa nouvelle station au cœur du port de Concarneau
L’Ifremer a inauguré le 7 juillet sa nouvelle station au cœur de la criée du port de Concarneau, dans des locaux rénovés pour 3,5 millions d’euros par la Région Bretagne. Une étape clé pour la présence de l’institut en pays de Cornouaille.
Une nouvelle implantation au cœur de la criée de Concarneau
L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) a inauguré, le 7 juillet 2026, sa nouvelle station installée au sein de la criée du port de Concarneau, dans le Finistère. La cérémonie s’est déroulée en présence de Daniel Cueff, vice-président mer et littoral de la Région Bretagne, de Maël de Calan, président du Département du Finistère, d’Olivier Bellec, président de Concarneau Cornouaille Agglomération, et de François Houllier, président-directeur général de l’Ifremer, selon le communiqué officiel de l’institut.
Cette nouvelle implantation renforce l’ancrage de l’Ifremer en pays de Cornouaille ainsi que ses capacités d’observation, de surveillance et d’expertise au service des milieux côtiers. Elle doit fonctionner comme une plateforme scientifique de proximité, à la croisée de la recherche, de l’appui aux politiques publiques et des besoins des acteurs de la mer.
« Cette inauguration est une étape importante de notre Tour de France : elle témoigne de la volonté de l’Ifremer de maintenir son ancrage dans les territoires littoraux qui font face à des défis environnementaux et climatiques inédits et de la qualité des relations établies avec les collectivités territoriales », a déclaré François Houllier, président-directeur général de l’Ifremer.
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3,5 millions d’euros investis par la Région Bretagne
Les nouveaux bureaux occupés par les équipes de l’Ifremer ont été entièrement rénovés dans le cadre du réaménagement de la criée de Concarneau, et mis à disposition par la Région Bretagne, propriétaire du port. Le Syndicat des ports de Cornouaille a investi 3,5 millions d’euros dans cette rénovation, selon le communiqué de presse. Une seconde étape doit suivre, avec l’aménagement de nouveaux laboratoires dont la mise en service est prévue en 2027.
|Élément
|Donnée
|Date d’inauguration
|7 juillet 2026
|Investissement dans la rénovation
|3,5 millions d’euros (Syndicat des ports de Cornouaille)
|Propriétaire du port
|Région Bretagne
|Mise en service des nouveaux laboratoires
|prévue en 2027
|Étapes du Tour de France de l’Ifremer
|10 escales territoriales
« Le Département est très heureux de pouvoir accueillir la station de l’Ifremer dans les locaux rénovés de la criée de Concarneau, où 3,5 M€ viennent d’être investis par le Syndicat des ports de Cornouaille. Il est essentiel de garder la recherche et l’observation du littoral sur le territoire, au plus près des différents acteurs de la mer, et ces locaux vont y contribuer fortement », souligne Maël de Calan, président du Département du Finistère.
Surveiller les eaux littorales du Finistère
Sur place, le Laboratoire environnement ressources de Bretagne occidentale de l’Ifremer conduit des recherches sur les microalgues toxiques et leurs impacts économiques et sociétaux pour la pêche et la conchyliculture locales. Le laboratoire pilote notamment l’observatoire participatif Phenomer, qui permet de détecter plus précocement les eaux colorées provoquées par la prolifération de micro-algues, un enjeu sanitaire et économique pour les professionnels de la mer en Cornouaille.
« La Région Bretagne est fière d’héberger dans ses locaux du port de Concarneau les équipes scientifiques de l’Ifremer, et de leur offrir des conditions de travail favorables à la poursuite de leurs missions. En consolidant l’implantation bretonne de l’Ifremer, la Bretagne affirme sa place de territoire de référence en matière de recherche et d’innovation maritimes », affirme Daniel Cueff, vice-président mer et littoral de la Région Bretagne.
Le projet de relocalisation a été mené avec le soutien de la Région Bretagne, du Département du Finistère, de Concarneau Cornouaille Agglomération et de la société des pêches de Cornouaille. Il fait suite au départ contraint des équipes de l’ancienne station de Concarneau : un an plus tôt, à l’été 2025, le personnel avait appris qu’il devait quitter les locaux occupés depuis 2012 au sein de la station marine, le Muséum national d’histoire naturelle, propriétaire des lieux, n’ayant pas souhaité renouveler la convention d’hébergement au-delà de 2026.
Ce déménagement forcé aurait pu se traduire par un éloignement de la recherche marine du territoire. C’est l’inverse qui s’est produit : en choisissant d’installer l’Ifremer au cœur même de la criée, c’est-à-dire au plus près des pêcheurs, mareyeurs et acheteurs qui font vivre le port au quotidien, la Région Bretagne et ses partenaires ont fait le pari d’une proximité renforcée entre science et filière halieutique. Concarneau reste l’un des premiers ports de pêche fraîche de France, et la présence continue d’un laboratoire de recherche sur place conditionne en partie la capacité des acteurs locaux à anticiper les crises sanitaires liées aux micro-algues toxiques, qui peuvent entraîner des fermetures temporaires de zones de pêche ou de conchyliculture.
Une étape du Tour de France de l’Ifremer
L’inauguration de la station de Concarneau s’inscrit dans le Tour de France de l’Ifremer, « de la connaissance scientifique à la décision publique pour l’Océan », qui compte dix escales territoriales à travers le pays. Cette tournée permet aux élus locaux d’adresser directement leurs questions, et celles de leurs concitoyens, aux scientifiques de l’institut, avec l’ambition de renforcer le dialogue entre science, territoires et décideurs publics autour des enjeux maritimes. Pour la Cornouaille, zone où la pêche reste un pilier économique majeur, cette relocalisation doit garantir que l’expertise scientifique sur l’état des eaux côtières continue d’être produite au plus près du terrain, à l’heure où les épisodes d’eaux colorées et les tensions sur la ressource halieutique se multiplient sur le littoral breton.