1 300 emplois à Fos-sur-Mer : BW Ideol et NGE lancent l’usine de l’éolien flottant
BW Ideol et NGE ont annoncé le 23 juillet un partenariat exclusif pour construire à Fos-sur-Mer une ligne de fabrication en série de fondations flottantes destinée à l’éolien en mer. Le projet Fos3F doit créer plus de 1 300 emplois directs sur la façade méditerranéenne.
Un accord exclusif entre le pionnier de l’éolien flottant et un géant du BTP
Basé à La Ciotat depuis sa création en 2010, BW Ideol est le concepteur de la fondation flottante en béton Damping Pool®, une technologie qui permet d’installer des éoliennes dans des zones où la mer est trop profonde pour des fondations posées sur le fond, comme c’est le cas sur une grande partie du littoral méditerranéen.
L’entreprise s’appuie sur l’expérience internationale du groupe BW Offshore. Face à elle, NGE, quatrième groupe français de BTP, installé à Saint-Étienne-du-Grès dans les Bouches-du-Rhône, apporte son savoir-faire en génie civil et en réalisation de grandes infrastructures. Les deux entreprises, toutes deux implantées en Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’associent à parts égales dans le projet Fos3F, initié par BW Ideol, pour construire à Fos-sur-Mer une ligne de fabrication en série de ces fondations flottantes. Le projet est envisagé sur la plateforme DEOS du Grand Port Maritime de Marseille, où les deux groupes ont candidaté ensemble à un appel à projets portant sur 30 hectares de terre-pleins adossés à 400 mètres linéaires de quai.
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Une ligne capable de produire 500 MW par an
La ligne de fabrication est dimensionnée pour produire environ 30 flotteurs par an, soit une capacité annuelle d’environ 500 MW. Ce nouveau jalon s’appuie sur des financements publics déjà sécurisés l’an dernier pour Fos3F, à hauteur de 126 millions d’euros : une subvention pouvant atteindre 74 millions d’euros au titre du Fonds pour l’Innovation de l’Union européenne, et un crédit d’impôt pouvant atteindre 52 millions d’euros au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV).
Le partenariat s’inscrit par ailleurs dans la continuité d’un accord stratégique conclu avec le groupe Holcim en décembre 2025 pour la fourniture de matériaux innovants, dont du béton bas carbone, destiné à réduire l’empreinte environnementale des fondations produites sur le site.
Plus de 1 300 emplois dans le sillage de l’appel d’offres AO10
Ce partenariat intervient au moment où le gouvernement français lance l’appel d’offres AO10, qui porte à plus de 5 GW le développement cumulé de l’éolien flottant en France, dont 3,7 GW sur la seule façade méditerranéenne. Bruxelles a validé à la mi-juillet le dispositif d’aide d’État associé, destiné à soutenir la construction de onze parcs éoliens en mer. L’accord entre BW Ideol et NGE doit permettre de sécuriser la fourniture de plus de 200 fondations flottantes entre 2030 et 2037, et structure la création d’une nouvelle filière industrielle en France, avec en perspective plus de 1 300 emplois directs à Fos-sur-Mer.
« Avec NGE, nous franchissons une étape décisive : celle du passage à l’échelle industrielle de l’éolien flottant français. Ce partenariat concrétise, à Fos-sur-Mer, la création d’une nouvelle filière industrielle de fabrication en série de fondations flottantes, au moment où l’État lance avec l’AO10 le plus important appel d’offres jamais engagé pour l’éolien en mer. C’est une réponse souveraine aux besoins de la transition énergétique : des fondations conçues et fabriquées en France, à partir de matériaux sourcés localement, avec plus de 1 300 emplois directs à la clé pour le territoire », déclare Paul de la Guérivière, président de BW Ideol.
« La transition écologique ne pourra se concrétiser sans une accélération massive des investissements dans les infrastructures de la transition énergétique. […] NGE apporte à ce projet son savoir-faire dans la réalisation d’infrastructures complexes et d’ouvrages industriels de grande ampleur, au service d’une énergie plus durable et plus souveraine », complète Bruno Parent, directeur général adjoint de NGE.
|Élément
|Détail
|Partenaires
|BW Ideol et NGE, à parts égales
|Projet
|Fos3F, ligne de fabrication de fondations flottantes
|Localisation
|Plateforme DEOS, Grand Port Maritime de Marseille (Fos-sur-Mer)
|Emprise recherchée
|30 ha de terre-pleins et 400 ml de quai
|Capacité de production
|Environ 30 flotteurs par an, soit environ 500 MW/an
|Financements publics déjà sécurisés
|126 M€ (74 M€ Fonds Innovation UE + 52 M€ crédit d’impôt C3IV)
|Emplois directs attendus
|Plus de 1 300 à Fos-sur-Mer
|Livraisons visées
|Plus de 200 fondations entre 2030 et 2037
La prochaine étape pour BW Ideol et NGE sera l’issue de l’appel à projets du Grand Port Maritime de Marseille sur les terrains de Fos-sur-Mer, avant une mise en production de la ligne Fos3F visant les premières livraisons de fondations à l’horizon 2030, au rythme des mises en service prévues par l’appel d’offres AO10 jusqu’en 2037.
Source
- Communiqué officiel de NGE, 23 juillet 2026 : détails de l’accord de partenariat, chiffres du projet Fos3F.