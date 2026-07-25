50 000 habitants alimentés : ce parc éolien flottant unique scelle un contrat de 20 ans en Méditerranée
Principle Power vient de décrocher le contrat d’exploitation et de maintenance du parc éolien flottant Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion, au large de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Un contrat de vingt ans qui marque une nouvelle étape pour ce parc pionnier de l’éolien flottant en Méditerranée française.
Un contrat de vingt ans pour le pionnier français de l’éolien flottant
L’annonce a été faite le 14 juillet 2026 à Aix-en-Provence : Principle Power s’est vu confier le contrat d’exploitation et de maintenance (O&M) du parc de 30 MW Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL), exploité par Ocean Winds en partenariat avec la Banque des Territoires. L’accord porte sur les trois fondations flottantes WindFloat, qui supportent chacune une éolienne Vestas V164 de 10 MW, les plus puissantes jamais installées sur des fondations flottantes à ce jour.
Le contrat couvre des services intégrés d’exploitation et de maintenance : inspection, entretien et réparation des fondations, surveillance à distance, analyse de données et appui en ingénierie au bénéfice de l’exploitant. Principle Power s’appuiera notamment sur son application Asset Hub, développée en interne, pour permettre un suivi à distance et en temps réel des installations. Les opérations quotidiennes seront assurées depuis la base d’exploitation et de maintenance du parc, installée au Port-La Nouvelle, en Occitanie. Ocean Winds y emploie six salariés locaux pour la maintenance des plateformes et des équipements annexes (lignes d’ancrage, câbles inter-éoliennes), aux côtés de Vestas pour l’inspection et l’entretien des turbines. Principle Power a de son côté étoffé son équipe locale, renforçant une présence française qui représente déjà près de 30 % de ses effectifs mondiaux.
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Un pilote qui alimente déjà l’équivalent de la ville de Narbonne
Le projet EFGL a été confié par l’État français via un appel à projets de l’Ademe, dans le cadre du programme d’investissements d’avenir « France 2030 ». Il s’agit d’un projet pilote portant sur l’exploitation de trois éoliennes flottantes de 10 MW pendant une durée de vingt ans, situées à plus de 16 kilomètres au large des communes de Leucate (Aude) et du Barcarès (Pyrénées-Orientales), dans le sud de la France.
En captant les vents réguliers et soutenus du large, le seul parc EFGL doit couvrir les besoins électriques annuels de plus de 50 000 habitants, soit l’équivalent d’une ville comme Narbonne. Le projet réunit les compétences complémentaires d’acteurs expérimentés : Ocean Winds, la société internationale d’énergie éolienne offshore créée par EDP Renewables et Engie, et la Banque des Territoires. En tant que projet pilote, EFGL ouvre la voie à des développements flottants de plus grande ampleur, à commencer par le parc des Éoliennes Flottantes d’Occitanie (EFLO), 250 MW attribués par l’État français à Ocean Winds et à la Banque des Territoires fin 2024.
En France, Ocean Winds, toujours en partenariat avec la Banque des Territoires, est actionnaire majoritaire de quatre parcs éoliens offshore : EFGL et le parc posé des Îles d’Yeu et de Noirmoutier (500 MW), tous deux en exploitation, ainsi que Dieppe-Le Tréport (500 MW), actuellement en construction. Ensemble, ces projets représentent 1,3 GW de capacité installée, de quoi alimenter chaque année plus de deux millions de foyers français.
Une expertise consolidée pour l’industrialisation de la filière
Ce nouveau contrat s’appuie sur l’expérience opérationnelle accumulée par Principle Power sur trois parcs flottants : le pilote WindFloat 1 (2 MW), le parc WindFloat Atlantic (25 MW) et le parc de Kincardine (50 MW) en Écosse. Avec les 30 MW d’EFGL, Principle Power totalise désormais 105 MW de capacité déployée grâce à sa technologie WindFloat, qui a démontré sa résistance dans les conditions météo-océaniques exigeantes de l’Atlantique et de la mer du Nord, résistant à des creux de 20 mètres et des vents de 214 km/h, tout en ayant livré plus de 1 TWh d’énergie au réseau.
Jeremy de Barbarin, directeur de projet EFGL chez Ocean Winds, a salué un accord stratégique pour le parc :
« Ce contrat avec Principle Power constitue un atout stratégique pour EFGL et renforce la relation de longue date entre Ocean Winds et Principle Power, née il y a plus de quinze ans » (propos traduits de l’anglais).
De son côté, Clara de Moura Santos, vice-présidente Exploitation et Maintenance chez Principle Power, souligne que les enseignements tirés de l’exploitation d’EFGL viendront nourrir la quatrième génération de technologies WindFloat, entièrement industrialisées. Ce contrat s’inscrit ainsi dans la stratégie de Principle Power visant à accompagner le passage à l’échelle commerciale de l’éolien flottant, en France comme au Royaume-Uni ou en Corée du Sud.
|Élément
|Donnée
|Puissance du parc EFGL
|30 MW (3 éoliennes Vestas V164 de 10 MW)
|Durée du contrat O&M
|20 ans
|Localisation
|16 km au large de Leucate et du Barcarès
|Habitants alimentés
|Plus de 50 000 (équivalent Narbonne)
|Capacité totale Ocean Winds en France
|1,3 GW (4 parcs)
|Foyers français alimentés (total Ocean Winds France)
|Plus de 2 millions
|Capacité mondiale déployée par Principle Power
|105 MW (WindFloat)
Ce contrat de vingt ans arrive alors que la filière française de l’éolien flottant s’apprête à changer d’échelle. Après EFGL, le projet EFLO (250 MW) doit prendre le relais, dans un contexte où les appels d’offres AO9 et AO10 doivent porter le total des projets attribués en Méditerranée à 3,5 GW d’ici la fin de l’année 2026, sur fond d’un objectif national de 40 GW d’éolien flottant à l’horizon 2050. L’expérience opérationnelle acquise à Port-La Nouvelle sur ce parc pilote devrait directement alimenter la conception des futures fermes commerciales, en France comme à l’international.
Sources
- Principle Power, communiqué officiel « Principle Power awarded O&M contract for EFGL floating foundations operated by Ocean Winds in France » (14 juillet 2026) : source primaire de l’entreprise, utilisée en priorité.
- offshoreWIND.biz, « Principle Power Wins O&M Contract for EFGL Floating Foundations » (15 juillet 2026) : reprise et mise en contexte du secteur.