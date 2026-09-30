7 étudiants, une enquête rouverte : comprendre l’affaire des « Cornell Seven »
Une enquête classée sans suite en 2024, une plainte civile déposée deux ans plus tard, puis un procureur qui change de position en quelques jours : l’affaire dite des « Cornell Seven » est redevenue, fin septembre 2026, l’un des sujets les plus débattus aux États-Unis. Voici ce que l’on sait, sourcé, de ce dossier encore loin d’être tranché par la justice.
Une nuit d’octobre 2024 à la fraternité Chi Phi
L’affaire remonte à octobre 2024. Une étudiante de 20 ans, membre d’une association étudiante féminine (sororité) de l’université Cornell, à Ithaca dans l’État de New York, affirme avoir été agressée sexuellement par sept étudiants membres de la fraternité Chi Phi. Désignée sous le pseudonyme de « Jane Doe » dans la procédure, comme le veut l’usage américain pour protéger l’identité des plaignantes dans les affaires de violences sexuelles, elle soutient avoir été poussée à consommer de la kétamine, du cannabis et de l’alcool avant de perdre conscience pendant les faits qu’elle décrit.
Selon les informations rapportées par plusieurs médias américains, la jeune femme s’est présentée à la police du campus environ trois semaines après les faits, autour du 7 novembre 2024. La fraternité et les sept étudiants concernés ont été suspendus le jour même à titre conservatoire. L’université a ensuite mené sa propre enquête disciplinaire, aboutissant à l’expulsion ou à la suspension de plusieurs étudiants et à la fermeture du chapitre local de Chi Phi dès 2024. Cornell n’a toutefois jamais précisé publiquement le nombre exact d’étudiants sanctionnés ni la nature de chaque sanction, invoquant la loi fédérale sur la confidentialité des dossiers étudiants (FERPA). Les noms des sept étudiants mis en cause n’ont, à ce stade, pas été rendus publics.
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Pourquoi aucune charge criminelle n’avait été retenue en 2024
C’est là que le dossier prend un tour particulier. Le procureur du comté de Tompkins, Matthew Van Houten, n’a engagé aucune poursuite pénale à l’époque des faits. Il a justifié cette décision en expliquant que la déclaration initiale de six pages transmise par la plaignante à la police universitaire décrivait, selon lui, des activités présentées comme consenties, sans mention explicite de viol collectif ni de soumission chimique. « Elle admet avoir pris des drogues et de l’alcool volontairement et en connaissance de cause », propos traduits de l’anglais et attribués au procureur.
Au-delà de l’appréciation des faits, le dossier a mis en lumière une particularité du droit pénal de l’État de New York : lorsqu’une personne s’est intoxiquée volontairement, en l’absence de blessure physique documentée, une agression sexuelle peut ne pas être techniquement qualifiable de crime au regard du code pénal local. Un avocat cité par la presse américaine, qui n’est pas impliqué dans ce dossier, a qualifié ce mécanisme de « faille juridique », propos traduits de l’anglais, un point désormais débattu jusque dans les commissions législatives de l’État.
|Date
|Événement
|Octobre 2024
|Faits allégués à la fraternité Chi Phi, campus de Cornell
|7 novembre 2024 (environ)
|Signalement de la plaignante à la police du campus
|Novembre 2024
|Le procureur Matthew Van Houten décide de ne pas engager de poursuites pénales
|2024
|Fermeture du chapitre local de la fraternité Chi Phi par l’université
|14 ou 16 septembre 2026 (selon les sources)
|Dépôt d’une plainte civile par la plaignante
|29 septembre 2026
|Annonce de la réouverture de l’enquête par le procureur
Des messages de groupe au cœur de la réouverture du dossier
Le tournant est venu de la procédure civile. Mi-septembre 2026, la plaignante a déposé une plainte au civil contre les sept anciens étudiants, l’université Cornell, les organisations étudiantes Chi Phi et Tri Delta, ainsi qu’un bar local fréquenté ce soir-là. Cette plainte contient, selon plusieurs médias américains, des échanges de messages entre membres de la fraternité évoquant les événements de la nuit en question.
C’est sur la base de ces nouveaux éléments que le procureur Matthew Van Houten a annoncé, le 29 septembre 2026, la réouverture de son enquête pénale, indiquant avoir engagé des discussions avec la plaignante et ses avocats et avoir désigné un procureur adjoint expérimenté pour préparer un dossier destiné à un grand jury du comté de Tompkins. C’est ce grand jury qui décidera, à l’issue de ses travaux, si des poursuites criminelles doivent être engagées contre tout ou partie des sept étudiants mis en cause.
L’avocat de la plaignante conteste par ailleurs la manière dont l’enquête initiale avait été menée, estimant que des éléments disponibles dès 2024, dont les échanges de messages, n’avaient pas été suffisamment exploités par les enquêteurs. Cette affaire, largement relayée sur les réseaux sociaux américains, a suscité de vives critiques à l’égard de l’université comme du parquet local, tandis que d’autres commentateurs, dans des médias plus conservateurs, ont mis en doute certains éléments du récit médiatique dominant. La procédure civile doit se poursuivre indépendamment de l’issue de la procédure pénale, selon des règles distinctes de charge de la preuve.
Une affaire suivie de près, un verdict qui reste lointain
À ce stade, aucune charge criminelle n’a été formellement déposée contre les sept étudiants, dont l’identité demeure non communiquée publiquement. La présentation des preuves devant le grand jury du comté de Tompkins doit désormais permettre de déterminer si des poursuites pénales seront engagées, une décision qui n’interviendra pas avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le dossier civil, lui, suit son propre calendrier judiciaire, distinct de la procédure pénale.
Cette affaire illustre, au-delà du cas individuel, un débat plus large aux États-Unis sur le traitement judiciaire des agressions sexuelles en marge de la vie étudiante, sur le rôle des sanctions disciplinaires universitaires face à l’absence de poursuites pénales, et sur les limites du droit pénal new-yorkais en matière de consentement sous l’effet de substances. VosActualités suivra les prochaines étapes de cette procédure.