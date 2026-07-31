Bruxelles valide le plus gros pari français sur l’éolien en mer pour 63 milliards d’euros
La Commission européenne a autorisé, le 13 juillet 2026, un régime d’aides d’État français doté d’un budget maximal de 63 milliards d’euros pour soutenir la construction et l’exploitation de onze parcs éoliens en mer. Une décision présentée à Bruxelles comme l’une des plus importantes mesures de soutien aux énergies renouvelables validées à ce jour.
Un régime d’aides taillé pour onze parcs éoliens
Le régime, notifié par la France à la Commission européenne dans le cadre du pacte pour une industrie propre, s’étale sur vingt-cinq ans pour un budget maximum de 63 milliards d’euros. Il doit soutenir la construction et l’exploitation de onze parcs éoliens répartis en mer du Nord, dans l’Atlantique et en Méditerranée. Ensemble, ces installations doivent atteindre une capacité de production combinée pouvant aller jusqu’à 11,1 GW, pour une production annuelle estimée à 47,8 TWh d’électricité renouvelable, soit environ 10,6 % de la consommation électrique annuelle de la France.
L’aide ne sera pas versée sous forme de subvention directe et forfaitaire. Elle prendra la forme d’une prime variable dans le cadre d’un contrat sur différence bidirectionnel (« contract for difference »), attribué à l’issue d’une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire organisée par la France. Le principe : un prix de référence est fixé lors de l’offre du lauréat (mécanisme dit « pay-as-bid »), puis comparé en continu au prix de marché de l’électricité. Lorsque le marché est en dessous de ce prix de référence, l’État verse la différence aux exploitants. Lorsqu’il est au-dessus, ce sont les exploitants qui reversent le surplus aux autorités françaises. Le dispositif prévoit par ailleurs des garde-fous pour éviter de rémunérer une production effective lorsque les prix de marché sont négatifs.
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Une validation qui s’inscrit dans le pacte pour une industrie propre
Cette autorisation s’appuie sur l’encadrement des aides d’État dans le cadre du pacte pour une industrie propre (CISAF), adopté par la Commission européenne le 25 juin 2025. Bruxelles a jugé que le régime français remplissait les conditions fixées par ce cadre, notamment parce que l’aide est attribuée via une procédure de mise en concurrence et qu’elle comporte des mécanismes limitant les effets d’aubaine. Sur cette base, la Commission a conclu que le dispositif français était nécessaire, approprié et proportionné pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, conformément aux règles européennes de concurrence.
« La décision d’aujourd’hui ouvre la voie au régime de soutien français à l’éolien en mer. La France va continuer à œuvrer vers un système énergétique entièrement décarboné, et la Commission continuera à accompagner les États membres dans la réalisation de nos objectifs climatiques communs », a déclaré Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la transition propre, juste et compétitive (propos traduits de l’anglais).
Pour trois de ces onze parcs éoliens, ce nouveau régime remplace un dispositif d’aide plus ancien, déjà autorisé par la Commission en août 2025. Les huit autres bénéficient ainsi d’un cadre de financement inédit, pensé pour accompagner une nouvelle vague de projets.
|Élément
|Donnée
|Date de la décision
|13 juillet 2026
|Budget maximal du régime
|63 milliards d’euros
|Durée du dispositif
|25 ans
|Nombre de parcs éoliens concernés
|11 (mer du Nord, Atlantique, Méditerranée)
|Capacité combinée visée
|Jusqu’à 11,1 GW
|Production annuelle estimée
|Jusqu’à 47,8 TWh, soit environ 10,6 % de la consommation électrique française
|Mécanisme de soutien
|Contrat sur différence bidirectionnel (« pay-as-bid »)
Ce que la décision change pour la filière française
Pour les industriels de l’éolien en mer, cette validation lève une incertitude réglementaire majeure qui pesait sur plusieurs projets français en cours d’instruction. Elle intervient alors que la France a par ailleurs lancé, en juin 2026, un vaste appel d’offres portant sur sept parcs flottants et quatre parcs posés supplémentaires, preuve que la trajectoire de développement de la filière ne se limite pas aux onze parcs couverts par ce régime d’aides. Le calendrier de mise en service de ces installations s’échelonnera sur plusieurs années, au rythme des procédures de mise en concurrence que la France doit désormais organiser projet par projet, sous le contrôle de Bruxelles.
Cette décision s’ajoute à un mouvement plus large de soutien européen aux énergies marines renouvelables : la Commission a par exemple validé en mars 2026 un régime danois de 5 milliards d’euros pour l’éolien en mer, signe d’une dynamique continentale sur laquelle la France entend s’appuyer pour tenir ses objectifs de décarbonation du mix électrique à l’horizon 2040.
Sources
- Représentation en France de la Commission européenne : communiqué officiel détaillant le régime d’aides, en français (13 juillet 2026).
- offshoreWIND.biz : reprise de l’annonce avec citation de Teresa Ribera.