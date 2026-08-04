24 vedettes pour la gendarmerie maritime : ce chantier naval girondin décroche le contrat
La Marine et la Gendarmerie françaises vont renouveler une partie de leurs moyens de surveillance côtière. La Direction générale de l’armement a confié à un chantier naval du bassin d’Arcachon la construction de 24 nouvelles vedettes, qui remplaceront une flotte vieille de plus de vingt ans.
Un marché notifié fin juin à un chantier girondin
La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié, le 29 juin 2026, au chantier naval Couach, basé à Gujan-Mestras (Gironde), un marché portant sur la construction de 24 vedettes côtières de surveillance maritime (VCSM), au profit de la Gendarmerie maritime. Ce marché, désigné VGMAR, doit permettre à la Gendarmerie maritime de remplacer ses vedettes de type Élorn, en service depuis les années 2000.
La première unité de série, baptisée Mousquetaire, doit être livrée en 2029. Le contrat, qui porte sur la construction des 24 vedettes sur les huit prochaines années, représenterait un montant potentiel supérieur à 100 millions d’euros pour Couach, selon le média économique bordelais TVBA.
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Des vedettes polyvalentes pensées pour l’outre-mer comme la métropole
Sur les 24 unités commandées, cinq seront spécifiquement destinées aux territoires ultramarins : la Guyane, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Elles viendront renforcer, dans ces territoires exposés aux trafics illicites et à la pêche illégale, les dispositifs déjà en place pour l’action de l’État en mer.
Chaque vedette de type Mousquetaire mesurera environ 22 mètres pour un déplacement maximal de 50 tonnes. Elle pourra accueillir jusqu’à dix personnes, équipage compris, et sera dotée d’une embarcation d’intervention rapide mise en œuvre à partir d’un radier. Ces bâtiments assureront des missions de police en mer, de lutte contre les trafics illicites, de protection de l’environnement marin, ainsi que de sauvetage et d’assistance, dans le cadre de la sauvegarde maritime placée sous l’autorité des préfets maritimes et des délégués du Gouvernement.
Un signal fort pour la filière navale du bassin d’Arcachon
Ce marché confirme le poids industriel de Couach, chantier historiquement associé à la construction de yachts, mais qui s’est diversifié depuis plusieurs années vers les navires professionnels de sécurité, de sauvetage et de défense. En 2019, l’entreprise avait déjà signé un contrat d’ampleur avec la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), portant sur la construction de 70 navires en dix ans, pour un montant alors estimé entre 50 et 60 millions d’euros.
Pour le bassin d’Arcachon, où la filière nautique reste un pilier économique important, cette nouvelle commande est présentée comme un signal positif pour l’emploi, les compétences techniques et la visibilité industrielle locale. Les 24 vedettes seront intégralement construites en Gironde.
La montée en cadence de la production, qui doit s’étaler sur huit ans avec une première livraison en 2029, sera à suivre de près : elle conditionnera le renouvellement complet de la flotte de surveillance côtière de la Gendarmerie maritime, alors que les vedettes Élorn qu’elle doit remplacer approchent des trente ans de service.
Sources
- GICAN (syndicat des industriels de la construction navale), 9 juillet 2026 : détail du marché VGMAR, des caractéristiques techniques et des missions des futures vedettes.
- Bouger à Bordeaux, 10 juillet 2026 : contexte industriel du chantier Couach et comparaison avec le contrat SNSM de 2019.