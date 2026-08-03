Le bénéfice de CMA CGM bondit de 48 % malgré la crise au Moyen-Orient à 770 millions de dollars
Le groupe marseillais CMA CGM a publié le 28 juillet 2026 des résultats en nette hausse pour le deuxième trimestre : chiffre d’affaires en progression de 19 %, bénéfice net en bond de 48 %. Des chiffres obtenus malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui continuent de perturber une partie de ses routes maritimes.
Des résultats trimestriels solides dans un contexte instable
Sur le deuxième trimestre 2026, le chiffre d’affaires du groupe CMA CGM a atteint 15,7 milliards de dollars, en hausse de 19,2 % par rapport à la même période en 2025. L’excédent brut d’exploitation (EBITDA) s’est établi à 3 milliards de dollars, en progression de 31 %, portant la marge d’EBITDA à 19 %, soit 1,7 point de plus qu’un an auparavant.
Le groupe explique cette amélioration principalement par la performance de son activité maritime, portée par des volumes en hausse et une amélioration des taux de fret dans un contexte marqué par des perturbations géopolitiques et des risques accrus pour les chaînes d’approvisionnement mondiales.
Sur son activité de transport maritime à proprement parler, CMA CGM a transporté 6,3 millions d’EVP (équivalents vingt pieds) au cours du trimestre, soit 6 % de plus qu’un an plus tôt. Le chiffre d’affaires de cette activité a bondi de 22 %, à 10 milliards de dollars, porté par un revenu moyen par conteneur de 1 575 dollars, en hausse de 15,1 % sur un an. L’EBITDA de la branche maritime a atteint 2,3 milliards de dollars, contre 1,6 milliard un an plus tôt, avec une marge en progression de 3,3 points à 22,7 %.
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Le Moyen-Orient pèse sur les coûts, sans entamer la dynamique
Le trimestre s’est déroulé dans un environnement de marché particulièrement volatil pour le transport maritime et la logistique, marqué par la multiplication des conflits géopolitiques, en particulier au Moyen-Orient, et un niveau élevé d’incertitude macroéconomique. Le groupe évoque notamment des coûts supplémentaires liés à l’immobilisation de certains navires, à la hausse des primes d’assurance et à la baisse des volumes sur les liaisons qui desservent la région.
Le commerce mondial est toutefois resté dynamique, porté selon CMA CGM par quatre facteurs principaux : une demande de consommation mondiale résiliente, des investissements soutenus des entreprises générant d’importants flux import-export, une reconstitution des stocks dans un climat d’incertitude, et une accélération des commandes en amont de l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane dans certains pays.
« Dans un contexte d’instabilité géopolitique persistante, le Groupe a livré des résultats solides au deuxième trimestre 2026, portés par la performance de nos activités maritimes, la croissance de nos terminaux et de notre activité de fret aérien, ainsi que les synergies apportées par nos opérations logistiques. Cette performance illustre une nouvelle fois la force de notre modèle, notre agilité et notre résilience, au service d’un service fiable et de qualité pour nos clients », a déclaré Rodolphe Saadé, président-directeur général du groupe CMA CGM (propos traduits de l’anglais).
|Indicateur
|T2 2026
|Évolution sur un an
|Chiffre d’affaires du groupe
|15,7 Md$
|+19,2 %
|EBITDA du groupe
|3,0 Md$
|+31 %
|Volumes maritimes transportés
|6,3 millions d’EVP
|+6 %
|Chiffre d’affaires maritime
|10,0 Md$
|+22 %
|Revenu moyen par conteneur
|1 575 $
|+15,1 %
|Chiffre d’affaires logistique (CEVA)
|5,0 Md$
|+8,5 %
Un trimestre aussi marqué par plusieurs jalons industriels
Au-delà des chiffres financiers, le trimestre a été ponctué de plusieurs annonces industrielles pour le groupe marseillais. Le CMA CGM Notre Dame, plus grand porte-conteneurs du monde propulsé au GNL et opéré sous pavillon français, est entré en service : après ses premières escales en Asie, il a été officiellement inauguré au Havre avant de réaliser sa première opération de soutage en bio-GNL à Rotterdam, une étape présentée par le groupe comme un jalon de sa stratégie de décarbonation du transport maritime.
Sur le volet logistique, la filiale CEVA a poursuivi son expansion, avec notamment l’ouverture d’un centre de distribution automatisé en Chine et la signature de partenariats avec les constructeurs automobiles BYD et Chery Auto. Colis Privé, filiale de CEVA Logistics, a par ailleurs annoncé un projet de rachat de l’entreprise Paack pour renforcer ses capacités de livraison e-commerce en France, en Espagne et au Portugal. Pour la suite de l’année, CMA CGM anticipe un environnement géopolitique toujours marqué par les tensions au Moyen-Orient et les incertitudes liées aux politiques commerciales, mais dit vouloir poursuivre une approche « prudente mais agile », en s’appuyant sur la solidité de son bilan pour continuer à investir.