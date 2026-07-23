CMA CGM Notre-Dame 24 212 conteneurs, 135 marins français inauguré au Havre
Le 2 juillet, CMA CGM a inauguré au Havre le Notre-Dame, plus grand porte-conteneurs sous pavillon français, premier d’une série de dix navires qui feront passer la flotte française du groupe de 30 à 40 unités d’ici 2028, avec 135 marins recrutés pour les armer.
Un colosse de 24 212 conteneurs sous pavillon français
Le CMA CGM Notre-Dame a été inauguré le 2 juillet au Havre, en présence de Rodolphe Saadé, président-directeur général du groupe CMA CGM, d’Edouard Philippe, maire du Havre, de Brigitte Macron et du ministre des Transports Philippe Tabarot. La marraine du navire est Delphine Arnault, présidente-directrice générale de Christian Dior Couture. Long de 400 mètres, large de 62 mètres et haut de 75 mètres, le navire peut transporter jusqu’à 24 212 conteneurs (EVP), ce qui en fait le plus grand porte-conteneurs actuellement en exploitation sous pavillon français.
Le choix du pavillon français découle d’un engagement pris par Rodolphe Saadé devant Emmanuel Macron lors des Assises de l’économie de la mer, en novembre 2025. Les dix navires de la série seront tous immatriculés au Registre international français (RIF), et leur arrivée progressive doit faire passer la flotte du groupe sous pavillon français de 30 à 40 navires à l’horizon 2028. Pour armer ces navires, CMA CGM recrute 135 marins français. Le commandement du Notre-Dame a été confié à Nicolas Le Scornet.
« Ce navire fait notre fierté et j’espère qu’il sera également, partout où il naviguera, un motif de fierté pour notre pays. Il est le premier d’une série de dix porte-conteneurs qui entreront en flotte d’ici janvier 2028. Ces 10 navires battront Pavillon Français. En faisant le choix de la France, nous faisons aussi celui de ses marins, de ses officiers et de l’excellence de son école maritime, dont le siège se trouve ici, au Havre », a déclaré Rodolphe Saadé lors de la cérémonie.
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Un navire pensé pour la décarbonation et le numérique
Le Notre-Dame a débuté sa première rotation commerciale à Shanghai avant de rejoindre la France et l’Europe début juillet. Il est propulsé par un moteur dual fuel de type ME-GI fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL), associé à une cuve cryogénique fournie par l’entreprise française GTT. Plusieurs aménagements de coque visent à augmenter sa capacité d’emport tout en réduisant la consommation par conteneur transporté, ainsi qu’à limiter la résistance à l’air.
|Caractéristique
|Donnée
|Longueur
|400 mètres
|Largeur
|62 mètres
|Capacité
|24 212 EVP
|Propulsion
|GNL, moteur ME-GI
|Chantier naval
|Yangzijiang Shipbuilding (Chine)
|Série
|10 navires, livrés entre 2026 et 2027
|Équipage
|Environ 30 personnes
La passerelle du navire est largement digitalisée: elle intègre des systèmes d’aide à la navigation exploitant des données en temps réel telles que la météo, le trafic maritime ou les performances du navire, ainsi que des outils de simulation et de projection de trajectoire destinés à assister les officiers.
Rodolphe Saadé a détaillé cette dimension technologique : « Ce navire incarne aussi une France tournée vers l’avenir. Il reflète les choix industriels forts que nous avons engagés ces dernières années pour faire entrer le transport maritime dans une nouvelle ère. La décarbonation, d’abord, avec une propulsion au gaz naturel liquéfié parmi les plus performantes, au service de notre ambition d’être neutre en carbone en 2050. L’intelligence artificielle, ensuite, dans laquelle je crois très fortement. Le CMA CGM Notre-Dame embarque des systèmes permettant d’ajuster en temps réel la navigation, d’optimiser la consommation d’énergie et d’améliorer les performances environnementales du navire. »
Un maillon de la ligne French Asia Line
Le Notre-Dame est déployé sur la ligne French Asia Line (FAL), qui relie les principaux ports asiatiques à l’Europe du Nord. Sa rotation, d’une durée d’un peu plus de 100 jours, dessert notamment Ningbo, Shanghai, Yantian, Singapour, Le Havre, Rotterdam, Hambourg et Tanger Med. Cette ligne concentre une part importante des flux de biens manufacturés entre l’Asie et l’Europe, ainsi que des flux retour liés aux industries européennes, ce qui en fait l’un des axes stratégiques du commerce mondial pour l’approvisionnement des économies du continent.
Le navire est le premier d’une série construite par le chantier naval chinois Yangzijiang Shipbuilding, dont les neuf autres unités doivent être livrées progressivement entre 2026 et 2027. Reste à voir si l’arrivée programmée de ces neuf sister-ships confirmera, comme l’espère le groupe marseillais, l’ambition affichée d’installer durablement le pavillon français parmi les flottes de référence du transport maritime mondial, à l’heure où la concurrence internationale sur les plus gros porte-conteneurs reste très vive.
Sources
- CMA CGM, communiqué officiel du Groupe sur la livraison du CMA CGM Notre-Dame.
- Jeune Marine, compte-rendu de l’inauguration.