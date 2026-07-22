Ce grand port français scelle un nouveau partenariat de trois ans avec le port de Beyrouth
Le Grand Port Maritime de Marseille Fos a renouvelé, le 21 juillet 2026, son protocole d’accord avec le port de Beyrouth pour trois années supplémentaires. Une cérémonie sous haute présence ministérielle qui s’inscrit dans la continuité de la reconstruction du port libanais après l’explosion de 2020.
Une cérémonie ministérielle au Port Center de Marseille
La scène se déroule le mardi 21 juillet 2026, à partir de 10h45, au Port Center de Marseille. Philippe Tabarot, ministre des Transports, y accueille son homologue libanais Fayez Rasamny, ministre des Travaux publics et des Transports du Liban, pour présider ensemble la cérémonie de signature du renouvellement du protocole d’accord (MoU) entre les ports de Marseille Fos et de Beyrouth.
La signature elle-même est apposée par Marwan Naffi, président-directeur général du port de Beyrouth, et par Hervé Martel, président du directoire du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM). Christophe Castaner, président du conseil de surveillance du GPMM, participe également aux prises de parole officielles, aux côtés des deux ministres. À l’issue de la cérémonie, la délégation se rend au Fleet Center de CMA CGM, le centre de commandement qui permet à l’armateur marseillais de superviser en temps réel l’ensemble de sa flotte mondiale.
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Un partenariat né de la reconstruction de Beyrouth
Ce renouvellement n’est pas une première rencontre entre les deux ports. Un premier accord de partenariat avait été signé en 2022, dans la foulée de la double explosion qui avait dévasté le port de Beyrouth le 4 août 2020. Plusieurs missions d’expertise avaient alors été organisées entre novembre 2020 et juillet 2021, le Grand Port Maritime de Marseille apportant son savoir-faire au port libanais en matière de gouvernance et d’organisation interne.
Pour l’agence de presse régionale Presse Agence, ce nouveau texte n’est pas une simple formalité administrative : il réaffirme la volonté des deux institutions de jouer un rôle central dans les échanges entre l’Europe et le Moyen-Orient. Marseille Fos, premier port de France, y consolide sa position de porte d’entrée sud de l’Europe, tandis que Beyrouth, porte d’accès historique au Levant, y trouve un levier pour sa reconstruction et le développement de son hinterland.
Trois axes pour une nouvelle étape de coopération
Selon le ministère de la Transition écologique, ce protocole renouvelé pour trois ans marque une nouvelle étape de coopération opérationnelle, structurée autour de « développement commercial, innovation et transition énergétique ». Au-delà du transport de conteneurs, les discussions entre les deux ports devraient porter sur des projets logistiques et industriels conjoints, le partage d’expertises en gestion portuaire, ainsi que la digitalisation des procédures douanières, selon les informations rapportées par Presse Agence.
La visite conjointe des deux délégations ministérielles au Fleet Center de CMA CGM, à l’issue de la signature, n’est pas anodine : elle met en scène la maîtrise technologique française dans la supervision des flux maritimes mondiaux, un savoir-faire que Marseille pourrait chercher à valoriser dans sa relation renouvelée avec Beyrouth.
|Repère
|Détail
|4 août 2020
|Double explosion au port de Beyrouth
|Nov. 2020 à juil. 2021
|Missions d’expertise du GPMM à Beyrouth
|2022
|Signature du premier protocole d’accord
|21 juillet 2026
|Renouvellement du protocole pour 3 ans
|3 axes de coopération
|Développement commercial, innovation, transition énergétique
Ce renouvellement engage les deux ports jusqu’en 2029. Reste désormais à transformer ce cadre en projets concrets, qu’il s’agisse de nouvelles lignes commerciales, de coopérations technologiques ou d’initiatives conjointes sur la transition énergétique du transport maritime. La prochaine échéance à surveiller sera la traduction de ces trois axes en accords industriels ou commerciaux précis entre les acteurs économiques des deux places portuaires.
Sources
- Ministère de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Transports : communiqué officiel annonçant le déplacement du ministre et le programme détaillé de la cérémonie.
- Grand Port Maritime de Marseille : annonce de la signature de l’accord de partenariat par le port lui-même.