Ce chantier naval breton vient de livrer son nouveau cargo aux îles Scilly, au Royaume-Uni
Conçu par le chantier naval Piriou, basé à Concarneau, le cargo Menawethan vient d’entrer en service pour approvisionner les îles Scilly, au large des côtes britanniques. Un contrat qui illustre le savoir-faire français en matière de navires de fret sur mesure, jusque dans ses détails les plus concrets : passagers, marchandises réfrigérées et manœuvrabilité en petit port.
Un cargo taillé pour remplacer un navire vieux de 40 ans
Le Menawethan a été officiellement baptisé le 8 juillet 2026 lors d’une cérémonie tenue sur les îles Scilly, au large des côtes des Cornouailles, en présence de représentants de la communauté locale et d’invités. L’honneur de nommer le navire, selon la tradition maritime, est revenu au Lord Lieutenant Colonel Sir Edward Bolitho, au nom de l’armateur, l’Isles of Scilly Steamship Group (ISSG).
Ce petit cargo de 45 mètres de long pour 11 mètres de large a été conçu par Piriou pour remplacer le Gry Maritha, un navire vieux de plus de 40 ans qui assurait jusqu’ici l’essentiel du ravitaillement de l’archipel. Sa capacité d’emport atteint 207 tonnes de fret, avec une capacité renforcée pour les marchandises périssables, réfrigérées et surgelées, ce qui doit permettre un approvisionnement plus fiable entre le continent et les îles tout au long de l’année. Le navire peut également transporter 12 passagers dans un salon dédié.
Sur le plan technique, sa propulsion conforme à la norme IMO Tier III lui permet d’atteindre une vitesse de 10 nœuds par mer calme. Des propulseurs latéraux améliorent sa manœuvrabilité lors des accostages dans des ports parfois exigus, tandis qu’une grue fournie par MacGregor assure le chargement et le déchargement des marchandises, avec une capacité de levage standard de 6 tonnes pouvant monter jusqu’à 12 tonnes pour les charges lourdes.
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De la construction au Vietnam aux essais finaux en Bretagne
Le Menawethan a été construit au chantier de Piriou à Hô-Chi-Minh-Ville, au Vietnam, avant de rallier la France par ses propres moyens. Le navire a fait escale au port de Concarneau le 4 juin 2026, où il a subi des travaux de finition ainsi que ses derniers essais avant sa livraison définitive à l’armateur britannique. Cette étape par le port finistérien, siège historique de Piriou, illustre la manière dont le chantier naval breton pilote de bout en bout des projets construits pour partie loin de ses propres quais.
Le navire a ensuite rallié Penzance, sur la côte des Cornouailles, où il assure désormais la liaison avec les îles Scilly aux côtés du réseau existant de l’ISSG. Il a été construit en parallèle du Scillonian IV, le futur navire à passagers de l’armateur, dont la mise en service est prévue en 2027. Ensemble, ces deux unités représentent un investissement de 40 millions de livres sterling (environ 50 millions de dollars) destiné à moderniser les liaisons vitales de fret et de passagers vers l’archipel.
Un symbole pour une communauté insulaire
Au-delà de la prouesse technique, la livraison du Menawethan revêt une dimension particulière pour les habitants des îles Scilly, dont l’essentiel du ravitaillement dépend de ce type de liaison maritime. Ian Howard, président de l’Isles of Scilly Steamship Group, a résumé l’enjeu lors de la cérémonie de baptême : « Ce jour représente un moment véritablement particulier pour les îles Scilly, un instant que nous attendions depuis de nombreuses années. Ce navire constitue un investissement majeur pour l’avenir de nos services essentiels, mais il est surtout la propriété de la communauté » (propos traduits de l’anglais), a-t-il déclaré, ajoutant que la cérémonie, entourée de nombreux invités, avait rendu ce moment particulièrement marquant pour tous.
Ce type de discours rappelle que, pour un archipel comme les Scilly, un cargo n’est pas un simple outil logistique : il conditionne l’accès aux produits frais, aux médicaments ou aux matériaux de construction, dans des conditions météorologiques parfois difficiles pour la navigation.
Ce que cette livraison dit du positionnement export de Piriou
Cette commande confirme la capacité de Piriou à exporter un savoir-faire de conception française vers des clients étrangers, y compris pour des navires construits dans ses propres chantiers asiatiques. Le groupe, basé à Concarneau, s’est bâti une réputation sur ce type de navires de service et de fret sur mesure, destinés à des marchés de niche où la fiabilité et l’adaptation aux contraintes locales priment sur la taille des séries produites.
Pour la filière navale française, chaque contrat de ce type entretient un flux d’activité entre les sites de conception et les chantiers de construction, tout en confortant la présence de l’entreprise sur un marché international où la concurrence reste vive, notamment de la part de chantiers asiatiques et nord-européens positionnés sur les mêmes segments de navires de service.
Calendrier : place au Scillonian IV en 2027
Le Menawethan assure désormais pleinement le service de fret vers les îles Scilly, tandis que l’attention se porte sur le second navire du programme, le Scillonian IV, destiné au transport de passagers et dont l’entrée en service est prévue pour 2027. La livraison conjointe de ces deux unités doit clore un cycle de renouvellement de la flotte engagé de longue date par l’ISSG, dont le Menawethan constitue la première étape concrète.
Sources
- Business Cornwall, 9 juillet 2026 — compte-rendu de la cérémonie de baptême du 8 juillet et citation d’Ian Howard, président de l’ISSG.
- Baird Maritime — fiche technique détaillée du navire (dimensions, équipements, capacités).