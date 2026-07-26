GTT, champion français du gaz liquéfié, fait valider une innovation qui va alléger les futurs méthaniers
Le spécialiste français des cuves de méthaniers Gaztransport & Technigaz a obtenu de la société de classification britannique Lloyd’s Register un feu vert de principe pour de nouveaux critères d’élongation de son système de confinement NO96. Une validation technique qui élargit les marges de conception des futurs méthaniers.
Une approbation qui redéfinit les marges de conception du NO96
Lloyd’s Register (LR) a délivré à GTT une Approval in Principle (AiP), un feu vert de principe, pour de nouveaux critères d’élongation applicables aux coques des méthaniers équipés du système de confinement NO96. Cette approbation confirme que les critères révisés, qui encadrent la déformation admissible de la coque sous la membrane et l’isolation du système NO96, répondent aux exigences de classification de LR ainsi qu’aux réglementations internationales applicables.
L’évaluation menée par le classificateur britannique a porté sur les charges opérationnelles, thermiques et celles induites par la coque, afin de garantir le maintien de l’intégrité structurelle du système de confinement. Ces critères d’élongation révisés, développés dans le cadre du programme d’innovation continue de l’entreprise française, visent à donner aux architectes navals davantage de liberté dans la conception structurelle des coques, tout en conservant les limites de contrainte, les marges de fatigue et les performances de la membrane déjà établies.
Concrètement, le système NO96 repose sur une membrane qui tapisse l’intérieur des cuves des méthaniers pour contenir le gaz naturel liquéfié. Cette membrane doit pouvoir absorber les déformations de la coque du navire sous l’effet de la houle, des variations thermiques ou des efforts structurels, sans perdre son étanchéité ni ses performances. En révisant les critères d’élongation qui définissent la déformation admissible sous cette membrane, GTT donne aux chantiers navals et à leurs bureaux d’études une marge supplémentaire pour repenser l’architecture des coques, sans avoir à remettre en cause l’intégrité du système de confinement.
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Plus de liberté pour les architectes navals, sans toucher à la sécurité
Constantinos Chaelis, directeur du segment gaz chez Lloyd’s Register, a expliqué l’enjeu de cette validation :
« Cette approbation vise à donner de la confiance dès les premières étapes. Notre analyse a confirmé que les critères d’élongation NO96 actualisés de GTT restent dans les marges de sécurité établies, tout en offrant plus de flexibilité aux concepteurs. Ce type de validation technique est essentiel à mesure que les conceptions de navires deviennent plus optimisées et plus exigeantes sur le plan structurel » (propos traduits de l’anglais).
François Michel, directeur général de GTT, a de son côté insisté sur l’équilibre entre innovation et sécurité :
« L’Approval in Principle de Lloyd’s Register confirme la robustesse technique des derniers développements du NO96. Ces critères de conception améliorés offrent davantage de flexibilité aux architectes navals tout en préservant les plus hauts standards de sécurité et d’intégrité de la membrane » (propos traduits de l’anglais).
L’examen mené par Lloyd’s Register a inclus une analyse structurelle et hydrodynamique détaillée, fondée sur la conception représentative d’un méthanier, afin de vérifier la compatibilité entre les différentes variantes du système NO96 ainsi que leur cohérence avec les cas de charge et les géométries de coque applicables. Selon le classificateur, ces nouveaux critères doivent permettre une optimisation structurelle plus efficace des navires équipés du NO96, avec un bénéfice potentiel sur le poids à vide des navires, tout en conservant la sécurité et la conformité réglementaire.
Le NO96, un système toujours central dans la flotte mondiale de méthaniers
Selon Lloyd’s Register, le système NO96 demeure l’un des systèmes de confinement les plus utilisés de la flotte mondiale de méthaniers, et reste pertinent pour des navires gaziers complexes et à haute spécification, ainsi que pour d’autres types de navires où l’assurance structurelle est déterminante.
Cette approbation intervient quelques semaines seulement après que Lloyd’s Register a donné son feu vert à un moteur marin à combustion interne fonctionnant à l’hydrogène à 100 %, développé par la société belge BeHydro, illustrant l’activité soutenue du classificateur britannique sur les nouvelles technologies de propulsion et de confinement pour le transport maritime de gaz.
|Élément
|Donnée
|Entreprise
|Gaztransport & Technigaz (GTT), France
|Système concerné
|NO96 (confinement de cuves de méthanier)
|Type de validation
|Approval in Principle (AiP)
|Société de classification
|Lloyd’s Register (Royaume-Uni)
|Domaines évalués
|Charges opérationnelles, thermiques et structurelles
|Bénéfice attendu
|Plus de flexibilité de conception, optimisation du poids à vide
Pour GTT, cette validation technique arrive alors que la flotte mondiale de méthaniers continue de s’étoffer, portée par la demande croissante de gaz naturel liquéfié et par la diversification des chantiers navals asiatiques qui intègrent ses systèmes de confinement. En ouvrant de nouvelles marges de conception aux architectes navals sans transiger sur la sécurité, ces critères d’élongation actualisés doivent permettre à l’entreprise française de continuer à équiper les prochaines générations de méthaniers, plus optimisés sur le plan structurel, dans les mois et années à venir.