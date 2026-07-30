Les Abeilles International portent leur flotte à sept remorqueurs avec le VB Abeille Marengo et ses180 tonnes de traction
Les Abeilles International, la société qui assure depuis près d’un demi-siècle l’assistance et le sauvetage en mer pour le compte de l’État français, portent leur flotte à sept remorqueurs. Le nouveau venu, le VB Abeille Marengo, doté d’une capacité de traction de 180 tonnes, doit entrer sur le marché du remorquage spot dès la mi-août.
Un remorqueur océanique venu des chantiers norvégiens
Le futur VB Abeille Marengo mesure 73,2 mètres de long pour 20 mètres de large. Il s’agit d’un remorqueur océanique releveur d’ancre, un « AHT » dans le jargon du secteur (anchor handling tug), construit en 2009 dans les chantiers norvégiens de STX à Brattvaag. Le navire opérait jusqu’ici sous le nom de SPM Neel Pratap 180.
Avant son entrée en service sous ses nouvelles couleurs, le bâtiment fait actuellement l’objet d’un arrêt technique destiné à préparer son exploitation par Les Abeilles International. Cet arrêt, d’une durée de deux semaines, doit s’achever à temps pour permettre au remorqueur d’être placé sur le marché à la mi-août 2026. Son baptême officiel, sous sa nouvelle livrée, est prévu pour la rentrée 2026.
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Une flotte au service de la sécurité maritime française
Armateur français spécialiste du remorquage hauturier depuis 1864, Les Abeilles International est le nom commercial des Abeilles SAS, filiale de la division Boluda Towage. La société assure la protection des côtes françaises et intervient en particulier au titre de l’action de l’État en mer, aux côtés de la Marine nationale et des préfectures maritimes, sur les façades Manche, Atlantique et Méditerranée. Ses remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage sont positionnés en permanence sur ces trois zones, prêts à appareiller en urgence vers un navire en difficulté, une mission qui s’exerce sans interruption depuis près de cinquante ans selon les mots mêmes de l’entreprise.
Dominique Caillé, directeur général des Abeilles International, a salué cette nouvelle acquisition : « L’arrivée du VB Abeille Marengo marque une nouvelle étape dans le développement des Abeilles International. En portant notre flotte à sept remorqueurs, nous renforçons ainsi notre capacité d’intervention dans les environnements maritimes les plus exigeants et notre engagement à accompagner nos clients avec nos savoir-faire éprouvés et des moyens toujours plus performants. Après un arrêt technique de deux semaines, nous sommes déjà impatients de placer ce nouveau navire sur le marché à la mi-août 2026. »
Laurent Ménager, directeur général de Boluda Towage France, inscrit cet investissement dans une stratégie de long terme : « L’acquisition du VB Abeille Marengo traduit la volonté de Boluda Towage France de poursuivre ses investissements en France et de doter Les Abeilles International d’une flotte toujours plus performante. En renforçant ses capacités d’intervention, l’entreprise consolide sa position de référence dans le remorquage hauturier et l’assistance maritime, au service de la Marine nationale comme de ses clients privés. »
Un couteau suisse pour l’éolien flottant et les interventions sous-marines
Le VB Abeille Marengo n’est pas cantonné au remorquage classique. Sa polyvalence en fait un outil recherché pour plusieurs types de missions : le remorquage hauturier et océanique de structures éoliennes flottantes, de coques à déconstruire, de plateformes, de navires ou de barges ; des travaux d’ancrage, notamment pour l’éolien flottant et la pose de coffres ; des travaux de relevage d’épaves ou de barges ; et des travaux sous-marins avec accueil de ROV (robots sous-marins téléopérés).
Le navire doit également servir de plateforme d’expérimentation au profit d’industriels maritimes, de navire école pour l’apprentissage et l’entraînement des équipages, et de navire de remplacement pour les autres unités d’assistance de la flotte. Cette polyvalence illustre l’évolution du métier de remorqueur d’intervention, appelé à accompagner le développement de l’éolien en mer sur les façades françaises tout en conservant sa vocation historique de sauvetage. Les remorqueurs releveurs d’ancre comme le VB Abeille Marengo sont en effet directement concernés par la pose des flotteurs et des systèmes d’ancrage des futurs parcs éoliens flottants, un savoir-faire à la frontière entre l’assistance maritime traditionnelle et les nouveaux besoins de la filière énergies marines renouvelables.
Cette septième unité s’ajoute à une flotte régulièrement renouvelée ces dernières années : l’Abeille Flandre, qui a protégé les côtes françaises pendant près de quarante-cinq ans, a été déconstruite à Brest, tandis que l’Abeille Bourbon a été rebaptisée VB Abeille Bretagne à l’occasion de ses vingt ans de service. Le sixième remorqueur de la flotte, l’Abeille Horizon, entré en service fin 2022 pour développer l’activité de la société sur le marché spot, a d’ailleurs signé l’an dernier une opération inédite : entre le 17 juin et le 17 juillet 2025, il a remorqué sur l’Atlantique le porte-conteneurs Livorno Express, long de 228 mètres, depuis Montréal jusqu’aux chantiers navals de Damen à Brest, où il devait subir des réparations en cale sèche. Une démonstration de la capacité de la flotte à intervenir loin des côtes françaises, que le VB Abeille Marengo vient désormais renforcer.
Le calendrier annoncé par Les Abeilles International reste resserré : après un arrêt technique de deux semaines entamé fin juillet, le VB Abeille Marengo doit être proposé sur le marché du remorquage spot dès la mi-août 2026, avant un baptême officiel sous ses nouvelles couleurs à la rentrée. La société ne précise pas encore le port d’attache définitif du navire ni le montant de la transaction. Cette septième acquisition confirme en tout cas la poursuite des investissements de Boluda Towage dans l’outil naval français d’assistance maritime, à un moment où la demande croît avec le développement de l’éolien en mer sur les façades Manche, Atlantique et Méditerranée, un secteur qui a justement besoin de remorqueurs capables de manœuvrer l’ancrage de structures flottantes de plusieurs milliers de tonnes.
Sources
- Figaro Nautisme, 28/07/2026 : reproduction intégrale du communiqué de presse, avec les citations de Dominique Caillé et Laurent Ménager.
- Les Abeilles International, actualités officielles : historique de la flotte et des précédents renouvellements (Abeille Flandre, VB Abeille Bretagne).