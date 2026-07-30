260 millions d’euros : l’État choisit cinq ports français pour l’éolien flottant
L’État mobilise près de 260 millions d’euros pour adapter les infrastructures de cinq ports français à l’industrialisation de l’éolien flottant. Cherbourg, Brest, Nantes-Saint-Nazaire, Port-la-Nouvelle et Marseille-Fos doivent devenir les bases arrière d’une filière dont les composants dépassent largement les gabarits habituels du trafic portuaire.
Cinq façades portuaires retenues, de la Manche à la Méditerranée
Selon les précisions transmises par le ministère chargé de l’Énergie, les aides publiques, proches de 260 millions d’euros au total, concernent les ports de Cherbourg, Brest, Nantes-Saint-Nazaire, Port-la-Nouvelle et Marseille-Fos. Ces cinq sites couvrent à la fois la façade Atlantique-Manche et la Méditerranée, deux zones appelées à accueillir les futurs parcs d’éolien en mer flottant.
Ce financement public est accordé au titre du programme d’investissements France 2030. Il doit accompagner l’adaptation d’infrastructures portuaires nécessaires à une filière dont les composants, en particulier les flotteurs et les turbines, imposent des capacités logistiques très supérieures à celles de nombreux trafics portuaires classiques.
Le choix de ces cinq sites n’est pas anodin. Cherbourg et Brest, en Manche et en Atlantique, sont déjà des places fortes de la construction et de la réparation navale, tandis que Nantes-Saint-Nazaire concentre une partie de l’industrie éolienne offshore française. Port-la-Nouvelle et Marseille-Fos, en Méditerranée, doivent pour leur part accompagner le déploiement de l’éolien flottant sur une façade où la profondeur des fonds marins rend cette technologie incontournable, contrairement à l’éolien posé privilégié en Manche et en mer du Nord. À eux cinq, ces ports couvrent ainsi l’ensemble des façades maritimes métropolitaines concernées par les futurs appels d’offres flottants, un maillage que le ministère présente comme le socle logistique indispensable avant même l’attribution des premiers parcs.
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Des quais et terre-pleins taillés pour les grands composants
D’après le ministère, les investissements portuaires induits par ce programme devraient atteindre 1 milliard d’euros au total, subventions publiques et financements privés confondus. Les 260 millions d’euros de fonds publics doivent contribuer à financer des quais, des terre-pleins et des chemins d’accès capables de supporter la manutention, le stockage et l’assemblage d’éléments de grande dimension.
L’objectif affiché par le ministère chargé de l’Énergie est de créer, dans ces ports, les « conditions d’accueil de sites de fabrication et d’assemblage de flotteurs » ainsi que les moyens nécessaires à l’« intégration des éoliennes sur les flotteurs ». Ces opérations conditionnent directement la capacité des ports à servir de bases industrielles pour les futurs parcs flottants, les flotteurs devant être assemblés, équipés puis remorqués vers leurs zones d’implantation en mer.
Cette annonce s’inscrit dans un dispositif plus large. La Commission européenne a en effet donné son feu vert, le 13 juillet 2026, à un soutien de l’État français à l’éolien en mer pouvant s’élever jusqu’à 63 milliards d’euros sur vingt-cinq ans, en fonction de l’évolution des prix moyens de l’électricité. Ce dispositif doit financer la construction de onze parcs éoliens offshore en mer du Nord, dans l’Atlantique et en Méditerranée, pour une capacité de production combinée pouvant atteindre 11,1 GW et jusqu’à 47,8 TWh d’électricité renouvelable par an, soit environ 10,6 % de la consommation annuelle d’électricité française. Les 260 millions d’euros destinés aux cinq ports ne financent donc pas directement la construction des parcs eux-mêmes, mais l’écosystème industriel et logistique sans lequel ces parcs ne pourraient pas voir le jour.
Un maillon industriel pour atteindre 6 GW en 2040
La France s’est engagée dans le développement de l’éolien en mer en 2009, en s’appuyant sur ses 2 800 kilomètres de côtes. Pour l’éolien flottant, contrairement à l’éolien posé, les besoins portuaires sont spécifiques : les flotteurs doivent être fabriqués, assemblés et équipés à quai avant d’être remorqués en mer, ce qui suppose des terre-pleins renforcés et des tirants d’eau adaptés.
L’État vise une capacité de 6 GW d’éolien en mer en service à l’horizon 2040. Le ministère relie cette trajectoire à la volatilité des prix des énergies fossiles, accentuée selon lui par la guerre au Moyen-Orient, et à la nécessité de réduire la dépendance française aux importations. Les cinq sites retenus doivent ainsi préparer l’industrialisation de projets flottants appelés à compléter les parcs posés déjà engagés ou raccordés sur les façades françaises.
Cette ambition portuaire s’articule avec le calendrier des appels d’offres publics. La France a lancé en juin 2026 un appel d’offres d’ampleur portant sur sept parcs éoliens flottants et quatre parcs posés, l’AO10, destiné à porter la capacité totale d’éolien flottant du pays au-delà de 5 GW, dont 3,7 GW rien qu’en Méditerranée. Sans quais suffisamment armés pour accueillir la fabrication, le stockage et l’assemblage des flotteurs, un tel volume de projets resterait difficile à concrétiser dans les délais annoncés, ce qui explique l’empressement du ministère à sécuriser dès maintenant l’outil portuaire.
|Donnée
|Chiffre
|Aide publique totale
|Environ 260 millions d’euros
|Ports bénéficiaires
|Cherbourg, Brest, Nantes-Saint-Nazaire, Port-la-Nouvelle, Marseille-Fos
|Investissements portuaires totaux estimés
|1 milliard d’euros
|Programme de financement
|France 2030
|Objectif national d’éolien en mer
|6 GW en service à l’horizon 2040
|Linéaire côtier français
|2 800 km
Le ministère chargé de l’Énergie ne détaille pas, à ce stade, le calendrier précis de versement des aides ni la répartition exacte des 260 millions d’euros entre les cinq ports. D’autres façades portuaires françaises se positionnent d’ailleurs sur ce même segment : un consortium associant les ports de La Rochelle, Bayonne, Bordeaux et Rochefort porte, de son côté, un projet distinct d’installations dédiées à l’éolien flottant, évalué à 207,8 millions d’euros et étalé jusqu’en 2034, signe que la compétition entre façades pour capter les investissements industriels de la filière est déjà engagée. Les industriels du secteur, qui investissent en parallèle dans des usines de flotteurs comme celle que BW Ideol et NGE développent à Fos-sur-Mer, attendent désormais la concrétisation de ces aménagements portuaires pour caler leurs propres calendriers de production, alors que le premier appel d’offres dédié à l’éolien flottant, baptisé AO10, doit structurer l’essentiel de la filière dans les prochaines années.
Sources
- Gouvernement.fr : communiqué sur le lancement de l’éolien flottant en Méditerranée et les mesures France 2030 associées.
- Représentation de la Commission européenne en France, 13/07/2026 : détail du régime d’aide d’État de 63 milliards d’euros pour les onze parcs éoliens en mer français.