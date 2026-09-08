8 drones Capa-X : la Marine nationale et l’armée de Terre commandent à Airbus Helicopters
Le ministère des Armées a commandé à Airbus Helicopters quatre nouveaux systèmes de drones tactiques U050 Capa-X, soit huit appareils supplémentaires destinés à la Marine nationale et à l’armée de Terre. Annoncée le 10 septembre 2026, cette commande fait officiellement entrer le programme dans sa phase opérationnelle.
Une commande qui fait suite à des essais en mer mouvementés
C’est la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé), organisme interarmées rattaché au chef d’état-major des armées, qui a passé cette commande auprès d’Airbus Helicopters. Elle porte sur quatre systèmes composés chacun de deux drones U050 Capa-X, soit huit appareils au total : deux systèmes iront à la Marine nationale, deux autres à l’armée de Terre. Les livraisons sont attendues courant 2027.
Cette nouvelle étape intervient après une première acquisition fin 2025 et des campagnes d’évaluation menées à terre comme en mer en 2025 et au début de l’année 2026, dans le cadre du programme SDTL (Système de drones tactiques léger). Dans son magazine officiel Cols Bleus, la Marine nationale a reconnu que ces essais n’avaient pas toujours été simples. « En mer, les essais rappellent qu’un appareil fiable à terre ne l’est pas automatiquement sur un bâtiment soumis au vent, au roulis, au sel et aux interférences », a-t-elle souligné, précisant toutefois que « les campagnes récentes sont encourageantes », même si « des difficultés techniques sont à corriger ». L’un des drones mis à disposition de la Marine aurait d’ailleurs été endommagé lors de ses essais, selon des informations rapportées par la presse spécialisée. Malgré ces aléas, le système a satisfait aux exigences du programme, ouvrant la voie à cette commande complémentaire.
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Le Capa-X, un drone conçu pour évoluer
Le U050 Capa-X est un système de drone multimission pesant environ 120 kg, capable de décoller et d’atterrir à la verticale (VTOL) ou depuis une piste courte (HTOL). Il peut évoluer jusqu’à 3 000 mètres d’altitude, à une vitesse de 150 km/h, avec une charge utile de 10 à 20 kg logée dans sa soute. Sa liaison de données directe lui permet d’opérer jusqu’à 100 km de sa station sol, pour une autonomie prouvée de sept heures (jusqu’à dix heures selon la configuration retenue).
Dans sa version initiale, l’appareil embarque une nacelle optronique dédiée au renseignement d’image (IMINT), utile pour la surveillance et la reconnaissance, ainsi qu’une capacité de guerre électronique (SIGINT). Airbus Helicopters met en avant la modularité du système, pensé pour intégrer de nouvelles capacités au fil des besoins opérationnels des armées. Autre atout revendiqué : une empreinte logistique réduite, l’ensemble du système tenant sur deux pick-up.
« C’est un témoignage de leur confiance et une étape décisive pour le programme, qui entre officiellement dans sa phase opérationnelle », s’est félicité Victor Gerin-Roze, directeur des systèmes aériens sans pilote chez Airbus Helicopters, cité dans le communiqué de l’avionneur. « Cette première version du U050 Capa-X est conçue pour évoluer, tant dans sa conception que dans le champ d’application de ses missions, afin de s’adapter aux besoins en constante évolution des forces armées. C’est là tout l’avantage de sa modularité, qui nous permet de renforcer et d’étendre ses capacités au fil du temps », a-t-il ajouté.
|Caractéristique
|Valeur
|Systèmes commandés
|4 (2 pour la Marine nationale, 2 pour l’armée de Terre)
|Drones livrés
|8 (2 par système)
|Masse
|Environ 120 kg
|Rayon d’action
|100 km (liaison de données directe)
|Autonomie
|7 heures (jusqu’à 10 heures selon configuration)
|Charge utile
|Jusqu’à 20 kg, double charge possible
|Vitesse
|150 km/h
|Altitude
|Jusqu’à 3 000 m
|Livraisons prévues
|2027
De la Provence à SOFINS : la genèse d’un programme français
Le Capa-X est développé par Survey Copter, filiale d’Airbus Helicopters spécialisée dans les drones tactiques légers, basée près de Marseille. L’entreprise trouve son origine dans une petite structure fondée en 1996, avant d’être rachetée par Airbus en 2011 pour devenir le centre d’expertise du groupe sur ces systèmes. Le U050 Capa-X, lui, a été dévoilé lors du salon SOFINS 2023, dédié aux forces spéciales.
Il rejoint ainsi la famille des drones tactiques déjà évalués par les armées françaises aux côtés d’autres appareils d’Airbus Helicopters, comme la version à décollage vertical de l’Aliaca ou le Flexrotor, également testés par la Marine nationale. Le Capa-X se distingue par sa capacité d’emport plus importante, un argument qui semble avoir pesé dans le choix de la DMAé de renforcer sa flotte avec ce modèle plutôt qu’avec ses concurrents directs.
Un jalon avant une possible montée en puissance
Pour l’heure, ces huit drones supplémentaires restent cantonnés au programme d’évaluation SDTL, comme le premier système déjà utilisé lors des campagnes terrestres et maritimes. Mais l’entrée du Capa-X dans sa phase opérationnelle, saluée par Airbus Helicopters, pourrait ouvrir la voie à des commandes plus substantielles si les armées confirment leur intérêt pour cet appareil face à la concurrence internationale sur ce segment des drones tactiques légers, un domaine où la France a longtemps accusé un certain retard. Rendez-vous en 2027, avec la livraison des huit appareils, pour voir si l’armée de Terre et la Marine nationale décident d’aller plus loin.
Sources
- Vertical Mag, communiqué de presse d’Airbus Helicopters (11 septembre 2026) : texte intégral du communiqué officiel annonçant la commande de la DMAé et les caractéristiques techniques du U050 Capa-X.
- Zone Militaire (Opex360) : contexte des campagnes d’évaluation menées par la Marine nationale et l’armée de Terre, et origine du programme Survey Copter.