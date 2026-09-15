Cinquante sauvetages et un dernier exploit : l’adieu du commandant de l’Abeille Bretagne
Dans la nuit du 8 septembre 2026, un porte-conteneurs battant pavillon portugais a lancé un appel de détresse à 107 kilomètres au large d’Ouessant. Il a fallu l’intervention du remorqueur Abeille Bretagne pour le mettre en sécurité, lors de ce qui restera la dernière manœuvre de son commandant avant la retraite.
Une avarie de propulsion à 107 kilomètres d’Ouessant
C’est en pleine nuit que tout a basculé. Le porte-conteneurs Amalthea, battant pavillon portugais, a alerté le CROSS Corsen après avoir subi une avarie de propulsion, alors qu’il se trouvait à environ 107 kilomètres au large de l’île d’Ouessant, à l’entrée de la Manche. Le navire a ensuite commencé à dériver vers le sud-est, entraîné par les courants de cette zone parmi les plus fréquentées d’Europe.
Après des échanges avec l’équipage, le CROSS Corsen, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage chargé de cette portion du littoral breton, a établi que le navire n’était plus en mesure de manœuvrer par ses propres moyens. La situation a nécessité l’envoi d’un remorqueur d’intervention, dépêché en urgence vers le porte-conteneurs en difficulté.
C’est le VB Abeille Bretagne qui a pris en charge l’Amalthea. Vers 16 heures, le remorqueur a entamé les opérations de remorquage, entamant une lente progression vers la côte pour mettre le navire à l’abri en baie de Douarnenez. Les opérations se sont poursuivies jusque dans l’après-midi du 9 septembre.
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L’Abeille Bretagne, sentinelle du large de Brest
L’incident illustre le rôle discret mais essentiel des remorqueurs d’intervention, de sauvetage et d’assistance positionnés en permanence sur les approches françaises de la Manche. Le secteur au large d’Ouessant et de Brest concentre un trafic maritime considérable, entre porte-conteneurs, pétroliers et vraquiers empruntant l’une des routes commerciales les plus denses du monde, ce qui explique la présence permanente d’un remorqueur de la flotte des Abeilles, positionné pour intervenir rapidement en cas d’avarie.
Une avarie de propulsion en pleine mer, loin de tout port abri, expose un navire de la taille d’un porte-conteneurs à un risque de dérive incontrôlée, avec les conséquences que cela peut entraîner pour la sécurité de l’équipage comme pour l’environnement marin en cas d’échouement. Le choix de la baie de Douarnenez comme zone de mise à l’abri permet de stabiliser le navire dans des eaux plus calmes, le temps d’effectuer les réparations ou d’organiser la suite de son voyage.
|Donnée
|Valeur
|Distance au large d’Ouessant
|environ 107 km
|Début de l’alerte
|nuit du 8 septembre 2026
|Début du remorquage
|vers 16 h, le 8 septembre
|Fin des opérations
|après-midi du 9 septembre
|Destination du remorquage
|baie de Douarnenez
Une dernière manœuvre avant la retraite pour le commandant
Ce sauvetage revêt une signification particulière : il s’agit de la toute dernière intervention menée par le commandant de l’Abeille Bretagne avant son départ à la retraite. Âgé de 57 ans, il quitte la passerelle après quarante années passées en mer, dont trente-deux au service de la flotte des Abeilles.
« Après 40 ans de mer, dont 32 au service des Abeilles, [le commandant] prend sa retraite sur une ultime intervention réussie, fort d’un bilan exceptionnel marqué par cinquante sauvetages dans des conditions souvent extrêmes », résume Le Télégramme, qui a suivi son parcours.
Une cinquantaine de sauvetages en une carrière, menés dans des conditions parfois extrêmes au large de l’une des côtes les plus exposées de France : le bilan donne la mesure du métier de commandant de remorqueur d’intervention, une profession de l’ombre dont le grand public n’entend généralement parler qu’au moment où un incident menace de tourner au drame. L’opération réussie sur l’Amalthea, menée sans encombre jusqu’à son terme, referme ce chapitre sur une note positive, avant qu’un nouveau commandant ne prenne le relais à la passerelle de l’Abeille Bretagne pour poursuivre cette mission de veille permanente sur les approches bretonnes.
Sources
- France 3 Bretagne, 9 septembre 2026 : déroulé de l’avarie et du remorquage du porte-conteneurs Amalthea jusqu’à la baie de Douarnenez.
- Le Télégramme, 8 septembre 2026 : confirmation du pavillon portugais du navire et de l’intervention du remorqueur.
- Le Télégramme, 10 septembre 2026 : portrait du commandant de l’Abeille Bretagne à l’occasion de son départ à la retraite.