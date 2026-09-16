40 millions de boîtes visées : ce groupe vendéen prend le contrôle d’une conserverie bretonne
Une conserverie du Pays bigouden change de mains, et vise désormais deux fois plus grand. Depuis le 1er juillet, le site Capitaine Cook de Plozévet, dans le Finistère, a rejoint le groupe familial vendéen Gendreau sous un nouveau nom : la Conserverie Bigoudène.
Une conserverie bretonne change de propriétaire
Le site de production, implanté au cœur du Pays bigouden, appartenait jusqu’ici à Agromousquetaires, qui a choisi de le céder dans le cadre d’un recentrage de ses activités. Il emploie aujourd’hui 126 collaborateurs sur un bâtiment industriel de 10 000 m², et produit près de 20 millions de boîtes par an à partir d’environ 1 200 tonnes de sardines transformées chaque année.
Pour le Groupe Gendreau, entreprise familiale fondée en 1903 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, cette acquisition marque une étape supplémentaire dans une stratégie engagée depuis près de vingt ans : maintenir les savoir-faire et les emplois de la conserve de poisson sur le territoire français, plutôt que de les délocaliser. Le groupe emploie au total 550 salariés dans son pôle conserve de poisson, pour un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros.
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Objectif : doubler la production de sardines
Le changement d’échelle annoncé est ambitieux. Le Groupe Gendreau prévoit de faire progressivement grimper la capacité de production du site de Plozévet jusqu’à 35 à 40 millions de boîtes par an, soit près du double du volume actuel. La Conserverie Bigoudène doit ainsi compléter l’expertise du groupe en matière de sardines, sous forme standard, à l’ancienne, bio ou label rouge, mais aussi de thon, de rillettes conditionnées en boîtes et en bocaux, ainsi que de soupes et de sauces.
Cette montée en puissance doit permettre d’absorber une demande en forte progression sur le marché de la sardine, tout en soutenant le développement des marques du groupe, comme La Perle des Dieux et Le Grand Lejon, et les productions destinées à la grande distribution.
« Au travers de cette acquisition, le Groupe Gendreau renforce sa place d’acteur incontournable de la conserve de poissons en France, le seul acteur ayant fait le pari du 100 % fabriqué en France », a déclaré Philippe Gendreau, président du Groupe Gendreau, qui y voit également « une belle source de fierté, de motivation et de reconnaissance » pour les équipes historiques du site.
Un quatrième site pour consolider un maillage français
Avec cette acquisition, le pôle conserve de poisson du Groupe Gendreau repose désormais sur quatre sites aux spécialités distinctes : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, berceau historique du groupe en Vendée, Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, Binic dans les Côtes-d’Armor, et désormais Plozévet dans le Finistère. Ce maillage territorial permet à chaque site de conserver son identité et ses recettes propres, tout en mutualisant une force de frappe industrielle commune face à la concurrence internationale sur le marché des conserves de poisson.
L’opération illustre aussi un mouvement plus large dans l’agroalimentaire français : plutôt que de concentrer la production dans une poignée d’usines low cost, certains groupes familiaux misent sur la multiplication de sites moyens ancrés dans leurs bassins de pêche historiques, misant sur la traçabilité et le « fabriqué en France » comme argument commercial face aux conserves importées.
Pour l’ancien propriétaire Agromousquetaires, la cession du site de Plozévet s’inscrit dans une logique inverse : celle d’un recentrage sur ses activités jugées prioritaires, une démarche fréquente chez les grands groupes agroalimentaires qui cèdent certains sites de production à des acteurs plus spécialisés, capables d’y consacrer une stratégie de marque dédiée plutôt que de le gérer comme une usine parmi d’autres au sein d’un portefeuille diversifié.
Le marché de la sardine en boîte, longtemps perçu comme un produit d’appoint, connaît depuis plusieurs années un regain d’intérêt en France, porté à la fois par son prix accessible face à l’inflation alimentaire et par un effet de mode autour des conserves de poisson valorisées comme des produits gastronomiques à part entière. Un contexte qui explique en partie l’appétit des industriels du secteur pour de nouvelles capacités de production.
|Donnée clé
|Chiffre
|Effectif du site de Plozévet
|126 salariés
|Surface du site
|10 000 m²
|Production actuelle
|~20 millions de boîtes/an
|Production visée
|35 à 40 millions de boîtes/an
|Effectif total du pôle conserve du groupe
|550 salariés
|Chiffre d’affaires du pôle conserve
|150 millions d’euros
Reste désormais à concrétiser cette montée en puissance dans la durée : le doublement annoncé de la production ne se fera pas en un jour, et dépendra à la fois des investissements industriels sur le site bigouden et de la capacité du marché à absorber ces volumes supplémentaires face à une concurrence internationale toujours vive sur les conserves de poisson.
Pour les 126 salariés du site, rebaptisé mais implanté au même endroit depuis des décennies, le changement de propriétaire s’accompagne surtout d’une promesse de continuité, et d’investissements à venir dans un outil industriel qu’ils connaissent déjà.
Sources
- Groupe Gendreau : communiqué officiel du groupe annonçant la reprise du site de Plozévet, publié le 10 juillet 2026.
- Presse Agence : reprise détaillée du communiqué, avec la citation de Philippe Gendreau, président du groupe.