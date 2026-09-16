23 ans après son lancement, le Queen Mary 2 confié au chantier Damen de Brest
Vingt-trois ans après sa mise en service, le Queen Mary 2 va connaître la plus importante rénovation de son histoire. La compagnie britannique Cunard a annoncé que ces travaux se dérouleront au printemps 2027 au chantier Damen Shiprepair de Brest.
Six semaines de travaux pour transformer le paquebot
Selon le communiqué diffusé par Cunard le 9 septembre 2026, le Queen Mary 2 entrera en cale sèche à Brest le 31 mars 2027 pour en ressortir le 9 mai suivant, soit environ six semaines d’immobilisation. Le programme de travaux, parmi les plus ambitieux jamais menés sur le paquebot, prévoit l’ajout de 31 nouvelles cabines : 16 nouvelles suites Cunard Princess Grill et 15 cabines supplémentaires en catégorie Britannia.
Toutes les suites Grill existantes seront par ailleurs rénovées, avec de nouveaux intérieurs, du mobilier renouvelé et des salles de bain repensées dans un esprit spa. Les restaurants Queens Grill et Princess Grill seront rafraîchis, avec un espace de pont extérieur additionnel.
Cunard prévoit aussi de repenser et d’agrandir les chenils pour animaux, ainsi que le salon et la zone de promenade réservés à leurs propriétaires, une prestation propre au Queen Mary 2 parmi les paquebots transatlantiques. L’espace bien-être Mareel Wellness & Beauty sera transformé, de nouvelles boutiques de luxe seront installées, et Illuminations, présenté comme le plus grand planétarium en mer, bénéficiera d’une mise à niveau numérique majeure.
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Pourquoi Brest a été choisi ?
Le choix de Damen Shiprepair Brest n’est pas anodin : le chantier finistérien, spécialisé dans la réparation et la maintenance navales, accueillait déjà le Queen Mary 2 un mois plus tôt pour un arrêt technique de fin de garantie. Le paquebot était arrivé à Brest le 27 août 2026 pour un mois d’immobilisation dans la forme 3 du port de commerce, le temps de procéder à des opérations sur ses nacelles de propulsion électrique (pods), ses propulseurs d’étrave et ses stabilisateurs, ainsi qu’à des travaux de peinture et de chaudronnerie, avant un retour en service commercial prévu en novembre. Cette escale technique, distincte de la rénovation annoncée pour 2027, illustre la place prise par le site brestois dans la maintenance des grands paquebots.
Pour la rénovation à venir, Cunard a confié la direction artistique à Chris Finch, l’un des designers originaux du Queen Mary 2 lors de sa construction. L’objectif affiché est de préserver l’identité Art déco du navire tout en modernisant ses espaces, en mêlant le glamour du cinéma hollywoodien classique au raffinement de la tradition britannique.
|Élément
|Détail
|Chantier
|Damen Shiprepair Brest (Finistère)
|Entrée en cale sèche
|31 mars 2027
|Retour en service
|9 mai 2027
|Durée des travaux
|Environ 6 semaines
|Nouvelles cabines
|31 (16 Princess Grill Suites + 15 Britannia)
|Mise en service du navire
|Décembre 2003, Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire)
Un paquebot mythique qui reste unique en son genre
Sorti des Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire en décembre 2003, le Queen Mary 2 est aujourd’hui présenté par Cunard comme le seul véritable paquebot transatlantique régulier au monde, effectuant encore des traversées entre l’Europe et New York selon un principe hérité des grands liners du siècle dernier. Cette identité particulière explique pourquoi la compagnie mise sur une rénovation en profondeur plutôt que sur un simple rafraîchissement : il s’agit de préparer le navire à une nouvelle génération de passagers sans renier son caractère historique.
Pour l’industrie de la réparation navale bretonne, l’arrivée d’un tel chantier constitue une vitrine de choix. Après l’arrêt technique du mois d’août puis cette rénovation de printemps 2027, Brest confirme sa capacité à accueillir des paquebots de grande taille, dans un marché de la maintenance de croisière où la concurrence entre ports européens reste vive.
Rendez-vous au printemps 2027
D’ici là, le Queen Mary 2 doit reprendre son programme de croisières habituel après son escale technique de l’été 2026. La prochaine étape à surveiller sera donc son arrivée à Brest fin mars 2027, avant un retour en service annoncé pour la mi-mai, avec un paquebot doté de nouvelles cabines et d’espaces repensés, mais fidèle, promet Cunard, à son identité Art déco d’origine.
Sources
- Cunard, communiqué de presse officiel (PR Newswire, 9 septembre 2026) : annonce de la rénovation, calendrier et détail des aménagements prévus.
- Seatrade Cruise News : confirmation du choix du chantier Damen Shiprepair Brest pour cette rénovation.