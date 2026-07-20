365 mètres, 7600 passagers : le plus grand paquebot du monde fait désormais escale à Marseille
Depuis le début du mois de juillet, le plus grand paquebot du monde fait régulièrement escale à Marseille. Le Legend of the Seas, nouveau fleuron de la compagnie américaine Royal Caribbean International, a entamé sa saison inaugurale en Méditerranée occidentale, et la cité phocéenne figure en bonne place sur sa route estivale.
Un géant flambant neuf dans les bassins marseillais
Le jeudi 16 juillet, la silhouette massive et singulière du navire s’est de nouveau présentée à l’entrée des bassins marseillais, qu’il avait découverts le 6 juillet à l’occasion de sa toute première escale commerciale. Livré en juin par le chantier finlandais Meyer Turku, le Legend of the Seas est passé par Cadix, en Espagne, pour quelques travaux d’achèvement avant d’entamer début juillet son exploitation commerciale en Méditerranée occidentale.
Son programme estival s’articule autour de croisières au départ de Civitavecchia, le port de Rome, et de Barcelone, avec des escales à Marseille, Naples et Palma de Majorque. Pour le port phocéen, première destination de croisière en France, ces rotations régulières d’un navire pouvant débarquer plusieurs milliers de passagers à chaque escale représentent un flux touristique considérable en pleine haute saison.
Troisième unité de la classe Icon, le navire ravit le titre de plus grand paquebot du monde à ses aînés. Il rejoint dans la flotte de Royal Caribbean International l’Icon of the Seas et le Star of the Seas, sortis du même chantier finlandais en novembre 2023 et juillet 2025. La compagnie met en avant la dimension environnementale de cette série propulsée au gaz naturel liquéfié (GNL) : le navire intègre, selon elle, « un ensemble de technologies environnementales de pointe », comme le rapportait L’Écho Touristique lors de sa présentation.
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Des dimensions hors normes
Les chiffres donnent le vertige. Long de 365 mètres, soit davantage que la hauteur de la tour Eiffel, large de 66 mètres au maximum et jaugeant 250 800 tonneaux selon son constructeur, le Legend of the Seas compte plus de 2800 cabines. Il peut accueillir jusqu’à 7600 passagers, servis par 2350 membres d’équipage, soit l’équivalent d’une petite ville flottante de près de 10 000 personnes lorsqu’il affiche complet.
|Caractéristique
|Valeur
|Longueur
|365 mètres
|Largeur maximale
|66 mètres
|Jauge
|250 800 tonneaux
|Cabines
|Plus de 2800
|Passagers (maximum)
|7600
|Membres d’équipage
|2350
|Constructeur
|Meyer Turku (Finlande)
|Coût unitaire de la série
|Environ 2 milliards de dollars
À bord, le concept est identique à celui qui a fait le succès de l’Icon of the Seas : un navire organisé en quartiers thématiques, pensé comme une destination en soi, avec notamment un immense parc aquatique en mer. Une formule qui séduit massivement la clientèle familiale nord-américaine et, de plus en plus, les croisiéristes européens.
Une série de mastodontes à 2 milliards de dollars pièce
Le Legend of the Seas n’est que le troisième maillon d’une série qui s’allonge à un rythme soutenu. Le quatrième géant de la classe Icon, le futur Hero of the Seas, a été mis sur cale en septembre 2025 chez Meyer Turku et doit entrer en flotte en 2027. La construction du cinquième navire a débuté en janvier dernier, pour un achèvement prévu en 2028. Et l’armateur américain a confirmé le 27 avril la commande d’une sixième et d’une septième unité, attendues en 2029 et 2030.
À environ 2 milliards de dollars pièce, ces commandes en série témoignent de la santé insolente du marché de la croisière, qui a retrouvé et dépassé ses niveaux d’avant la pandémie. Elles assurent aussi un carnet de commandes très garni au chantier finlandais, l’un des rares au monde, avec les Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire et les sites italiens de Fincantieri, capables de produire des paquebots de cette taille.
L’escale régulière du plus grand paquebot du monde relance au passage, à Marseille, le débat sur la place de la croisière géante en Méditerranée, entre retombées économiques revendiquées et pressions environnementales pointées par les riverains et les associations. Le port poursuit de son côté l’électrification de ses quais pour permettre aux navires de couper leurs moteurs à quai.
Les Marseillais n’ont toutefois que quelques mois pour observer le géant : à l’automne, le Legend of the Seas quittera la Méditerranée et traversera l’Atlantique pour rejoindre les États-Unis. À partir de novembre, il sera basé à Fort Lauderdale, en Floride, d’où il proposera des itinéraires de 6 à 8 nuits vers les Caraïbes. Rendez-vous ensuite en 2027 avec le Hero of the Seas pour le prochain épisode de la course au gigantisme, dont le détenteur du record mondial change désormais presque chaque année.