1 milliard d’euros : la corvette normande qui arme déjà la marine angolaise
Construite par le chantier CMN de Cherbourg, la première des trois corvettes commandées par l’Angola a réalisé ses premiers essais en mer fin septembre. Un contrat d’un milliard d’euros qui installe durablement la Normandie dans l’industrie navale de défense africaine.
Une corvette normande au large de Cherbourg
Le NRA Ekuikui II, nommé en hommage au vingtième souverain du royaume angolais de Bailundo, qui régna de 1876 à 1890, a quitté le port de Cherbourg le mardi 29 septembre pour sa toute première sortie en mer. Mis à l’eau le 4 mars dernier, ce bâtiment de 70,3 mètres de long pour 11 mètres de large et environ 900 tonnes en charge est, selon le constructeur normand, l’un des plus grands et des plus puissants navires de combat jamais réalisés par CMN (Constructions Mécaniques de Normandie).
Le navire appartient à la classe BR71 MkII, une corvette multi-missions conçue pour une vitesse maximale de 30 nœuds (12 nœuds en croisière), une autonomie de 2 500 milles nautiques et une endurance de 15 jours en mer avec un équipage de 50 personnes. Sa propulsion repose sur quatre moteurs diesel MTU associés à quatre hydrojets Kongsberg.
Le bâtiment embarque un armement conséquent : huit missiles antinavires MBDA MM40 Exocet Block 3C, un canon Leonardo OTO 76/62 Super Rapido, huit cellules verticales pour missiles MBDA VL MICA, deux lanceurs SIMBAD-RC (missiles Mistral 3) et deux tourelles téléopérées Leonardo Lionfish de 20 mm, complétés par un radar multibande Kronos Naval et un système optronique Medusa Mk4.
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Un contrat d’un milliard d’euros partagé avec les Émirats
La commande, passée en février 2023, porte sur trois corvettes BR71 MkII pour une valeur totale d’environ un milliard d’euros. Le programme associe CMN, maître d’œuvre industriel à Cherbourg, et le groupe émirati EDGE, via sa filiale de construction navale Abu Dhabi Ship Building (ADSB) et sa division ANAVIA, chargée notamment de la station de contrôle sur mesure, du soutien logistique intégré et de la formation des équipages angolais.
Ce montage franco-émirati s’inscrit dans un contexte plus large de rapprochement entre Abou Dabi et Luanda : un accord conclu en octobre 2025 entre les Émirats arabes unis et l’Angola prévoit un programme de sécurisation des frontières terrestres et maritimes du pays. Pour CMN, dont le site de Cherbourg exporte traditionnellement vers l’Afrique et le Moyen-Orient, ce contrat confirme sa capacité à livrer des unités de combat de premier rang, loin des patrouilleurs plus légers qui composent habituellement son carnet de commandes.
« Les deuxième et troisième corvettes sont attendues respectivement en avril 2027 et octobre 2027 » (propos traduits), a précisé Serge Quaranta, président-directeur général de CMN, confirmant que la première unité, actuellement en essais, doit elle être livrée dès octobre 2026.
Une nouvelle référence pour l’export naval français
Au-delà du rôle de CMN comme constructeur, le programme associe étroitement le groupe émirati EDGE à travers sa filiale ANAVIA, chargée de la station de contrôle sur mesure du navire ainsi que du soutien logistique intégré et de la formation des futurs équipages angolais. « Station de contrôle sur mesure et soutien logistique intégré avec formation » (propos traduits) : c’est en ces termes qu’Ishan Sahgal, fondateur et co-directeur général d’ANAVIA, décrit la contribution émiratie au programme, qui combine ainsi le savoir-faire de construction navale français et l’ingénierie de soutien du groupe EDGE. Pour l’Angola, pays producteur de pétrole dont les intérêts économiques en mer sont considérables, ces corvettes doivent renforcer la surveillance de ses eaux territoriales et de ses infrastructures offshore, dans un contexte régional marqué par une montée en puissance des marines ouest-africaines.
Cette livraison illustre plus largement la vitalité du secteur naval de défense français à l’export, portée également par d’autres constructeurs comme Ocea (Vendée), engagé dans un programme de quinze nouveaux navires pour moderniser la marine gabonaise, ou Naval Group sur d’autres marchés africains. Cherbourg, déjà connue pour la construction des sous-marins nucléaires français chez Naval Group, voit ainsi son tissu industriel naval renforcé par ce second acteur tourné vers l’export de surface, dans un mouvement de fond où plusieurs États de la façade atlantique africaine renforcent leurs capacités de surveillance maritime en coopération avec des constructeurs français.
|Caractéristique
|Valeur
|Longueur hors tout
|70,3 mètres
|Déplacement en charge
|environ 900 tonnes
|Vitesse maximale
|30 nœuds
|Autonomie
|2 500 milles nautiques
|Nombre de corvettes commandées
|3
|Valeur du contrat
|environ 1 milliard d’euros
|Livraison de la 1re unité
|octobre 2026
La mise en service de l’Ekuikui II, attendue dans les prochaines semaines, marquera une étape symbolique pour la marine angolaise, qui disposera alors d’un premier bâtiment de combat lourd construit en coopération franco-émiratie. Les deux corvettes suivantes doivent suivre en avril puis octobre 2027, confirmant le calendrier annoncé par CMN. Pour le chantier normand, ce contrat pourrait aussi servir de vitrine pour d’autres marines africaines engagées, comme l’Angola, dans des programmes de modernisation de leurs forces navales.
D’ici la livraison de l’Ekuikui II, le navire doit encore enchaîner plusieurs sorties en mer au large de Cherbourg afin de valider l’ensemble de ses équipements, de la propulsion aux systèmes de combat, avant son transfert vers l’Angola. Ce type de campagne d’essais, classique pour un navire de cette taille, permet de vérifier en conditions réelles le fonctionnement conjoint des senseurs, de l’armement et des systèmes de navigation avant que le bâtiment ne soit officiellement remis à son équipage angolais. Les regards du secteur naval européen et émirati devraient rester tournés vers Cherbourg dans les prochains mois, à mesure que le calendrier de livraison des deux corvettes suivantes se précisera.
Sources
- Naval News, « First BR71 MKII Corvette for Angola Launched by CMN » : caractéristiques techniques détaillées de la corvette BR71 MkII.
- The Defense Post, « EDGE, CMN Naval Launch Angola’s First Multi-Mission Corvette » : citation de Serge Quaranta (CMN) et d’Ishan Sahgal (ANAVIA), détails du contrat avec EDGE Group.