13 % du territoire maritime français : le patrouilleur Jean Tranape entre en service
Le patrouilleur outre-mer Jean Tranape a été admis au service actif le 14 septembre 2026 à Nouméa, un peu plus de deux mois après sa livraison à la Marine nationale par la Direction générale de l’armement (DGA). Il porte à deux le nombre de patrouilleurs modernes déployés en permanence en Nouvelle-Calédonie, dont la zone économique exclusive représente 13 % du domaine maritime français.
Un déploiement de longue durée depuis Brest
Quatrième patrouilleur outre-mer (POM) construit pour la Marine nationale et second de la série affecté à la Nouvelle-Calédonie, le Jean Tranape a quitté Brest en avril dernier pour rallier Nouméa, où il est arrivé le 18 juin après plus de deux mois de traversée. Il a été livré par la DGA le 10 juillet, puis a entamé une phase d’essais opérationnels volontairement réduite, le bâtiment ayant déjà démontré son endurance au cours de son long transit.
Le ministère des Armées a précisé les modalités de cette admission : « Le 14 septembre 2026, l’amiral Christophe Cluzel, chef d’état-major de la Marine nationale, a prononcé l’admission au service actif du patrouilleur outre-mer Jean Tranape. Cette admission intervient après un déploiement de longue durée qui a permis à l’équipage de finaliser la prise en main du bâtiment et d’effectuer une grande partie des vérifications des caractéristiques militaires avant sa livraison par la Direction générale de l’armement le 10 juillet dernier à Nouméa. » Le navire a par ailleurs déjà pris part à son premier exercice interarmées, Marara 26, en manœuvrant en Polynésie française aux côtés du POM Teriieroo a Teriierooiterai.
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Un programme de six patrouilleurs pour l’outre-mer
Commandés en 2019 au chantier naval Socarenam dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025, les six POM doivent être répartis à raison de deux unités par port base : Nouméa en Nouvelle-Calédonie, Port-des-Galets à La Réunion, et Papeete en Polynésie française. Les trois premiers exemplaires ont été livrés en 2023, 2024 et 2025, avant le Jean Tranape cette année.
Avec un déplacement de 1 300 tonnes pour une longueur de 80 mètres, un POM est trois fois plus imposant que les patrouilleurs P400 de génération précédente qu’il remplace. Il peut mettre en œuvre un mini-drone aérien embarqué (système SMDM, ou Aliaca) ainsi que trois embarcations, deux rapides et une dite de servitude.
Le bâtiment est équipé du système de gestion de combat Lyncea, d’un radar de surveillance Kelvin Hughes Mk11 SharpEye en bande X et d’une capacité de communication par satellite. Son armement reste toutefois limité à un canon téléopéré de 20 mm et quatre mitrailleuses, l’accent ayant été mis sur la surveillance plutôt que sur la puissance de feu.
|Déplacement
|1 300 tonnes
|Longueur
|80 mètres
|Livraison à la Marine nationale
|10 juillet 2026
|Admission au service actif
|14 septembre 2026
|ZEE de Nouvelle-Calédonie
|1 422 543 km², soit 13 % du domaine maritime français
Ce renouvellement s’inscrit dans un contexte de menaces croissantes pesant sur les ressources halieutiques et la biodiversité des espaces maritimes ultramarins, ainsi que de remise en cause croissante du droit de la mer par plusieurs puissances. La France, qui dispose de la deuxième plus grande zone économique exclusive au monde grâce à son outre-mer, entend exercer pleinement sa souveraineté aussi bien en métropole que dans ses territoires du Pacifique et de l’océan Indien. Les POM apportent à cet égard des capacités que les patrouilleurs P400 des années 1980 ne pouvaient offrir : surveillance augmentée grâce au drone embarqué, souplesse d’utilisation liée à leur propulsion hybride, rayon d’action doublé et autonomie renforcée, autant d’atouts pour des missions qui vont de la police des pêches à la lutte contre les narcotrafics, en passant par la protection de l’environnement marin.
Une modernisation d’ensemble des moyens dans le Pacifique
Ce second POM calédonien vient compléter un dispositif naval qui avait connu une décennie d’incertitude. Le retrait, en 2013, du bâtiment de transport léger Jacques Cartier avait été compensé par l’arrivée du bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer D’Entrecasteaux, admis au service actif en 2016. Mais le remplacement des patrouilleurs P400 La Glorieuse et La Moqueuse, envisagé dès 2005 sous le nom de programme Batsimar, n’avait pu se concrétiser faute de financement. La Moqueuse a finalement été retirée du service en mai 2020, remplacée trois ans plus tard par le POM Auguste Bénébig, tandis que La Glorieuse quittait le service après 667 460 nautiques parcourus en 36 années d’opérations.
Les moyens navals et aériens de la Nouvelle-Calédonie ont depuis été largement renouvelés, avec l’arrivée en 2025 de l’engin de débarquement amphibie standard Sabre. L’an prochain, les deux avions de surveillance maritime Falcon 200 Gardian, vieillissants, doivent en principe être remplacés par des Falcon 50 Triton, en attendant l’arrivée des Falcon Albatros.
Il restera ensuite à traiter le cas de la frégate de surveillance Vendémiaire, dont le remplacement dépend d’un programme de corvettes qui n’a pas encore été lancé. La montée en puissance du dispositif calédonien illustre la priorité donnée par Paris à la protection de ses zones économiques exclusives ultramarines, alors que le droit de la mer est de plus en plus contesté dans plusieurs bassins océaniques.
Source
- La DGA livre le patrouilleur outre-mer Jean Tranape à la marine nationale, communiqué officiel de la Direction générale de l’armement (21 juillet 2026), source primaire sur les caractéristiques et le calendrier du programme POM.