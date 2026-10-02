New York : la gouverneure retire l’enquête « Cornell Seven » à son procureur local
La gouverneure de New York a retiré l’enquête pénale sur l’affaire « Cornell Seven » au procureur du comté de Tompkins pour la confier à la procureure générale de l’État. Une décision rare qui intervient une semaine seulement après la réouverture du dossier.
Un procureur dessaisi par la gouverneure de New York
Kathy Hochul a signé le 2 octobre un décret confiant l’enquête à la procureure générale de l’État, Letitia James, dessaisissant le procureur du comté de Tompkins, Matthew Van Houten, ainsi que le service de police du campus de l’université Cornell, jusque-là chargés du dossier.
La gouverneure a justifié sa décision en expliquant avoir « perdu confiance » (propos traduits de l’anglais) dans la façon dont le procureur local et la police universitaire avaient mené l’enquête. Elle a évoqué des « informations nouvellement divulguées » qui, selon ses mots, « continuent de soulever de sérieuses questions » sur la décision initiale de ne pas engager de poursuites pénales. Elle a ajouté : « Cela a, à son tour, endommagé ma confiance, et celle du public, dans la capacité du procureur à enquêter efficacement », avant de conclure que la jeune femme à l’origine du signalement « mérite de savoir que chaque fait sera examiné et que justice sera recherchée » et que son décret visait à garantir une enquête menée « intégralement et en profondeur, sans conflit ni parti pris ».
Sur le plan procédural, le transfert donne à la procureure générale la possibilité de présenter elle-même les éléments du dossier devant un grand jury, une prérogative que le parquet de comté conservait jusqu’alors. Letitia James dispose ainsi de moyens d’enquête et de poursuite plus étendus que ceux d’un procureur local, sans qu’aucun calendrier n’ait été communiqué pour la suite de la procédure.
Rachel Barnhart, élue du comté de Monroe et ancienne étudiante de Cornell, a réagi à cette décision en relevant que les débats sur la vie des fraternités étudiantes à l’université ne sont pas nouveaux, les situant comme un problème récurrent depuis plusieurs décennies.
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Une affaire déjà rouverte une semaine plus tôt
Le dossier remonte à octobre 2024, lorsqu’une jeune femme, désignée « Jane Doe » dans les documents judiciaires, avait signalé à la police du campus une agression sexuelle collective qu’elle disait avoir subie lors d’une soirée organisée par la fraternité Chi Phi. Elle avait alors participé aux procédures disciplinaires internes de l’université. L’enquête pénale initiale s’était refermée en 2024 sans poursuites.
Le procureur Matthew Van Houten avait annoncé le 29 septembre la réouverture de l’enquête pénale, après l’examen de nouveaux éléments apparus dans le cadre d’une plainte civile déposée le mois précédent, en septembre 2026. Cette plainte nomme sept anciens étudiants membres de la fraternité ainsi que l’université elle-même ; elle évoque une invitation envoyée à plus de cinquante personnes pour la soirée en cause.
C’est dans la foulée de cette réouverture, et après la publication de documents judiciaires jusque-là scellés détaillant la façon dont l’enquête avait été menée, que la gouverneure a décidé de retirer le dossier des mains du procureur local. La décision de M. Van Houten de rouvrir le dossier avait elle-même suscité des critiques publiques quant à la gestion initiale de l’affaire, un climat de défiance qui a précédé de quelques jours seulement le décret de Mme Hochul.
Cornell face à une révision indépendante et à la pression du campus
Parallèlement à la procédure pénale, l’université Cornell a accepté, mercredi, de confier à un cabinet d’avocats extérieur une révision indépendante de sa gestion du dossier depuis 2024, incluant la fermeture du chapitre local de la fraternité Chi Phi et les sanctions disciplinaires prononcées contre certains étudiants, que l’établissement n’a pas détaillées publiquement en invoquant la législation fédérale sur la confidentialité des dossiers étudiants.
Cette annonce est intervenue au lendemain d’un rassemblement organisé jeudi sur le campus, où plusieurs dizaines de personnes ont réclamé une responsabilisation institutionnelle plus large de la part de l’université, estimant que la seule fermeture d’un chapitre de fraternité ne suffisait pas à répondre aux manquements reprochés.
Le passage du dossier sous l’autorité de la procureure générale pourrait rouvrir la question de poursuites pénales que l’enquête initiale avait écartée. Aucun calendrier n’a toutefois été communiqué ni pour l’enquête de Letitia James, ni pour la révision indépendante commandée par Cornell, deux procédures qui se dérouleront désormais en parallèle et sous le regard d’une opinion publique mobilisée depuis plusieurs semaines.
|Donnée
|Détail
|Signalement initial
|Octobre 2024, auprès de la police du campus
|Plainte civile
|Déposée en septembre 2026, contre 7 anciens étudiants et l’université
|Réouverture de l’enquête pénale
|29 septembre 2026, par le procureur de comté
|Dessaisissement du procureur local
|2 octobre 2026, par décret de la gouverneure
|Nouvelle autorité en charge
|Procureure générale de l’État de New York, Letitia James
|Révision indépendante de Cornell
|Confiée à un cabinet d’avocats externe
Le dessaisissement d’un procureur de comté par décret gubernatorial reste une mesure rare dans le système judiciaire de l’État de New York, généralement réservée aux cas où l’exécutif estime qu’un conflit d’intérêts ou une perte de confiance publique rend impossible la poursuite de l’enquête à l’échelon local. L’affaire Cornell Seven, qui mêle une plainte civile, une procédure disciplinaire universitaire et désormais une enquête pénale d’État, devient ainsi un test pour la façon dont les autorités new-yorkaises traitent les accusations visées par plusieurs voies judiciaires parallèles.
La reprise du dossier par la procureure générale ouvre une nouvelle phase, judiciaire autant que politique, dans une affaire qui n’avait jusqu’ici jamais quitté l’échelon local. Letitia James n’a pas communiqué de calendrier pour son enquête, et Cornell n’a pas précisé quand les conclusions de sa révision indépendante seraient rendues publiques.
Sources
- ABC News (Australie), « New York attorney-general to oversee Cornell rape investigation, removing case from DA » : détail du décret de la gouverneure Hochul et de ses motivations.
- NBC News, « Governor replaces DA with New York AG Letitia James as special prosecutor in Cornell case » : confirmation du remplacement du procureur local.
- WHEC, « Cornell gang rape case: NY Attorney General Letitia James to lead investigation, alum reacts » : réaction locale et contexte de l’affaire.