Incendies en Gironde : les sauveteurs en mer quittent leurs bateaux pour secourir les sinistrés
Alors que des incendies « monstres » ravagent la Gironde depuis plus d’une semaine, la Société nationale de sauvetage en mer a envoyé des dizaines de bénévoles venus de toute la France prêter main-forte à terre, du transport sanitaire à la tenue d’un poste de secours à Bordeaux.
Des sauveteurs en mer mobilisés loin de leurs bateaux
Face aux incendies qui touchent la Gironde, la SNSM a déployé des moyens humains et matériels importants pour prêter main-forte aux acteurs déjà présents sur place, indique l’association dans un communiqué du 26 juillet. Une cinquantaine de secouristes bénévoles, venus de stations réparties dans toute la France (Toulon, Bayonne, La Rochelle, Rouen, Caen, Nantes, Saint-Nazaire, Rennes, Brest), ont rejoint Bordeaux pour soutenir les équipes locales.
Sur place, les Sauveteurs en Mer présents sur le bassin d’Arcachon restent par ailleurs mobilisés pour assurer la sécurité nautique et l’accompagnement des sinistrés le long du littoral.
À la demande de la préfecture, la SNSM arme un poste de secours au sein du Parc des expositions de Bordeaux, où sont accueillis les sinistrés évacués des zones touchées par les flammes, et assure le transport de personnes en véhicules dédiés ainsi que l’évacuation de victimes en ambulance. Dès le 25 juillet, plus de 130 personnes avaient déjà été prises en charge par les équipes de l’association, selon son communiqué.
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Une soixantaine de bénévoles répondent à l’appel interministériel
Le mouvement s’est amplifié dans les jours suivants. Le 27 juillet, un groupe de 25 bénévoles normands, originaires de la Manche et du Calvados, a quitté ses stations de Granville, Trouville-Deauville et Caen pour rejoindre à son tour la Gironde. Au total, une soixantaine de bénévoles de la SNSM ont répondu à l’appel de la cellule interministérielle d’urgence lancé vendredi 24 juillet au soir, pour une mission d’une semaine sur place.
« Ils sont partis avec des ambulances, des sacs d’intervention, et toutes leurs compétences et leur dynamisme », résume Etienne Lavigne, président départemental de la SNSM de la Manche, qui souligne que ce renfort intervient alors même que l’été reste une période chargée pour l’association sur le littoral normand : « C’est là où les bateaux sortent le plus, où nos personnels sont les plus engagés. » Il ajoute que la SNSM a répondu présent pour soulager d’autres associations de sécurité civile, comme la Croix-Rouge, la Protection civile ou l’Ordre de Malte, déjà sollicitées depuis plus d’une semaine : « Tous ces gens-là, sur place, fatiguent, et il faut renforcer les effectifs déjà engagés pour assurer une continuité de service au profit des sinistrés. Toutes les bonnes volontés sont mobilisées dans ces conditions dramatiques de feu intense. »
Réconfort et logistique au parc des expositions
Au parc des expositions de Bordeaux, transformé en centre d’accueil, plusieurs milliers de sinistrés ont trouvé refuge. La SNSM y distribue notamment des lits picot et de quoi se restaurer. Selon Etienne Lavigne, les centres comportent aussi des tentes de soins, où les personnes évacuées peuvent faire le point sur leur état de fatigue ou soigner d’éventuelles blessures survenues pendant l’évacuation : « Ce qui est essentiel, c’est le réconfort. Le réconfort qu’on apporte à des gens qui, pour certains, ont tout perdu. Nous sommes formés à accueillir des gens qui sont en détresse émotionnelle, qui ont besoin qu’on s’occupe d’eux, qu’on leur témoigne de l’affection et de l’empathie. Nos équipes savent aussi le faire. »
Cette mobilisation illustre la polyvalence des bénévoles de la SNSM, association reconnue d’utilité publique et financée en grande partie par la générosité du public, dont les compétences en premiers secours, en gestion de crise et en logistique d’urgence dépassent largement le seul cadre du sauvetage en mer. D’autres renforts se préparent déjà, au cas où les feux persisteraient encore plusieurs jours en Gironde.
Une mobilisation qui pourrait durer
À ce stade, ni la SNSM ni les autorités locales n’ont communiqué de date de fin pour cette mission de renfort, dont la durée dépendra directement de l’évolution des incendies et de la capacité des associations de sécurité civile déjà présentes sur le terrain à assurer seules la prise en charge des sinistrés. Les bénévoles envoyés le 27 juillet doivent en principe rester une semaine, jusqu’au début du mois d’août, une échéance qui pourrait être prolongée si la situation ne s’améliore pas sur le terrain.