30 jours de chantier à Marseille : le retour de la queue de baleine du Carnival Freedom
Entré début septembre dans la grande forme 10 du Chantier Naval de Marseille, le paquebot américain Carnival Freedom y retrouve sa cheminée emblématique en forme de queue de baleine, détruite pour la seconde fois par un incendie en 2024. Un chantier de plus d’un mois qui illustre le savoir-faire d’un site français de réparation navale prisé des grandes compagnies de croisière.
Une cheminée reconstruite pour la seconde fois
Le Carnival Freedom, paquebot de l’armateur américain Carnival Cruise Lines, est arrivé le mercredi 2 septembre dans les bassins phocéens après une dernière croisière transatlantique au départ de Port Canaveral, en Floride, avec des escales à Tanger, Malaga, Alicante puis Barcelone, où les passagers ont été débarqués le 1er septembre. Dès son arrivée à Marseille, le navire est entré dans la grande forme 10 pour y être mis au sec. Le chantier, qui doit durer plus de trente jours, doit s’achever avant une remise en service le 9 octobre.
C’est notamment à sa cheminée rouge, blanche et bleue en forme de queue de baleine que l’on reconnaît habituellement les paquebots de Carnival Cruise Lines. Le Carnival Freedom en était pourtant privé depuis deux incendies successifs : une première fois partiellement détruite lors d’une escale à Grand Turk en mai 2022, la structure avait été reconstruite dans sa forme d’origine lors d’un passage en cale sèche chez Navantia en octobre 2023, avant qu’un nouvel incendie déclenché par la foudre ne l’endommage à nouveau en mars 2024. Le navire naviguait depuis avec une cheminée provisoire rectiligne, dépourvue de son profil distinctif. Une nouvelle structure, avec son tube à ailerons caractéristique, a été préparée par les équipes du Chantier Naval de Marseille dans un hangar dès la mi-août, en amont même de l’arrivée du paquebot, afin de ne perdre aucun temps une fois le navire en cale sèche.
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Un savoir-faire de réparation navale au cœur de la Méditerranée
L’intervention est menée par le Chantier Naval de Marseille (CNdM), spécialisé dans la réparation et la transformation de navires de toutes tailles, des unités de taille moyenne aux géants des mers. Stratégiquement situé à proximité des principaux terminaux méditerranéens, le site dispose d’installations dédiées à la réparation et à l’entretien, aux travaux spécialisés sur la propulsion ainsi qu’aux opérations de radoub et de conversion sur mesure. Le CNdM appartient au groupe italien Genova Industrie Navali (GIN), premier acteur privé du secteur de la réparation navale en Italie, qui exploite également un chantier jumeau à Gênes.
Le chantier marseillais n’en est pas à son coup d’essai sur ce type d’intervention emblématique : il avait déjà accueilli ces dernières années plusieurs navires de la flotte de Carnival Corporation pour des travaux de modernisation, dont le Carnival Legend, ainsi que, plus récemment en janvier 2026, l’AIDA Bella, paquebot de l’armateur allemand AIDA Cruises accueilli dans le cadre de son programme de modernisation AIDA Evolution. Cette habitude de traiter des paquebots de croisière de grande taille en fait un partenaire recherché des compagnies internationales, qui doivent composer avec un nombre limité de cales sèches disponibles en Méditerranée pour des chantiers de cette envergure, face à des concurrents espagnols comme Navantia, qui avait pourtant déjà accueilli le Carnival Freedom en 2023 pour sa précédente reconstruction de cheminée.
|Chantier constructeur
|Fincantieri (Italie), 5e et dernière unité de la classe Conquest
|Entrée en service
|2007
|Dimensions
|290 mètres de long, 35 mètres de large, plus de 110 000 tonneaux de jauge
|Capacité
|1 492 cabines, jusqu’à 3 580 passagers et 1 150 membres d’équipage
|Arrivée à Marseille
|2 septembre 2026
|Reprise du service
|9 octobre 2026
Un retour en Méditerranée avant un repositionnement vers la Virginie
À l’issue de son carénage, le Carnival Freedom doit reprendre du service le 9 octobre avec une croisière de huit nuits en Méditerranée occidentale au départ de Barcelone, avec des escales en Italie, à Malte et en France. Cette rotation sera suivie d’une traversée de repositionnement vers Port Canaveral, via l’Espagne, le Royaume-Uni et les Bahamas, avant que le navire ne reprenne son programme habituel de croisières de quatre et cinq nuits vers les Bahamas, notamment vers les îles privées de Carnival, Celebration Key et Half Moon Cay.
En 2027, le Carnival Freedom doit changer durablement de port d’attache : l’armateur prévoit de le redéployer à l’année depuis le port de Norfolk, en Virginie, dans le cadre d’une réorganisation plus large de son offre sur la côte est des États-Unis. D’ici là, ce passage par la Méditerranée aura permis au chantier marseillais de démontrer, une nouvelle fois, sa capacité à mener des chantiers de modernisation complexes et rapides pour l’une des plus grandes compagnies de croisière au monde, un savoir-faire qui pèse dans la compétition entre sites de réparation navale européens et nord-africains pour attirer ce type de contrats à forte valeur ajoutée.
Sources
- À Marseille, le paquebot Carnival Freedom va retrouver sa cheminée en forme de queue de baleine, Mer et Marine, reportage détaillé sur l’arrivée du navire, son itinéraire et ses caractéristiques techniques.
- Carnival Freedom Gets New Funnel in Drydock, Cruise Industry News (19 septembre 2026), calendrier du chantier et programme de croisières à la reprise du service.
- Chantier Naval de Marseille, un centre de réparation et de transformation navale au cœur de la Méditerranée, site officiel du CNdM, présentation des activités et du groupe Genova Industrie Navali.