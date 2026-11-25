Pertes record, diesel à plus de 200 dollars, gaz naturel liquéfié à l’arrêt : le rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie dresse le bilan du plus grand choc énergétique jamais observé, provoqué par la crise du détroit d’Ormuz.

2,8 milliards de barils de pétrole envolés

Le rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), publié le 19 novembre, dresse un constat sévère. La crise du Moyen-Orient, centrée sur le détroit d’Ormuz, représente le plus grand choc d’approvisionnement énergétique jamais observé, selon l’agence : il dépasse les chocs pétroliers des années 1970, alors que les attaques du 18 novembre montrent que la crise n’est pas achevée.

Depuis le début des hostilités, le bilan est lourd. À la fin du mois d’octobre, le monde avait perdu 2,8 milliards de barils de pétrole et 60 milliards de mètres cubes de gaz en provenance du Golfe. Au plus fort de la crise, l’offre mondiale de pétrole avait reculé de 16,1 millions de barils par jour. Le marché a tenu grâce à plusieurs amortisseurs : les pays membres de l’AIE ont libéré 400 millions de barils de leurs stocks d’urgence (la plus grande action coordonnée de leur histoire, selon le rapport), l’Arabie saoudite a détourné une partie de ses exportations vers son port de Yanbu, en mer Rouge, et la Chine a fortement réduit ses achats de brut. Mais selon l’AIE, ces coussins s’épuisent et le fardeau retombe désormais sur les consommateurs, par des prix élevés et une demande qui recule.

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Diesel à 200 dollars, méthaniers à l’arrêt

Le diesel est le produit le plus touché. Son prix a dépassé 200 dollars le baril en Europe et aux États-Unis en septembre, un record, alors qu’il reste l’énergie de référence pour les transports, l’agriculture et l’industrie. Le gaz naturel liquéfié (GNL) est encore plus vulnérable : contrairement au pétrole, il ne dispose d’aucune route de contournement. Les passages de méthaniers dans le détroit sont tombés d’environ 90 navires par jour en février à une quinzaine en septembre. Les frappes iraniennes contre le site qatari de Ras Laffan, le 18 mars, ont par ailleurs supprimé plus de 17 milliards de mètres cubes de capacité annuelle, dont la remise en état prendra près de trois ans.

Dans ce contexte, la facture explose : en 2026, les dépenses mondiales d’importation de pétrole et de gaz devraient atteindre 1 600 milliards de dollars, soit 25 % de plus qu’en 2025, malgré une demande en baisse. Plus de 4 milliards de personnes vivent dans des pays qui dépendent du détroit d’Ormuz pour plus de 30 % de leur pétrole.

Les économies émergentes d’Asie-Pacifique et d’Afrique figurent parmi les plus touchées, avec environ 720 millions de personnes qui vivent sans électricité et près de 2 milliards qui cuisinent avec des combustibles polluants, un accès à l’énergie propre fragilisé par le manque de gaz de pétrole liquéfié.

Indicateur Valeur Pertes de pétrole (fin octobre) 2,8 milliards de barils Pertes de gaz (fin octobre) 60 milliards de m³ Recul maximal de l’offre mondiale de pétrole 16,1 Mb/j Prix du diesel en septembre (record) plus de 200 $/baril Trafic de méthaniers dans Ormuz de 90 navires/jour (février) à 15 (septembre) Facture mondiale pétrole + gaz en 2026 1 600 Md$ (+25 % sur 2025)

Diversifier les routes, miser sur l’électricité

La confiance dans le détroit d’Ormuz est brisée, selon l’AIE. Environ 7 millions de barils par jour de nouveaux oléoducs de contournement sont en construction ou à l’étude, pour un coût estimé à 40 milliards de dollars. Dans le scénario le plus poussé de diversification, le transit par le détroit tomberait à 2 Mb/j en 2035, mais l’agence nuance : si la région reste instable, ces routes alternatives seront vulnérables à leur tour, et le Moyen-Orient resterait de loin le premier exportateur mondial de pétrole. Les pays importateurs misent aussi sur leurs ressources locales : le nucléaire revient en force, avec près de 90 gigawatts en construction, un sommet depuis plus de 35 ans, tandis que la part des renouvelables dans l’électricité passerait de 33 % à 45-50 % d’ici 2035.

La crise accélère ce que l’AIE appelle l’« ère de l’électricité » : vingt-cinq pays ont annoncé de nouvelles politiques d’électrification depuis février, les ventes de voitures électriques bondissent en Europe, en Asie du Sud-Est, en Inde et au Brésil, et le parc automobile électrique chinois évite à lui seul environ 1,5 million de barils de consommation par jour. D’ici 2035, l’électricité passerait de 23 % à près de 30 % de la consommation finale d’énergie mondiale. Mais l’agence rappelle que la sécurité énergétique ne règle pas la question climatique : le réchauffement atteindrait 2,4°C en 2100 dans le meilleur des scénarios étudiés, contre 2,9°C si seules les politiques actuelles sont maintenues. Elle souligne qu’en 2026, pour la première fois de son histoire, l’humanité a dépensé plus d’énergie pour se refroidir que pour se chauffer.

Changer de modèle énergétique a toutefois un coût. Chez les pays importateurs, les dépenses annuelles consacrées à l’électricité bas carbone, à l’efficacité énergétique, aux réseaux et au stockage ont progressé de près de 500 milliards de dollars depuis la précédente crise énergétique de 2022, une tendance qui s’amplifie surtout en Asie du Sud et du Sud-Est. Mais les tensions géopolitiques freinent les décisions d’investissement, et des taux d’intérêt élevés pénalisent les projets les plus capitalistiques, en particulier dans les économies émergentes, note l’AIE.

Les scénarios centraux de l’AIE supposent un retour à une circulation fluide par le détroit d’Ormuz d’ici la fin de l’année 2027. D’ici là, une sortie de crise pourrait créer un marché d’acheteurs, portée notamment par une vague de projets de GNL menée par les États-Unis susceptible d’accroître l’offre mondiale de plus de 50 %, ce qui ferait baisser les prix. L’agence prévient toutefois que les marchés de l’énergie fonctionnent par cycles, et que des prix élevés reviendront tôt ou tard.

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