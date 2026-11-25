À Lorient, Pennavel, La Touline et le CEPS forment déjà les jeunes aux métiers de l'éolien flottant, avant la mise en service du parc en 2032.

À Lorient, des collégiens s’entraînent déjà à évacuer une éolienne en mer, alors que le parc flottant de Bretagne Sud n’entrera en service qu’en 2032. Objectif de Pennavel et de ses partenaires : ne pas laisser filer à d’autres régions les emplois que la filière va créer.

Dans le bassin du CEPS, une éolienne en mer grandeur nature

Quatre collégiens en combinaison de survie se tiennent ensemble en étoile au milieu de la piscine du Centre d’étude et de pratique de la survie (CEPS) de Lorient. Une technique de survie en mer, leur explique un formateur. Quelques minutes plus tôt, ils descendaient harnachés à la corde d’un évacuateur du haut d’une tour simulant le mât d’une éolienne en mer jusque dans un bassin, se faisaient soulever par une sangle comme lors d’un hélitreuillage, ou se hissaient dans un canot de sauvetage, raconte Mer et Marine, qui a suivi cette journée de sensibilisation organisée le vendredi 13 novembre.

« C’est un truc à faire une fois dans sa vie ! », lance Néo, encore en 3e au lycée maritime Émile-James d’Étel, à l’issue des exercices, en nageant dans la piscine de cet organisme de formation spécialisé dans la sécurité maritime, l’offshore et les métiers de l’éolien en mer. Il se verrait bien devenir scaphandrier un jour. Valentin, lui, s’imagine plutôt à terre, cuisinier ou animateur. Il a bien entendu parler du parc éolien qui doit être construit au large de Groix et de Belle-Île, mais cela lui paraît encore un peu lointain.

Cette journée est le fruit d’un partenariat noué au printemps entre Pennavel, la société qui développe le parc éolien flottant de Bretagne Sud, l’association lorientaise La Touline et le CEPS. Objectif affiché : anticiper les besoins en compétences de la filière et faire découvrir ses métiers aux jeunes, bien avant que les premières éoliennes ne soient installées en mer.

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Un parc encore loin, une filière à construire dès maintenant

Le parc éolien flottant de Bretagne Sud, attribué à Pennavel en mai 2024, doit s’étendre sur 45 km² au large de Belle-Île et de Groix. D’une puissance de 250 MW, il devrait compter entre 15 et 20 éoliennes, générer environ 30 % de la production actuelle d’énergie renouvelable en Bretagne et alimenter plus de 450 000 habitants chaque année. Le début des travaux est désormais prévu à l’horizon 2029-2030, pour une mise en service aux alentours de 2032. Selon les engagements pris par le consortium lors de l’attribution, le chantier devrait générer environ 4,5 millions d’heures de travail pendant la phase de construction et plus de 30 emplois permanents pendant la phase de maintenance, avec une base d’exploitation prévue à Lorient.

Pennavel, qui travaille notamment avec les ports de Saint-Nazaire, Brest et Lorient, s’est structuré depuis dix-huit mois autour d’une équipe propre de douze salariés répartis entre Lorient, Nantes et Paris. En octobre, le projet a franchi une nouvelle étape avec l’entrée à son capital de Q Energy, filiale du groupe coréen Hanwha et déjà associée au développement du parc de la baie de Saint-Brieuc entre 2012 et 2020, aux côtés des deux actionnaires historiques, Elicio France et BayWa r.e France. « Forts de cette expérience en Bretagne, nous sommes ravis de rejoindre Pennavel et de contribuer au développement de l’éolien flottant », souligne Ken Ilacqua, directeur offshore de Q Energy. Jérôme Hilt, directeur du projet Pennavel, précise que cette arrivée se fait « sans modification du calendrier » du projet.

Élément Détail Puissance du parc 250 MW, 15 à 20 éoliennes Zone 45 km² au large de Groix et Belle-Île Calendrier Travaux 2029-2030, mise en service vers 2032 Emplois annoncés 4,5 millions d’heures de travail en construction, plus de 30 emplois permanents en maintenance Actionnaires de Pennavel Elicio France, BayWa r.e France, Q Energy (depuis octobre 2026) Équipe projet 12 salariés (Lorient, Nantes, Paris)

La Touline, presque 40 ans d’expérience des métiers de la mer

Pour accompagner cette montée en compétences, Pennavel s’appuie sur une association qui connaît bien l’exercice : La Touline. Créée en 1989 pour aider des marins à retrouver un embarquement, elle a depuis élargi ses missions à l’orientation et à la formation dans l’ensemble des métiers de la mer, de l’industrie navale au nautisme en passant par les activités portuaires, la logistique et désormais les énergies marines renouvelables. L’association, dont le siège est à Brest, dispose d’antennes à Lorient, Marseille et Nantes.

Sa directrice, Anne Le Page, qui accompagne les parcours professionnels maritimes depuis 1996, insiste sur l’enjeu de la connaissance des métiers auprès des jeunes générations : des représentations encore éloignées de la réalité du secteur, selon elle, freinent parfois des vocations, notamment chez les jeunes filles, malgré un intérêt réel pour ces métiers. Certains parents, observe-t-elle, s’inquiètent encore à l’idée que leur fille travaille à bord d’un navire au sein d’un équipage masculin, un stéréotype que l’association tente de déconstruire depuis 2022 à travers une exposition itinérante, « La mer se décline au féminin », qui donne la parole à des professionnelles du secteur, capitaines ou cheffes mécaniciennes.

Cette même logique se retrouve, à plus petite échelle, dans la journée organisée au CEPS : faire toucher du doigt des métiers encore abstraits pour la plupart des collégiens, qu’il s’agisse de la plongée professionnelle, de la maintenance éolienne ou des métiers portuaires, afin que la filière naissante de l’éolien flottant ne manque pas de bras le moment venu. La Touline y voit un enjeu de filière à part entière, au même titre que l’industrie navale ou la pêche, deux secteurs avec lesquels les énergies marines renouvelables doivent désormais composer sur un même territoire et, parfois, pour les mêmes compétences.

Entre la journée de sensibilisation du CEPS, l’arrivée de Q Energy au capital de Pennavel et le lancement programmé des travaux fin de la décennie, la filière avance par étapes, loin de l’image d’un projet encore virtuel pour les habitants du Morbihan. Reste à transformer la curiosité de collégiens comme Néo et Valentin en vocations concrètes d’ici à la mise en service du parc, prévue pour 2032.

Sources