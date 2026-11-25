La Fondation OPEN-C a désigné, mardi 24 novembre, les deux lauréats de son appel à projets OPEN SEA Demo : Entrion Wind et Bluetwin vont tester en conditions réelles, au large du Croisic, une fondation monopieu pour grands fonds et une éolienne flottante à double rotor vertical.

Deux technologies encore jamais mises à l’épreuve de la mer

Le site d’essais en mer du SEM-REV, au large du Croisic (Loire-Atlantique), va accueillir deux concepts très différents d’éolienne offshore. La Fondation OPEN-C, qui opère ce site depuis 2023, a annoncé le 24 novembre les deux lauréats de son appel à manifestation d’intérêt OPEN SEA Demo, lancé en mai avec le soutien de la Région Pays de la Loire et du Pôle Mer Bretagne Atlantique : l’entreprise norvégo-américaine Entrion Wind et la société française Bluetwin.

Entrion Wind développe la technologie FRP (Fully Restrained Platform), une fondation reposant sur un monopieu central stabilisé par plusieurs ancrages, conçue pour étendre le champ d’application des éoliennes offshore posées à des profondeurs d’eau plus importantes, tout en conservant la simplicité de fabrication propre aux fondations monopieu classiques. Le projet est mené en collaboration avec Sealence, une entreprise française spécialisée dans la réduction du bruit sous-marin. « La sélection par la Fondation OPEN-C et l’accès au site d’essais en mer SEM-REV représentent une étape importante pour Entrion Wind et le développement de notre technologie Fully Restrained Platform. Une démonstration en mer, dans des conditions réelles d’exploitation, permettra de valider les performances, de réduire les risques liés au déploiement et de soutenir la commercialisation d’une nouvelle génération de fondations pour l’éolien offshore, compétitives en termes de coûts » , a déclaré Eivind Johnsen, directeur général d’Entrion Wind.

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Un double rotor vertical signé Bluetwin

Bluetwin, de son côté, développe un concept d’éolienne flottante à deux rotors à axe vertical, une architecture qui vise à optimiser la production d’énergie tout en simplifiant certaines opérations d’installation et de maintenance, donc à réduire les coûts des futures installations en mer. « Nous sommes heureux d’avoir été sélectionnés pour poursuivre le développement de notre technologie sur le site SEM-REV. Notre concept d’éolienne flottante à double rotor à axe vertical a été conçu pour répondre aux défis de compétitivité de la filière, en optimisant la production d’énergie et en simplifiant la fabrication et la maintenance. Les essais en mer constitueront une étape déterminante pour démontrer les performances de notre solution et préparer son industrialisation » , a expliqué Matthieu Minguez, directeur général de Bluetwin.

Selon les informations recueillies par Mer et Marine auprès de la Fondation OPEN-C, les deux projets se succéderont sur le site : Entrion Wind testera sa fondation à partir de 2028, puis Bluetwin son éolienne bi-rotor à partir de 2031. Ce calendrier laisse à chaque porteur de projet plusieurs années pour finaliser l’ingénierie de son prototype avant son installation en mer, un délai qui reflète la complexité de ces démonstrateurs : avant d’immerger un prototype, chaque équipe doit encore boucler la conception détaillée, les études de certification et la fabrication des éléments destinés à résister aux conditions réelles du site.

La Fondation OPEN-C présente les deux lauréats comme représentatifs de la diversité des voies technologiques explorées aujourd’hui pour répondre aux besoins différenciés des marchés de l’éolien en mer : d’un côté une fondation posée capable de repousser les limites de profondeur du monopieu, de l’autre une architecture flottante pensée pour simplifier la fabrication en série. Les deux entreprises poursuivent, selon la Fondation, un objectif commun : démontrer en conditions réelles le potentiel de solutions conçues pour réduire les coûts de l’éolien offshore, condition jugée indispensable à son déploiement à grande échelle.

Un site d’essais en pleine montée en puissance

Opéré par Centrale Nantes depuis sa création en 2007 et opérationnel depuis 2015, le SEM-REV est aujourd’hui exploité exclusivement par la Fondation OPEN-C, dont l’école d’ingénieurs nantaise reste l’un des membres fondateurs. Le site, situé à 20 kilomètres des côtes, offre une zone d’un kilomètre carré équipée pour tester simultanément jusqu’à trois prototypes, avec raccordement au réseau électrique via un câble de 25 kilomètres. Il a accueilli la première éolienne flottante française, FLOATGEN, développée par BW Ideol, ainsi qu’un houlomoteur et une plateforme de production d’hydrogène en mer.

Des investissements menés dans le cadre du plan France 2030 ont permis de remplacer les câbles du hub sous-marin en 2023, puis de finaliser, entre 2024 et 2025, le raccordement du poste électrique au réseau d’Enedis pour porter sa capacité à 10 mégawatts. La modernisation du poste électrique, dernière étape de cette montée en échelle, doit avoir lieu en 2026. Ces travaux permettront notamment d’accueillir en 2027 l’éolienne flottante de 5 mégawatts France Atlantique, développée par Eolink et Valorem, pendant que FLOATGEN restera elle-même en test jusqu’en 2027.

Avec les deux nouveaux lauréats d’OPEN SEA Demo, la Fondation OPEN-C occupe ainsi les dernières prises disponibles sur le site pour les années à venir, et confirme l’ambition affichée depuis 2023 de faire du Croisic l’un des principaux bancs d’essai européens pour l’éolien en mer, posé comme flottant. Reste à savoir si Entrion Wind et Bluetwin parviendront, une fois les tests menés à leur terme, à franchir l’étape suivante : celle de l’industrialisation de leurs concepts respectifs, dans une filière où la compétitivité des coûts reste le principal obstacle au déploiement à grande échelle.

Pour la filière française de l’éolien en mer, ce type de site d’essais joue un rôle que la seule modélisation ne peut remplacer : exposer un prototype à la houle, au vent et à la corrosion réelle avant de l’engager dans un parc commercial de plusieurs dizaines de machines. C’est tout l’enjeu des bancs d’essai comme le SEM-REV, conçus pour faire gagner aux porteurs de projets plusieurs années de maturité technologique avant que leurs solutions ne soient proposées aux développeurs de futurs parcs éoliens flottants, notamment en Méditerranée et au large de la Bretagne et de la Normandie, où plusieurs zones sont aujourd’hui à l’étude pour la prochaine génération de parcs français.