Bruxelles vient de donner son feu vert à l’un des plus gros dispositifs d’aide d’État jamais validés pour l’éolien en mer : jusqu’à 9,5 milliards d’euros pour soutenir deux futurs parcs néerlandais en mer du Nord, assortis de garde-fous destinés à éviter tout effet d’aubaine pour les développeurs.

Deux parcs, 2 gigawatts, 9,5 milliards d’euros

La Commission européenne a approuvé, le 17 novembre, le dispositif néerlandais baptisé TOWOZ (mécanisme temporaire de soutien à l’énergie éolienne en mer), destiné à financer deux parcs éoliens offshore, IJmuiden Ver Gamma-A et Gamma-B, en mer du Nord. Les deux installations doivent totaliser 2 gigawatts de capacité combinée, pour une production annuelle pouvant atteindre 7 441 gigawattheures, soit l’équivalent de la consommation de plusieurs millions de foyers.

Les deux parcs portent le nom du site qui les accueillera, IJmuiden Ver, une zone de la mer du Nord déjà identifiée depuis plusieurs années par La Haye pour accueillir une partie de ses capacités éoliennes offshore à venir. Le soutien prend la forme d’une prime variable, versée en complément des revenus de marché lorsque les prix de l’électricité sont trop bas pour couvrir les coûts de production des parcs. La Commission a résumé l’enjeu de ce type de dispositif en une phrase, par la voix de Teresa Ribera, vice-présidente exécutive chargée de la transition propre, juste et compétitive : « chaque euro investi dans une énergie propre produite localement rend l’Europe plus indépendante sur le plan énergétique et notre industrie plus compétitive » (propos traduits).

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Des garde-fous pour éviter l’effet d’aubaine

Ce type d’aide publique massive s’accompagne, de la part de Bruxelles, d’un encadrement strict. Le dispositif néerlandais prévoit un plafond sur les offres des candidats (bid cap), ainsi qu’un mécanisme de récupération : si les prix de marché de l’électricité dépassent, sur la durée, le prix d’exercice fixé dans le contrat, une partie de l’aide versée devra être remboursée à l’État néerlandais. Les offres de développeurs prêts à verser une redevance à l’État, sans demander la moindre prime d’aide, seront en outre examinées en priorité, avant toute demande de subvention.

Le calendrier prévoit l’organisation de deux appels d’offres avant juillet 2027 pour attribuer les deux parcs, le soutien financier devant ensuite courir pendant quinze ans à partir du démarrage de l’exploitation, attendu en 2032. Sur l’ensemble de leur durée de vie, les deux installations sont censées éviter l’émission d’environ 147 millions de tonnes équivalent CO2, un chiffre qui donne la mesure de l’ambition néerlandaise en matière d’éolien offshore.

Indicateur Valeur Aide d’État maximale validée 9,5 milliards d’euros Capacité combinée des deux parcs 2 gigawatts (IJmuiden Ver Gamma-A et Gamma-B) Production annuelle potentielle jusqu’à 7 441 GWh Durée du soutien 15 ans à partir de la mise en service Mise en service prévue 2032 CO2 évité sur la durée de vie environ 147 millions de tonnes équivalent CO2

Un signal pour toute la filière européenne

Cette validation intervient alors que la filière éolienne offshore européenne cherche à sécuriser ses investissements dans un contexte de coûts de construction et de financement qui ont fortement augmenté ces dernières années. En encadrant son dispositif d’aide avec des mécanismes de remboursement conditionnés aux prix de marché, La Haye tente de concilier deux objectifs a priori contradictoires : rassurer les investisseurs sur la rentabilité de leurs projets, tout en évitant que l’argent public ne finance des profits devenus, entre-temps, excessifs si les prix de l’électricité remontent fortement.

Pour l’Union européenne, ce type de décision s’inscrit dans une stratégie plus large de soutien à une filière jugée stratégique pour l’indépendance énergétique du continent, à l’heure où plusieurs États membres, dont la France, multiplient également les appels d’offres pour leurs propres façades maritimes. La Commission a d’ailleurs validé, ces derniers mois, plusieurs autres dispositifs de soutien à l’éolien en mer en Europe, notamment en Belgique, signe que ce type d’aide d’État encadrée devient la norme pour sécuriser le financement de projets dont les montants d’investissement se chiffrent en milliards d’euros.

La France avance sur un calendrier étonnamment proche de celui des Pays-Bas. Son dixième appel d’offres éolien en mer (AO10) doit attribuer onze nouveaux parcs, pour une capacité supplémentaire de 10 gigawatts partagée à parts égales entre éolien posé et éolien flottant, sur des sites allant de Fécamp à l’île d’Oléron sur la façade atlantique, ainsi qu’à Fos-sur-Mer et Narbonne en Méditerranée. L’attribution est attendue en février 2027, pour une mise en service elle aussi échelonnée à partir de 2032, soit la même échéance que celle fixée pour les parcs néerlandais IJmuiden Ver Gamma. La France vise, à terme, 15 gigawatts installés en 2035 et 45 gigawatts en 2050, loin derrière les 25 gigawatts déjà annoncés par le Royaume-Uni mais devant les 8 gigawatts revendiqués par l’Allemagne. De quoi mesurer, à l’échelle du continent, l’ampleur des besoins de financement public que des dispositifs comme le TOWOZ néerlandais tentent justement d’organiser.

Reste à voir si les deux appels d’offres néerlandais, attendus avant juillet 2027, trouveront des candidats prêts à s’engager sur un calendrier qui ne verra l’électricité produite qu’à partir de 2032, au même rythme, finalement, que la plupart des grands projets éoliens offshore actuellement en préparation sur les côtes européennes.

Sources