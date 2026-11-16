146 kg de cocaïne repêchés : la Marine nationale coule un semi-submersible

Le 12 novembre au large de la Martinique, une frégate française a coulé un semi-submersible chargé de cocaïne : 146 kg repêchés, plusieurs tonnes perdues.

Une frégate de la Marine nationale a intercepté, le 12 novembre au large de la Martinique, un semi-submersible chargé de cocaïne. Jamais un tel engin n’avait été arrêté par la marine française, qui n’a pu empêcher le sabordage de plusieurs tonnes de drogue.

Une traque inédite dans l’Atlantique

L’opération a eu lieu jeudi 12 novembre dans l’océan Atlantique, au large de la Martinique, mais ses résultats n’ont été rendus publics que trois jours plus tard, dimanche 15 novembre, par un communiqué commun du ministère des Armées et de la préfecture de la Martinique. En cause : un self-propelled semi-submersible (SPSS), une embarcation artisanale ou semi-artisanale conçue pour naviguer au ras de l’eau afin d’échapper aux radars, et ne battant aucun pavillon.

La traque a été menée sous le commandement de l’amiral commandant la zone maritime Antilles, sous l’autorité du préfet de la Martinique. La frégate engagée a pu compter sur son hélicoptère embarqué, mais aussi sur l’appui d’un avion de patrouille maritime américain, placé sous le contrôle opérationnel de la Joint Interagency Task Force South, l’agence interministérielle américaine de lutte contre le narcotrafic. L’opération s’inscrit dans le cadre juridique de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui autorise l’arraisonnement de navires sans pavillon en haute mer.

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Sabordage et course contre la montre

À l’approche de la frégate française, l’équipage du semi-submersible a tenté de fuir avant d’actionner son mécanisme de sabordage. Selon le communiqué des autorités, l’engin a coulé en moins de trois minutes, emportant avec lui l’essentiel de sa cargaison. Trois des quatre occupants se sont jetés à l’eau ; le quatrième a été extrait par l’équipe de visite de la frégate. Les quatre hommes ont tous été récupérés sains et saufs, puis placés en garde à vue.

Avant que l’embarcation ne disparaisse sous la surface, les marins ont réussi à repêcher quatre ballots de cocaïne, pour un poids total de 146 kg. Le reste de la cargaison, qualifié de « plusieurs tonnes » par les autorités, a coulé avec le semi-submersible et n’a pas pu être récupéré. L’enquête judiciaire et la gestion de la cargaison saisie ont été confiées à l’Office anti-stupéfiants (OFAST) Caraïbes.

Une première qui confirme une tendance de fond

Sur le réseau social X, la ministre des Armées, Catherine Vautrin, a présenté l’épisode comme une première pour l’institution. Le ministère des Armées a rappelé, dans son communiqué, que la voie maritime reste la principale porte d’entrée de la cocaïne sur le territoire français. Les semi-submersibles, longtemps associés aux cartels sud-américains dans le Pacifique, se multiplient désormais dans l’Atlantique : plusieurs interceptions de ce type d’embarcation ont été rapportées ces derniers mois par la marine portugaise et par les forces armées aux Antilles, signe que les réseaux de trafic adaptent leurs routes et leurs outils face à la pression exercée sur les voies maritimes plus classiques (vedettes rapides, voiliers, navires de pêche).

Pour la Marine nationale, cette interception s’ajoute à une série d’opérations menées en 2026 dans la zone Antilles, où plusieurs tonnes de cocaïne ont déjà été saisies au cours de l’année sur des navires de pêche ou des voiliers. Elle confirme aussi l’intérêt croissant des autorités françaises pour la coopération avec les agences américaines de lutte contre le narcotrafic, dans une zone maritime considérée comme un carrefour stratégique entre l’Amérique du Sud et l’Europe.

« L’engin a coulé en moins de trois minutes », relève le communiqué des autorités, soulignant la rapidité avec laquelle les passeurs ont pu faire disparaître l’essentiel de leur cargaison avant l’arrivée de l’équipe de visite.

Donnée Chiffre Date de l’interception 12 novembre 2026 Lieu Océan Atlantique, au large de la Martinique Cocaïne repêchée 146 kg (4 ballots) Cocaïne coulée avec l’engin Plusieurs tonnes Suspects interpellés 4, en garde à vue Temps de submersion de l’engin Moins de 3 minutes Moyens engagés 1 frégate, 1 hélicoptère embarqué, 1 avion de patrouille maritime américain

L’enquête confiée à l’OFAST Caraïbes devra désormais établir l’origine de la cargaison et la destination qui lui était promise, probablement l’Europe via les Antilles françaises. Au-delà de ce dossier précis, cette première interception d’un semi-submersible par la Marine nationale pourrait inciter l’état-major à adapter ses moyens de détection dans l’Atlantique, alors que ce type d’embarcation, plus difficile à repérer qu’un voilier ou un navire de pêche, semble gagner du terrain hors de son bastion pacifique traditionnel.

Les prochains mois diront si cette affaire reste isolée ou si elle annonce une multiplication des interceptions de semi-submersibles dans la zone Antilles.