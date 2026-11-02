43 406 EVP et pas un seul porte-conteneurs à son nom : la flotte cachée de Lidl

Depuis 2022, le discounter allemand Lidl possède sa propre compagnie maritime, Tailwind Shipping Lines, montée en réaction aux pénuries de conteneurs de la pandémie. Quatre ans plus tard, elle aligne treize navires et une capacité qui la classe au 41e rang mondial, sans jamais afficher le nom du groupe sur ses coques.



Naître d’une pénurie de conteneurs

Tailwind Shipping Lines a été créée au printemps 2022 par le groupe Schwarz, la maison mère allemande de Lidl et de Kaufland. L’objectif affiché n’était pas de devenir armateur par passion du transport maritime, mais de se protéger des à-coups de la logistique mondiale après la pandémie de Covid-19 : retards de port, ruptures de capacité, hausses brutales du prix du fret. En disposant de sa propre flotte, Lidl cherche à sécuriser l’approvisionnement de ses rayons, qu’il s’agisse d’outillage et de textile importés d’Asie sous la marque Parkside, ou de produits frais européens, tout en limitant sa dépendance aux grands armateurs mondiaux et à leurs tarifs.

La compagnie a démarré avec un seul navire, rebaptisé Panda 001 (5 527 EVP), ancien Choapa puis MSC Malta. Quatre ans plus tard, la flotte Tailwind compte treize navires pour une capacité totale d’environ 43 406 équivalents vingt pieds (EVP), dont 37 076 affrétés et 6 330 en propriété. Ce volume, modeste à l’échelle des très grands armateurs mondiaux, suffit à placer l’unité au 41e rang mondial du classement des flottes de porte-conteneurs.

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Trois lignes et un train, pensés pour les rayons de Lidl

La flotte se répartit sur trois services. Le Panda Express Service (PEX) assure la liaison longue distance avec l’Asie, via les ports de Port Klang en Malaisie (plateforme de correspondance), Qingdao, Da Chan Bay et Ningbo en Chine, jusqu’à Barcelone et Koper en Slovénie. En raison de la situation sécuritaire en mer Rouge, ces navires continuent de passer par le cap de Bonne-Espérance plutôt que par le canal de Suez. Le Dolphin Express Service (DEX) relie chaque semaine Barcelone aux ports de Moerdijk aux Pays-Bas, Anvers, Setúbal et Cadix, avec un prolongement vers Tilbury et Immingham au Royaume-Uni. Le Tiger Express Service (TEX), enfin, fait la navette entre Port Klang, Colombo, Chittagong et Hô-Chi-Minh-Ville pour le textile et les articles de bazar. Une filiale, Tailwind Intermodal, complète le dispositif avec seize rotations ferroviaires hebdomadaires entre Koper et Graz, en Autriche.

Le PEX mobilise les plus gros navires de la flotte, dont le Panda 006 (6 881 EVP), ex-Kea, ex-Maersk Ceres, ex-Zim Alabama, qui en est aujourd’hui le plus grand. Plusieurs de ces navires fonctionnent en partage de capacité : quand les volumes de Lidl ne suffisent pas à remplir un porte-conteneurs entier, Tailwind revend l’espace restant à des clients extérieurs, une pratique courante chez les armateurs de taille intermédiaire.

« Nous nous sommes imposés sur le marché comme un prestataire haut de gamme pour le transport de marchandises vers et depuis l’Asie », résume Christian Stangl, directeur général de Tailwind Shipping Lines (propos traduits). Il met en avant la rapidité, la ponctualité et la fiabilité du service, des critères jugés essentiels par Lidl, dont les opérations commerciales reposent sur des promotions renouvelées chaque semaine.

Repère Donnée Capacité totale de la flotte Tailwind environ 43 406 EVP Rang mondial (capacité) 41e Navires en flotte 13 (6 PEX, 4 DEX, 2 TEX, 1 plus ancien) Commande de 2025 (5 porte-conteneurs de 8 400 EVP) environ 520 millions d’euros Lidl en France 1 660 magasins, 26 plateformes logistiques, 46 000 salariés Chiffre d’affaires de Lidl en France 16 milliards d’euros

Lidl investit pour durer dans le transport maritime

Loin de rester une parade conjoncturelle, Tailwind s’installe dans la durée. En 2025, le groupe Schwarz a commandé cinq porte-conteneurs de 8 400 EVP au chantier chinois Guangzhou Shipyard International, dotés de moteurs bicarburant GNL et fioul lourd, pour un investissement d’environ 520 millions d’euros. De quoi faire grimper sensiblement la capacité de la flotte dans les prochaines années, tout en répondant par anticipation aux futures normes environnementales sur les carburants marins.

Cette stratégie s’inscrit dans l’histoire d’un groupe familial né en 1930 en Allemagne, lorsque Josef Schwarz s’associe à Ludwig Lidl. Le premier magasin Lidl ouvre en 1973, et l’enseigne est aujourd’hui la première chaîne de hard discount en Europe, avec plus de 14 200 magasins dans 32 pays et un chiffre d’affaires supérieur à 140 milliards d’euros. En France, Lidl compte 1 660 magasins et pèse 16 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Le groupe Schwarz dans son ensemble, en intégrant Kaufland, emploie environ 395 000 personnes.

Pour les armateurs traditionnels, l’épisode Tailwind illustre une tendance plus large : celle de grands groupes industriels ou commerciaux qui choisissent d’intégrer une partie de leur chaîne logistique maritime plutôt que de dépendre entièrement des compagnies établies. IKEA avait emprunté une voie voisine avec ses propres affrètements. Avec cinq navires supplémentaires en commande et un service ferroviaire déjà rodé entre la Slovénie et l’Autriche, Lidl ne donne pour l’instant aucun signe de vouloir revenir en arrière.

Sources