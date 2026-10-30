Deux puits forés en mer du Nord : TotalEnergies avance avec BP et Equinor sur l’enfouissement du CO2

BP, Equinor et TotalEnergies ont achevé une évaluation positive de 2 sites de stockage de CO2 en mer du Nord, pendant que la France avance à Dunkerque.

Le Northern Endurance Partnership, coentreprise qui réunit BP, Equinor et TotalEnergies, a achevé une campagne d’évaluation géologique sur deux futurs sites de stockage de CO2 au large du Royaume-Uni. Les résultats, jugés positifs, confortent un projet dont la décision finale d’investissement est attendue en 2028, pendant que la France avance, plus modestement, sur ses propres ambitions de captage du carbone.



Deux puits pour sonder le sous-sol de la mer du Nord

Le Northern Endurance Partnership (NEP) a mené un programme d’évaluation sur les licences CS006 et CS007, situées dans la partie méridionale de la mer du Nord britannique. Le programme a combiné des levés géophysiques étendus, des évaluations environnementales et des études offshore, complétés par le forage de deux puits d’évaluation, baptisés C43/30-2 (BC39-1) et C44/27-3 (BC37-1), ainsi que l’acquisition de nouvelles données sismiques.

Selon le NEP, ces travaux ont permis d’améliorer la connaissance des formations géologiques profondes et de leur aptitude à stocker du CO2 sur le long terme. Les données recueillies doivent désormais alimenter les phases de planification, de demande d’autorisations et d’étude d’impact environnemental du projet. « [Ces résultats offrent] une base technique solide pour la prochaine phase de développement du projet », a déclaré Rich Denny, directeur général du Northern Endurance Partnership (propos traduits).

Lire en complément: 9,1 milliards de dollars : le nouveau record de TotalEnergies embarrasse le gouvernement

Un projet pensé pour décarboner l’industrie britannique

Le projet NEP vise avant tout la décarbonation industrielle des régions britanniques de Humber et de Teesside, deux bassins industriels denses où capter le CO2 émis par les usines avant de l’acheminer vers des sites de stockage offshore apparaît plus réaliste, à court terme, que de remplacer entièrement les procédés industriels existants. Il doit aussi soutenir l’expansion du réseau britannique de capture et de stockage du carbone (CCS), dont le premier projet offshore est entré en phase de construction en septembre 2026.

Le calendrier reste toutefois long : l’évaluation et la caractérisation des sites doivent se poursuivre sur 2026 et 2027, avant le lancement des études d’ingénierie détaillée (FEED) une fois le concept retenu. La décision finale d’investissement n’est attendue qu’en 2028. L’article source ne précise aucun chiffre de capacité de stockage en tonnes de CO2, ni de budget global pour le projet, des éléments qui ne seront vraisemblablement précisés qu’à un stade plus avancé.

La France regarde ses propres chantiers de captage du carbone

La participation de TotalEnergies au Northern Endurance Partnership rappelle que le groupe français, comme ses homologues européens, explore plusieurs pistes de captage et de stockage du carbone, sans que la France dispose à ce stade d’un projet offshore comparable à celui du Royaume-Uni. Sur le territoire français, plusieurs sites industriels ont été identifiés comme compatibles avec un stockage géologique du CO2, notamment à Dunkerque, au Havre et à Lacq. À Dunkerque, le projet D’Artagnan, porté par Air Liquide avec Dunkerque LNG, a obtenu plus de 160 millions d’euros de soutien européen, via le programme CEF-E, pour capter jusqu’à 1,5 million de tonnes de CO2 par an dans un premier temps, avec une capacité future pouvant atteindre 4 millions de tonnes. Le CO2 capté auprès d’industriels du nord de la France, dont le cimentier Eqiom et le chaufournier Lhoist, serait acheminé par pipeline jusqu’à un nouveau terminal du port ouest de Dunkerque, où il serait liquéfié avant expédition vers des sites de stockage en mer du Nord.

La France a par ailleurs signé, le 23 juin 2025 à Oslo, un accord avec la Norvège pour transporter le CO2 émis par ses pôles industriels, au Havre, à Dunkerque et à Saint-Nazaire, vers des sites de stockage norvégiens. Le CO2 doit être capturé dans des usines norvégiennes du projet Longship, à Brevik et à Oslo, puis stocké à environ 2 600 mètres sous le fond de la mer du Nord, sur le site Northern Lights, près de Bergen. La première phase de Northern Lights offre une capacité de 1,5 million de tonnes par an, une deuxième phase approuvée devant la porter à plus de 5 millions de tonnes. Une première cargaison a été acheminée en juin 2025, avec un début d’injection annoncé pour août 2025.

Ces projets français restent, pour l’instant, à un stade moins avancé que celui du NEP, qui bénéficie déjà d’un cadre réglementaire et d’un soutien public britannique bien identifiés depuis plusieurs années. La comparaison illustre un écart persistant entre le Royaume-Uni, qui a fait du CCS un pilier explicite de sa stratégie climatique et industrielle, et une France qui privilégie pour l’instant des décarbonations plus ciblées, autour de bassins industriels précis comme Dunkerque.

Repère Donnée Licences évaluées par le NEP CS006 et CS007 (mer du Nord méridionale) Puits d’évaluation forés 2 (C43/30-2 et C44/27-3) Partenaires du Northern Endurance Partnership BP, Equinor, TotalEnergies Décision finale d’investissement attendue 2028 Premier projet CCS offshore britannique en construction depuis septembre 2026 Sites français à l’étude pour le stockage géologique du CO2 Dunkerque, Le Havre, Lacq

À l’horizon 2028, la décision finale d’investissement du NEP dira si le Royaume-Uni confirme son avance sur le captage et le stockage du carbone en mer du Nord. D’ici là, les prochains mois diront aussi si des projets français comme D’Artagnan à Dunkerque parviennent à transformer leurs financements européens en premières installations concrètes, dans un secteur où la technologie reste coûteuse et où peu d’infrastructures de stockage sont aujourd’hui opérationnelles à l’échelle industrielle en Europe.

Sources