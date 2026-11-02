Concarneau décroche le nouveau contrat de remorqueurs de la Marine nationale

La Direction générale de l’armement a officialisé, le 29 octobre, son choix de confier à Piriou le renouvellement des remorqueurs portuaires de la Marine nationale. Le chantier de Concarneau construira au moins quatre unités, avec des options pour douze de plus.

Un programme relancé après un coup d’arrêt

Le groupe naval breton Piriou vient de décrocher un nouveau marché pour la Marine nationale : la construction d’une nouvelle génération de remorqueurs portuaires, baptisée RP 30 NG. La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié sa décision le 29 octobre, selon les informations de Mer et Marine. Le chantier de Concarneau assurera à la fois la construction des navires et leur maintien en condition opérationnelle (MCO) une fois livrés.

Cette commande reprend, dans l’esprit, un programme déjà confié à Piriou en 2020. Lancé en avril de cette année-là pour vingt remorqueurs (quinze RP 30 et cinq RPC 30, des versions côtières), ce premier marché avait permis la livraison de quatre unités en 2023 : le Céladon et l’Azur à Toulon, le Zinzolin et le Turquin à Brest. La suite du programme a ensuite été suspendue, au début de 2024, la hausse des coûts liée d’abord à la pandémie de Covid-19, puis à la guerre en Ukraine, l’ayant rendu économiquement intenable pour l’État.

Le nouveau programme RP 30 NG repart donc avec une commande ferme de quatre unités, assortie d’options portant sur douze bâtiments supplémentaires, probablement réparties en trois tranches de quatre. La première livraison est attendue en 2028, à Concarneau. Le chantier breton, qui peut produire jusqu’à quatre bateaux par an, pourrait ainsi achever la tranche ferme dès 2028 et livrer l’ensemble des seize unités avant 2032, un calendrier plus long que l’objectif initial d’un renouvellement complet fin 2029.

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Des remorqueurs un peu plus grands, un peu moins rapides

Les caractéristiques du RP 30 NG diffèrent sensiblement de celles du Céladon, premier de la génération précédente. Le nouveau remorqueur mesurera 26 mètres de long pour 9,2 mètres de large, contre 8,4 mètres de large pour son prédécesseur. Son déplacement à pleine charge atteindra 370 tonnes, contre 350 tonnes pour le Céladon (285 tonnes à vide). La traction annoncée est de 30 tonnes, probablement proche de 33 tonnes en conditions réelles, un chiffre légèrement inférieur aux 35 tonnes du Céladon. La vitesse maximale, elle, redescend à 11 nœuds contre 12,5 nœuds.

Chaque unité sera armée par un équipage de six marins et propulsée par deux moteurs d’environ 1 100 kW chacun, couplés à deux propulseurs azimutaux arrière de type ASD (Azimuth Stern Drive), une configuration qui offre une grande maniabilité dans les chenaux et les bassins portuaires.

Caractéristique Céladon (livré 2023) RP 30 NG (à partir de 2028) Longueur non précisée 26 mètres Largeur 8,4 mètres 9,2 mètres Déplacement pleine charge 350 tonnes 370 tonnes Traction 35 tonnes 30 tonnes (environ 33 t réelles) Vitesse maximale 12,5 nœuds 11 nœuds Équipage non précisé 6 marins

Lors de l’attribution du programme initial, en 2020, le président du groupe Piriou, Vincent Faujour, avait salué un marché qui illustrait la stratégie de son entreprise : « Cette nouvelle commande démontre la capacité de Piriou à apporter un service global au travers de ses différentes filiales », déclarait-il alors, ajoutant que « ce programme correspond en tous points au savoir-faire et à la stratégie du groupe ». Le chantier concarnois s’appuie notamment sur Kership, sa coentreprise avec Naval Group, et sur Piriou Naval Services pour le soutien après livraison.

Une flotte vieillissante à renouveler, de Toulon à Papeete

L’enjeu du programme dépasse Concarneau : il s’agit de remplacer une flotte de remorqueurs portuaires vieillissante, répartie dans l’ensemble des bases navales françaises. Les anciens remorqueurs côtiers de sauvetage (RCVS) Buffle et Bison, tous deux entrés en service au tout début des années 1980, ont déjà été retirés du service en 2023, tout comme le Bélier en 2024. La classe Fréhel (RP 12 et RPC 12), composée de seize unités mises en service entre 1989 et 2003, a elle aussi commencé à être désarmée : l’Armen en 2023, le Sicié en 2024. Les quatorze bâtiments restants de cette classe doivent progressivement quitter le service entre 2028 et 2031.

Outre-mer, la situation est plus tendue encore. Le Maito, basé à Fort-de-France depuis 1984, et le Manini, en service à Papeete depuis 1985 et dont la fin de carrière est programmée pour 2028, attendent eux aussi leur relève, tandis que le Maroa a déjà été désarmé en 2025. Selon les projections de Mer et Marine, deux des quatre premiers RP 30 NG devraient rejoindre les Antilles et la Polynésie française. La répartition prévue pour l’ensemble du programme initial donnait une idée de la cartographie à venir : huit unités pour Toulon, sept pour Brest, trois pour Cherbourg, une pour Fort-de-France et une pour Papeete.

Le choix renouvelé de Piriou confirme aussi l’ancrage de plus en plus militaire du chantier breton, déjà confirmé par ses activités civiles dans la région : l’entreprise a notamment livré deux remorqueurs à Edeis, gestionnaire des ports de Saint-Malo et de Cancale, en 2024. Pour Concarneau, ce nouveau marché public s’annonce comme un plan de charge assuré jusqu’au début de la prochaine décennie.

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