Bruxelles valide son pari éolien géant en mer du Nord pour 2,04 milliards d’euros

La Commission européenne a validé un régime d’aide d’État belge pouvant atteindre 2,04 milliards d’euros pour le premier parc éolien offshore de la zone Princess Elisabeth, en mer du Nord. Cette décision doit permettre à Bruxelles de relancer un appel d’offres annulé l’an dernier.

Un feu vert européen très attendu après un an d’incertitude

Le dossier trainait depuis juillet 2025, le ministre belge de l’Énergie, Mathieu Bihet, avait alors dû annuler l’appel d’offres en cours pour le premier lot de la zone Princess Elisabeth (PE I), faute de cadre de soutien suffisamment solide sur le plan juridique, financier et technique. Un précédent régime d’aide, approuvé en septembre 2024 à hauteur de 682 millions d’euros au titre du cadre temporaire de crise et de transition (TCTF) mis en place pendant la crise énergétique, n’avait pas pu être octroyé avant sa date limite légale du 31 décembre 2025.

La Commission européenne a cette fois statué le 10 novembre 2026, en s’appuyant sur un cadre plus récent : le CISAF (Clean Industrial Deal State Aid Framework), adopté le 25 juin 2025. L’approbation se fonde sur l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sur les sections 3 et 4.1.2 de ce cadre. Le dossier porte la référence SA.120400 et doit encore faire l’objet d’une publication non confidentielle au registre des aides d’État une fois les questions de confidentialité réglées.

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735 MW et 2,6 TWh : les chiffres d’un pari énergétique

Le nouveau régime porte sur un montant maximal de 2,04 milliards d’euros, versés sur vingt ans sous la forme d’une prime variable mensuelle, dans le cadre d’un contrat pour différence (CfD) bidirectionnel fondé sur la capacité. Concrètement, si le prix de marché de référence est inférieur au prix proposé par l’exploitant, l’État belge verse la différence ; dans le cas inverse, c’est l’exploitant qui reverse le surplus aux autorités. Le calcul se fonde sur la production potentielle du parc, et non sur sa production réelle, et aucune compensation n’est due pour les périodes où la valeur de marché de l’électricité produite serait négative, conformément aux règles européennes sur la conception du marché de l’électricité.

Donnée Détail Aide d’État approuvée Jusqu’à 2,04 milliards d’euros sur 20 ans Capacité du parc PE I Jusqu’à 735 MW Production annuelle attendue Jusqu’à 2,6 TWh Régime précédent (caduc) 682 millions d’euros, approuvé en 09/2024, expiré le 31/12/2025 Résultat de l’appel d’offres Attendu au 4e trimestre 2027 Zone Princess Elisabeth (ensemble) 3 parcs prévus, environ 3,5 GW de capacité combinée

Pour la Commission, ce soutien est nécessaire, approprié et proportionné pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission pour une transition propre, juste et compétitive, a défendu la décision en ces termes : « L’énergie que nous produisons chez nous est de l’énergie que nous n’avons pas besoin d’importer » (propos traduits). Elle a précisé que ce dispositif, consacré au premier lot de la zone Princess Elisabeth, renforcerait l’indépendance énergétique de l’Europe, avec jusqu’à 2,6 TWh d’électricité propre produits chaque année.

Une clause « made in Europe » pour sélectionner les candidats

Autre nouveauté par rapport à la procédure annulée en 2025 : les critères de présélection intègrent désormais les exigences du règlement européen sur l’industrie « zéro net » (Net Zero Industry Act). Les candidats à l’appel d’offres devront démontrer une diversification de leurs chaînes d’approvisionnement en éoliennes et en composants clés, afin de réduire la dépendance de l’Union européenne aux importations extra-européennes, chinoises en particulier. La durée maximale de construction a par ailleurs été allongée de quatre à cinq ans, un geste envers des candidats échaudés par les difficultés d’approvisionnement et de chantier qui ont touché plusieurs projets éoliens offshore en Europe ces dernières années.

Selon le ministère belge de l’Économie, trois appels d’offres distincts seront lancés, un pour chacun des trois lots qui composeront à terme la zone Princess Elisabeth, pensée autour d’une île énergétique artificielle présentée comme la première du genre au monde. Le ministre Mathieu Bihet a indiqué que le nouvel appel d’offres pour le premier lot serait lancé « prochainement », sans donner de date précise, pour un résultat attendu au quatrième trimestre 2027.

Ce dossier belge n’est pas un cas isolé : le CISAF, ce cadre d’aides d’État pour le pacte industriel propre adopté par Bruxelles le 25 juin 2025, sert désormais de référence à plusieurs États membres pour sécuriser juridiquement leurs grands projets éoliens en mer. La France en a elle-même bénéficié quelques mois plus tôt : le 13 juillet 2026, la Commission a validé, sur le même fondement juridique, un régime d’aide français pouvant atteindre 63 milliards d’euros pour soutenir le développement de onze parcs éoliens en mer représentant une capacité combinée de 11,1 GW, soit une tout autre échelle que les 735 MW du premier lot belge. Paris et Bruxelles partagent ainsi les mêmes arbitrages : concilier ambition climatique, maîtrise du coût pour les finances publiques et volonté de faire émerger, grâce aux critères du Net Zero Industry Act, une chaîne d’approvisionnement européenne de l’éolien en mer capable de résister à la concurrence chinoise sur les turbines et leurs composants.

Pour la zone Princess Elisabeth, l’enjeu dépasse la seule production d’électricité : l’île énergétique artificielle doit aussi servir de point de convergence pour les câbles sous-marins reliant la Belgique au Royaume-Uni et au Danemark, dans une logique de réseau électrique européen interconnecté. Un nouvel échec de l’appel d’offres, après celui de juillet 2025, retarderait non seulement la production des 2,6 TWh annoncés, mais aussi cette ambition plus large de hub énergétique en mer du Nord, à laquelle Bruxelles tient tout particulièrement depuis l’annonce du projet.

Sources