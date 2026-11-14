Meyer Werft crée Neptun Offshore pour l’éolien en mer avec 1 000 emplois, 2,5 milliards d’euros à la clef

Le chantier allemand Meyer Werft regroupe ses activités de construction de plateformes de conversion électrique offshore dans une nouvelle filiale, Neptun Offshore. Une réorganisation qui accompagne deux contrats remportés avec l’opérateur de réseau 50Hertz, représentant environ 2,5 milliards d’euros et jusqu’à 1 000 emplois dans la région de Rostock.

Une nouvelle filiale pour un métier à part

Dans un communiqué publié le 6 novembre, le groupe Meyer Werft a annoncé qu’il allait regrouper, « dans les prochaines semaines », l’ensemble de ses activités de construction de postes électriques en mer au sein d’une société distincte : Neptun Offshore GmbH & Co. KG. Cette nouvelle entité sera détenue à 100 % par Meyer Werft GmbH et portera également la participation de 50 % du groupe dans la coentreprise Neptun Smulders Offshore Renewables (NSORe), basée elle aussi à Rostock, aux côtés du groupe belge Smulders.

Selon le communiqué, cette filialisation répond à une logique industrielle simple : la construction de convertisseurs offshore obéit à des exigences très différentes de celles de la construction navale classique, qu’il s’agisse des matériaux employés, des délais de production, des systèmes de contrôle, des outils informatiques ou encore de la structure de financement des projets. Malte Poelmann, déjà directeur général de NSORe aux côtés de Dieter Weyns, prendra la tête de Neptun Offshore.

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Deux contrats, 2,5 milliards d’euros, mille emplois

Cette réorganisation intervient alors que NSORe a remporté, cette année, auprès du gestionnaire de réseau allemand 50Hertz, la construction de deux plateformes de conversion destinées au raccordement de parcs éoliens en mer du Nord, baptisées LanWin3 et LanWin6. La part de NSORe dans ces deux projets représente un volume d’environ 2,5 milliards d’euros, dont une large partie doit être investie en production et en services dans le Land du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, notamment sur le site historique de Neptun Werft.

Meyer Werft estime que ces deux premières commandes de 50Hertz pourraient créer jusqu’à 1 000 emplois directs et indirects dans la région de Rostock. La construction de la première plateforme doit débuter en 2028, et les équipes chargées du dossier sont déjà en cours de constitution pour accompagner cette montée en puissance.

« En créant une société autonome, nous obtenons des structures et des responsabilités claires » (propos traduits), a déclaré André Walter, directeur général de Meyer Werft GmbH, cité dans le communiqué du groupe. Il estime que cette séparation évitera des processus inefficaces et des coûts élevés, tout en permettant à Neptun Werft de se concentrer sur son cœur de métier historique : les navires de croisière fluviale et les modules mécaniques flottants.

Rostock, nouvel épicentre de l’éolien en mer allemand

Pour Malte Poelmann, cette nouvelle structure marque une étape symbolique autant qu’opérationnelle. « Nous donnons maintenant aussi, sur le plan juridique, le coup d’envoi de ce nouveau métier que sont les convertisseurs offshore » (propos traduits), a-t-il affirmé, en présentant cette filialisation comme une contribution au développement de la transition énergétique allemande.

Le pari est de taille pour un groupe dont l’activité historique reste la construction de paquebots et de navires de croisière fluviale. En misant sur les plateformes de conversion HVDC, indispensables pour acheminer vers la terre l’électricité produite par les parcs éoliens en mer du Nord, Meyer Werft entend transformer Rostock en un pôle industriel à part entière de la filière offshore allemande, aux côtés d’acteurs comme Siemens Energy, déjà engagé sur d’autres projets de raccordement avec NSORe.

Ces plateformes de conversion jouent un rôle de pivot discret mais indispensable dans l’essor de l’éolien en mer : l’électricité produite en courant alternatif par les centaines d’éoliennes d’un parc doit d’abord être transformée en courant continu à haute tension avant de pouvoir parcourir, sans perte excessive, les dizaines de kilomètres qui séparent le large de la côte. Sans ces stations offshore, souvent aussi massives qu’un immeuble posé en pleine mer, aucun des grands parcs allemands ou britanniques en construction ne pourrait livrer son électricité à terre.

Cette montée en gamme s’inscrit dans un mouvement plus large : partout en mer du Nord, des opérateurs de réseau comme le britannique Ofgem ou l’allemand 50Hertz multiplient les appels d’offres pour sécuriser de nouvelles capacités de raccordement, à mesure que les parcs éoliens en mer gagnent en puissance et en éloignement des côtes. Pour des chantiers navals en quête de diversification, comme Meyer Werft, cette filière représente un relais de croissance que l’industrie navale classique, elle, ne peut plus offrir au même rythme.

Le choix d’y consacrer une filiale séparée, plutôt que de laisser cette activité se diluer au milieu des commandes de paquebots et de navires fluviaux, en dit long sur l’ambition affichée par le groupe familial allemand. Les plateformes de conversion ne se construisent pas comme des coques de navire : elles s’apparentent davantage à de vastes infrastructures électriques, truffées de transformateurs et de systèmes de refroidissement, que l’on assemble en atelier avant de les acheminer par voie maritime jusqu’à leur site d’installation en mer. Un métier à part, qui justifie, selon les dirigeants du groupe, des équipes, des process et des financements dédiés.

Donnée Chiffre Date du communiqué 6 novembre 2026 Détention de Neptun Offshore par Meyer Werft 100 % Participation de Neptun Offshore dans NSORe 50 % Contrats remportés auprès de 50Hertz 2 (LanWin3 et LanWin6) Volume estimé pour NSORe environ 2,5 milliards d’euros Emplois attendus dans la région de Rostock jusqu’à 1 000 Début de construction de la première plateforme 2028

La bascule est désormais engagée sur le plan juridique, mais l’essentiel reste à construire : les premières tôles des plateformes LanWin3 et LanWin6 ne devraient être découpées qu’à partir de 2028.

D’ici là, Neptun Offshore devra constituer ses équipes et faire la preuve, à Rostock, qu’un chantier naval centenaire peut réussir sa mue vers les réseaux électriques du large.