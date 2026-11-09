École navale : nouveau simulateur Kongsberg à Lanvéoc

À Lanvéoc, l'École navale a inauguré un simulateur de navigation à dix passerelles, fourni par Kongsberg, pour former ses futurs officiers.

À Lanvéoc, dans le Finistère, l’École navale a inauguré un nouveau simulateur de navigation composé de dix passerelles interconnectées. Fourni par le norvégien Kongsberg Maritime, cet équipement doit permettre de former davantage de futurs officiers avec moins d’instructeurs.

Un investissement de plusieurs millions d’euros pour remplacer un outil vieillissant

Le nouveau simulateur de navigation de l’École navale a été inauguré le 9 octobre dans l’Iphigénie, le bâtiment qui lui est dédié au sein de l’école, à Lanvéoc, près de Brest. Commandé en 2019, cet équipement représente un investissement compris entre 5 et 10 millions d’euros.

Le contrat a été remporté par Kongsberg Maritime à l’issue d’un appel d’offres où l’entreprise norvégienne a obtenu la meilleure évaluation globale, pour le compte du ministère des Armées et des anciens combattants. Ce n’est pas une première collaboration : le groupe avait déjà livré des simulateurs à la Marine nationale il y a une trentaine d’années. « Il y a environ trente ans, nous avons livré des simulateurs à la Marine nationale française pour la première fois », a rappelé Are Føllesdal Tjønn, directeur général de l’activité simulation chez Kongsberg Maritime (propos traduits de l’anglais).

L’École navale forme depuis plus de deux cents ans les officiers de la Marine nationale. Installée sur la presqu’île de Lanvéoc-Poulmic, en face de Brest, elle a vu passer des générations d’élèves avant leurs premières affectations en mer. Le renouvellement de son outil de simulation s’inscrit dans cette continuité : l’ancien équipement, limité par la taille de sa salle, ne permettait plus de reproduire aussi fidèlement les conditions réelles de navigation que les nouvelles unités de la flotte exigent désormais des jeunes officiers.

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Dix passerelles pour reproduire toute la panoplie des missions de la Marine

Le nouvel outil se compose de dix passerelles au total : quatre passerelles principales, chacune supervisée par un instructeur, deux passerelles hybrides configurables selon les besoins pédagogiques, et quatre passerelles individuelles utilisées notamment pour l’entraînement à la navigation radar. Six de ces postes peuvent aussi être supervisés à distance par deux instructeurs installés à un poste central, qui peuvent ainsi concentrer leur attention sur les séquences nécessitant le plus d’accompagnement.

Chaque passerelle principale offre une vue projetée pouvant atteindre 270 degrés, complétée par des jumelles de réalité virtuelle qui permettent une vision à 360 degrés, un net progrès par rapport à l’ancien simulateur, bridé par la taille de sa salle. Les passerelles peuvent être interconnectées pour reconstituer un central opérations, et reproduisent la configuration des unités de la Marine nationale. Les données de navigation du Service hydrographique et océanographique de la marine (Shom) sont intégrées directement dans l’ECDIS du simulateur.

Les scénarios vont de la navigation dans les passes étroites du goulet de Lorient à des cas plus opérationnels : ravitaillement à la mer en groupe, zone de conflit, protection de convoi, ou encore groupe aéronaval avec pétrolier-ravitailleur et frégates anti-sous-marines. Le fabricant assure aussi la maintenance à distance, et de nouvelles unités de la Marine seront modélisées au fil du temps pour que les élèves s’entraînent dans des configurations toujours actuelles.

Le simulateur intègre également des modules de visualisation en réalité virtuelle et en réalité mixte, ainsi que des modèles de bâtiments et des zones de navigation personnalisés selon les besoins exprimés par la Marine nationale. Entre la commande, passée en 2019, et la mise en service effective, sept années se sont écoulées, un délai qui reflète l’ampleur du chantier mené par Kongsberg Maritime pour livrer un outil aussi spécifique.

Un enjeu de ressources humaines pour la Marine nationale

Le simulateur est avant tout destiné aux futurs officiers chefs du quart, pendant leur préparation avant l’embarquement sur les navires-écoles de la Marine nationale, la fameuse « pré-corvette ». Il sera aussi utilisé par des officiers mariniers qualifiés chefs du quart et par les marins préparant le brevet d’aptitude technique (BAT) de timonier-navigateur.

Accessible en dehors des horaires habituels d’instruction, il permet aux élèves de s’entraîner à la navigation quand ils le souhaitent, en autonomie. Pour l’École navale, l’intérêt est aussi organisationnel : l’outil doit permettre de former un nombre d’élèves plus important sans augmenter le nombre d’instructeurs mobilisés, dans une institution bicentenaire qui doit continuellement adapter ses capacités de formation.

Lieu Lanvéoc (Finistère), bâtiment Iphigénie Fournisseur Kongsberg Maritime (Norvège) Passerelles 10 (4 principales + 2 hybrides + 4 individuelles) Investissement Entre 5 et 10 millions d’euros Commande 2019 Inauguration 9 octobre 2026

Cette montée en gamme de l’outil de formation intervient alors que l’École navale, qui fête ses deux cents ans d’histoire, continue de faire évoluer ses méthodes d’instruction. Les premières promotions à bénéficier pleinement du nouveau simulateur embarqueront sur les navires-écoles de la Marine nationale dans les prochains mois, avant de rejoindre leurs premières affectations opérationnelles.

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