Erminig, la nouvelle vedette SNSM de 11,90 mètres de Lorient

La station SNSM du Pays de Lorient a réceptionné sa nouvelle vedette de sauvetage, l’Erminig, construite par le chantier Pors Moro à Pont-l’Abbé. Longue de 11,90 mètres, elle remplace un navire vieux de 31 ans et doit entrer en service opérationnel avant Noël.

Une vedette bigoudène pour les sauveteurs de Locmiquélic

La remise officielle de l’Erminig a eu lieu le lundi 2 novembre 2026, sur le ponton de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) à Loctudy, dans le Finistère. Construite par le chantier naval Pors Moro, basé à Pont-l’Abbé, cette vedette de sauvetage côtière de première classe (VSC1) est la cinquième unité de ce type livrée par ce chantier bigouden. Sa coque a été réalisée par le chantier Martinez, à Saint-Cyprien, avant d’être rapatriée à Pont-l’Abbé pour l’armement, la peinture et la motorisation, une répartition du travail qui permet à Pors Moro de concentrer ses propres équipes sur la finition et l’équipement plutôt que sur la fabrication de la coque elle-même. Le navire a été lancé environ deux semaines avant sa remise, au terme d’une construction d’environ 14 mois, dont six consacrés à la coque et huit à l’armement et aux finitions.

Longue de 11,90 mètres, l’Erminig peut filer jusqu’à 25 nœuds et embarque une annexe semi-rigide destinée à faciliter l’approche des rochers. Elle est livrée clé en main par Pors Moro, entièrement équipée, jusqu’aux cartes marines et aux jumelles. Son nom, qui signifie « l’hermine » en breton, remplace celui de L’Hermine, la précédente vedette de la station, après 31 années de service, un âge respectable pour un navire aussi sollicité que ceux de la SNSM.

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Plus de 70 interventions par an pour la station du Pays de Lorient

La station SNSM du Pays de Lorient, dont les 37 bénévoles sont basés à Locmiquélic, assure entre 230 et 240 sorties par an, dont plus de 70 interventions de sauvetage proprement dites. Elle couvre l’ensemble de la zone portuaire de Lorient, y compris les transferts médicaux vers les îles et la sécurité des grands événements nautiques, dans une rade fréquentée aussi bien par les navires de pêche et de commerce que par une flotte de plaisance dense une partie de l’année. L’équipage avait encore pris la mer avec l’ancienne vedette lors d’une récente tempête, affrontant des rafales dépassant 140 km/h, un rappel concret de l’intensité des conditions dans lesquelles ces bénévoles interviennent, souvent de nuit, pour porter secours à des marins en difficulté.

C’est en été 2023 que la SNSM avait choisi le chantier Pors Moro pour renouveler une partie de sa flotte sur les côtes de l’Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. Thierry Diméet, chef de la station du Pays de Lorient, résume la philosophie de ce nouveau navire : « La priorité de ce bateau, c’est l’assistance à la personne ». Parmi les améliorations mises en avant par l’équipage figurent un confort accru, davantage d’espace intérieur pour prodiguer des soins, ainsi qu’une ligne de vie intégrée équipée de chariots, pensée pour les sauveteurs harnachés qui interviennent sur le pont par mauvais temps. Ces détails, qui peuvent sembler mineurs à terre, comptent beaucoup une fois en mer, lorsqu’il faut stabiliser un blessé ou s’accrocher pour ne pas être emporté par une vague.

Deux jours de formation avant une mise en service pour Noël

Après la cérémonie de remise à Loctudy, l’équipage de la station du Pays de Lorient a entamé deux jours de formation intensive, consacrés à la manœuvre technique du nouveau navire et à la prise en main de son électronique embarquée. La mise en service opérationnelle de l’Erminig est attendue avant Noël, à temps pour les sorties hivernales, une période où les tempêtes et les avaries en mer sollicitent le plus les équipages bénévoles de la SNSM. D’ici là, les 37 bénévoles de la station devront s’être familiarisés avec un bateau sensiblement différent de celui qu’ils connaissaient, à commencer par l’emplacement de la ligne de vie et des nouveaux équipements électroniques embarqués.

Pour le chantier Pors Moro, cette cinquième vedette de ce type confirme un savoir-faire bigouden mobilisé depuis 2023 au service du renouvellement de la flotte de sauvetage sur la façade Atlantique, la Manche et la mer du Nord. L’entreprise ne se limite pas à ces vedettes côtières : dans son atelier de Plonéour-Lanvern, elle construit aussi des canots tout temps de 16 mètres, deux unités ayant déjà été commandées pour les stations de Barfleur et d’Ouessant, ainsi qu’une nouvelle pilotine pour le port de La Rochelle, dont la livraison est prévue le 15 juillet. Cette diversification s’accompagne d’une croissance des effectifs : le chantier veut passer de 25 à 30 salariés d’ici la fin de l’année, en recrutant notamment des mécaniciens, des peintres navals, des stratifieurs et des accastilleurs.

Pors Moro prépare par ailleurs un retour sur son site historique, au bord de la rivière à Pont-l’Abbé, où un permis de construire doit être déposé avant la fin 2026. Les travaux, prévus à partir du printemps 2027 pour une livraison complète fin 2028, doivent doter le chantier de 3 500 mètres carrés de locaux industriels avec un accès direct à la mer, un atout pour mettre à l’eau des navires toujours plus volumineux. De la vedette livrée à Loctudy à ce projet immobilier bigouden, c’est tout un écosystème industriel local, construit autour de la commande publique et associative, qui se consolide au fil des contrats de la SNSM.

Sources