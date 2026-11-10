Saab va armer les quatre frégates FDI vendues à la Suède

Le suédois Saab va fournir et intégrer les systèmes d’armement et les capteurs des quatre frégates de défense et d’intervention (FDI) que Naval Group construit pour la marine suédoise. Le contrat, annoncé le 6 novembre, s’inscrit dans un programme global évalué à 4,3 milliards d’euros, signé quelques mois plus tôt en présence du président français.

Un sous-traitant suédois pour des frégates françaises

La Suède a choisi la FDI pour renouveler sa flotte de surface. Le contrat d’achat des quatre navires avait été signé le 31 août 2026 par l’agence suédoise FMV (Swedish Defence Materiel Administration) et Naval Group, lors d’une visite d’Emmanuel Macron à Stockholm. Un accord-cadre de coopération de défense franco-suédois, couvrant les opérations, les équipements et le développement industriel, avait été paraphé lors de la même visite. Le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, a présenté cet investissement comme stratégique, évoquant une situation internationale « détériorée ».

C’est dans ce cadre que Saab vient de signer, le 6 novembre, un contrat distinct avec Naval Group pour la fourniture et l’intégration des systèmes de contrôle d’armement et des capteurs destinés aux quatre frégates. Mats Wicksell, responsable de l’activité navale de Saab, a salué cette commande : « Nous sommes fiers d’équiper des navires suédois avec nos produits les plus avancés » (propos traduits), a-t-il déclaré, précisant que la marine suédoise disposera ainsi de capacités intégrées pour détecter, dissuader et réagir face aux menaces de surface comme sous-marines.

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Radars, missiles et canons : l’arsenal suédois des futures frégates

Le contrat Saab porte sur une liste précise d’équipements : le système de contrôle d’armement du groupe suédois, le directeur de tir Ceros associé au capteur électro-optique EOS 500, le missile antinavire RBS15, une torpille légère, la station d’armes téléopérée Trackfire et le radar léger de surveillance multimission Sea Giraffe 1X. Les navires suédois recevront également des canons Bofors de 57 et 40 mm. Cet ensemble doit permettre aux frégates de combiner veille, désignation d’objectif et riposte, dans un contexte que Stockholm juge important pour la défense aérienne et antimissile intégrée de l’Alliance atlantique.

Autrement dit, la coque et la propulsion resteront françaises, mais une bonne partie du cerveau tactique et de l’armement embarqué portera la marque de l’industrie de défense suédoise, une répartition des rôles qui illustre la manière dont les grands contrats navals européens s’écrivent aujourd’hui à plusieurs mains.

Les FDI suédoises, qui entreront en service sous le nom de classe Luleå, sont une déclinaison des frégates déjà en service dans la Marine nationale sous le nom d’Amiral Ronarc’h. Leur défense antiaérienne repose sur le système Aster, et leur conception doit leur permettre d’opérer aussi bien en Extrême-Nord qu’en mer Baltique ou dans l’Atlantique Nord. La Suède a retenu la FDI plutôt que l’Arrowhead 120 de Babcock et Saab (environ 124 mètres, 4650 tonnes) ou l’ALFA 4000 de Navantia (120 mètres, environ 4300 tonnes), notamment parce que le navire français était déjà en production, pour la France comme pour la Grèce, ce qui réduisait les délais de livraison.

Deux calendriers, jusqu’en 2034

Naval Group a lancé la construction de la première frégate, la Luleå, dès le mois suivant la signature du contrat d’achat : une cérémonie de découpe d’acier s’est tenue à Lorient. Les livraisons des quatre navires à la marine suédoise sont prévues entre 2030 et 2034, à raison d’une unité livrée puis des trois suivantes à intervalles successifs. Les livraisons de Saab à Naval Group, elles, s’échelonneront entre 2027 et 2034 : les équipements suédois doivent en effet être intégrés au fil de la construction des coques, avant l’achèvement de chaque frégate.

Pour Naval Group, cette commande suédoise confirme la capacité du groupe français à exporter la FDI au-delà de ses frontières, après la Grèce. Les prochaines étapes se joueront sur deux fronts : à Lorient, où la construction des coques suédoises doit se poursuivre dans les années à venir, et en Suède, où Saab prépare déjà l’intégration de ses propres systèmes à bord des navires à mesure qu’ils prendront forme.

La partie suédoise du carnet de commandes de la FDI reste à construire presque entièrement : seule la Luleå a, pour l’instant, vu sa coque entamée. L’échéance de 2030 pour la première livraison laisse quatre années à Naval Group et à ses partenaires suédois pour mener de front la construction des coques à Lorient et l’intégration progressive des systèmes d’armement conçus à quelques centaines de kilomètres de là, en Suède.

La FDI est en effet déjà produite en série, aussi bien pour la Marine nationale, qui l’a vue entrer en service sous le nom d’Amiral Ronarc’h, que pour la Grèce. L’arrivée de la Suède comme nouveau client de cette frégate conforte la stratégie export de Naval Group, qui mise sur un navire déjà en production pour convaincre des marines européennes soucieuses de renouveler rapidement leurs capacités face à un contexte régional que Stockholm elle-même juge dégradé. Entre la signature du contrat d’achat, celle du contrat Saab et les deux calendriers de livraison qui en découlent, le dossier suédois illustre aussi la complexité d’un grand programme naval export, où industriels français et suédois doivent synchroniser, pendant près d’une décennie, la construction des coques à Lorient et l’intégration des systèmes d’armes conçus outre-Baltique.

Sources