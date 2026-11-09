Ocergy va livrer au Japon une deuxième bouée de mesure pour l’éolien flottant

La société franco-américaine Ocergy construit actuellement une deuxième plateforme flottante de mesure, cette fois destinée au Japon. Elle viendra appuyer un programme de recherche sur l’éolien en mer au large d’Aomori, dans le nord du pays, et confirme la percée à l’export d’une technologie testée pour la première fois en Méditerranée.

Une deuxième bouée OCG-Data en construction pour le site d’essais de Mutsu-Ogawara

Selon Mer et Marine, une deuxième plateforme OCG-Data est actuellement en cours de construction chez Ocergy. Elle sera déployée sur le site d’essais et d’observation de l’éolien en mer de Mutsu-Ogawara, dans la préfecture d’Aomori, au nord-est de l’île de Honshū. Le projet est piloté par l’énergéticien japonais Kyuden Mirai Energy, avec le soutien de l’agence publique japonaise de recherche et développement NEDO (Organisation pour le développement de nouvelles énergies et technologies industrielles) et son installation est programmée pour 2027.

Pour Ocergy, cette commande japonaise confirme une stratégie d’internationalisation engagée depuis plusieurs années. Fondée avec une double implantation en France et aux États-Unis, l’entreprise s’est d’abord fait connaître en Méditerranée avant de chercher à exporter son savoir-faire vers d’autres bassins maritimes où l’éolien flottant se développe, à commencer par le Japon, dont les eaux profondes rendent les fondations posées sur le fond difficilement envisageables à grande échelle.

Le site de Mutsu-Ogawara (MTS) est un terrain d’essai dédié aux mesures de vent et de mer pour l’éolien offshore. Il est détenu et exploité conjointement par l’Université de Kobe et le Centre d’observation météo-océanographique de Mutsu-Ogawara (MOC) depuis avril 2024, et sert à tester et valider des instruments de mesure avant leur déploiement à plus grande échelle.

Ce nouveau contrat n’est pas une surprise totale : dès septembre 2025, Ocergy avait annoncé avoir été sélectionné par Kyuden Mirai Energy pour ce programme de recherche, mené sur trois ans avec plusieurs partenaires japonais dont l’Université de Kobe, Rera Tech et Cosmo Eco Power. « Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés par Kyuden Mirai Energy pour cet important projet », avait alors déclaré Dominique Roddier, directeur général d’Ocergy, ajoutant qu’« une évaluation précise et économiquement viable de la ressource éolienne est essentielle au développement de l’éolien flottant au Japon » (propos traduits de l’anglais, tenus en septembre 2025).

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Blue Oracle, la bouée pionnière qui a fait ses preuves en Méditerranée

La technologie embarquée sur cette future bouée japonaise dérive directement de Blue Oracle, la première plateforme OCG-Data d’Ocergy, déployée en 2023 dans le golfe du Lion, au large de Leucate et du Barcarès. Cette bouée en acier, large de 28 mètres pour 16 mètres de hauteur et pesant 42 tonnes, collecte des données météo-océaniques ainsi que des données de biodiversité aérienne et sous-marine.

Blue Oracle a depuis été redéployée pour trois ans au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône, dans le cadre du projet MARE (mesures et analyses radar pour l’environnement). Elle y assure désormais le suivi environnemental du futur parc éolien flottant Méditerranée Grand Large, d’une puissance comprise entre 230 et 280 MW, porté par un consortium réunissant EDF Power Solutions, Maple Power (coentreprise d’Enbridge et de CPP Investments) et BW Ideol Projects Company (détenue par BW Ideol et ADEME Investissement). La mise en service de ce parc est prévue autour de 2032.

Une technologie modulaire, déjà testée à taille réelle en mer du Nord

Le flotteur d’Ocergy repose sur un système de brides boulonnées, qui évite les opérations de soudure à quai lors de l’assemblage final, et sur des tirants tendus par des ridoirs entre les colonnes pour rigidifier la structure. La bouée Blue Oracle a elle-même servi de banc d’essai à échelle réduite pour les principes de la fondation flottante OCG-Wind, destinée cette fois à porter de véritables éoliennes.

Une première version à taille réelle de l’OCG-Wind, équipée d’une éolienne de 3 MW, a été assemblée à Wergeland, en Norvège, avant d’être remorquée au mois d’août à proximité de la plateforme gazière de Culzean, en mer du Nord. Selon Ocergy, cette éolienne doit couvrir 20 % des besoins électriques de la plateforme Culzean. L’entreprise affirme que son concept modulaire permet d’assembler et d’installer un flotteur par semaine depuis un port proche du parc, un argument de poids pour convaincre de futurs clients, japonais ou européens, de la viabilité industrielle du procédé.

Du golfe du Lion à la mer du Nord, puis bientôt au large d’Aomori, Ocergy construit méthodiquement les références qui doivent lui permettre de s’imposer dans la compétition mondiale, encore jeune, des fondations flottantes pour l’éolien en mer. Pour l’heure, l’entreprise reste discrète sur le calendrier précis de fabrication et de transport de la future bouée japonaise, dont le déploiement est attendu pour 2027, trois ans après l’annonce initiale du projet.

Sources