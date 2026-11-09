Absente de l’agenda officiel, la décarbonation des navires pèse sur la COP31

À Antalya, la décarbonation du transport maritime n'est pas à l'ordre du jour officiel de la COP31, mais elle pèse sur les négociations.

La décarbonation du transport maritime ne figure pas à l’ordre du jour officiel de la COP31, ouverte le 9 novembre à Antalya, en Turquie. Et pourtant, c’est bien une part de l’avenir des mers qui se négocie, en creux, dans les couloirs de ce sommet climatique.



Un sommet qui ne parle pas des navires, mais qui pèse sur leur sort

Officiellement, rien dans le programme de la COP31, qui se tient à Antalya du 9 au 20 novembre, ne traite directement de la décarbonation du transport maritime. La réglementation du secteur relève d’une autre instance, l’Organisation maritime internationale (OMI), et non des négociations climatiques de la COP. La conférence d’Antalya n’a donc pas vocation à fixer de règles mondiales pour les navires.

Mais l’océan n’attend pas que les textes le concernant soient signés sous son nom. Le climat qui se décide à Antalya, l’ambiance diplomatique qui s’y installe, les rapports de force qui s’y dessinent entre grandes puissances, tout cela façonne déjà, avant même l’ouverture des discussions techniques, les marges de négociation qui seront disponibles quelques jours plus tard à l’OMI. Pour la mer, qui ne connaît ni frontières ni ordres du jour, ce sommet compte, même sans la nommer.

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« Une négligence mortelle » : l’aveu d’échec qui plane sur les négociations

L’accord de Paris, signé en 2015, visait à contenir le réchauffement bien en deçà de 2°C, en poursuivant les efforts pour le limiter à 1,5°C. Un an plus tôt, à l’ouverture de la COP30, à Belém, au Brésil, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, avait livré un constat sans détour devant les chefs d’État réunis. « Nous avons échoué à rester sous les 1,5 degré », avait-il déclaré, avant d’ajouter : « C’est un échec moral, une négligence mortelle » (propos traduits de l’anglais, tenus le 6 novembre 2025).

Ce constat, posé un an avant Antalya, continue de peser sur toutes les négociations climatiques qui suivent, y compris celles qui, comme la décarbonation des navires, se déroulent loin des projecteurs. Chaque dixième de degré supplémentaire se traduit, pour l’océan, par davantage de chaleur emmagasinée, par des équilibres plus fragiles pour les espèces qui y vivent et par des littoraux plus exposés. Ce sont ces conséquences, diffuses et lentes, que les diplomates réunis à Antalya ont la charge, qu’ils le veuillent ou non, de limiter.

Washington en retrait, l’OMI sous tension avant une échéance clé

La partie n’est pas simplifiée par l’absence des États-Unis. Donald Trump a de nouveau retiré son pays de l’accord de Paris dès son retour au pouvoir, en janvier 2025, et Washington ne participe plus officiellement aux négociations climatiques. Une délégation de parlementaires américains est toutefois attendue en Turquie, selon un élu démocrate, à la faveur de la victoire de son parti lors des élections de mi-mandat la semaine précédente. L’an dernier déjà, l’administration américaine était intervenue pour ralentir, à l’OMI, les discussions sur la réduction des émissions des navires.

Ce cadre « zéro émission nette », qui doit fixer de nouvelles exigences sur l’intensité carbone des combustibles utilisés par les navires, assorties d’un mécanisme de tarification, n’avait pu être adopté en octobre 2025 : 57 États membres avaient voté pour ajourner les discussions d’un an, contre 49 favorables à une adoption immédiate. Son entrée en vigueur la plus précoce envisagée reste, à ce jour, le 1er mars 2028.

Les prochaines échéances se jouent précisément à l’OMI, quelques jours après la clôture de la COP31. Le Comité de la protection du milieu marin (MEPC 85) se réunit du 30 novembre au 3 décembre, suivi d’une session extraordinaire reprise le 4 décembre. L’objectif est de relancer, un an après son report, le processus d’adoption de ce cadre. Entre l’ouverture d’Antalya et la clôture de cette session de décembre, trois semaines à peine séparent un sommet qui ne nomme pas la mer d’une réunion qui doit, elle, décider de son sort.

Pour les flottes marchandes comme pour les écosystèmes qu’elles traversent, ce calendrier serré a valeur de rendez-vous. Que le cadre de l’OMI soit enfin adopté début décembre, ou qu’il connaisse un nouveau report, c’est bien l’état de l’océan dans les décennies à venir qui s’écrit, en silence, dans l’intervalle entre deux sommets.

Sources