70 % de carburant économisé : le pari du cargo à voile Neoliner Origin se confirme

Un an après sa mise en service, le cargo à voile Neoliner Origin affiche 70% d'économies de carburant et une nouvelle escale à Zeebrugge.

Un an après sa mise en service, le cargo roulier à voile Neoliner Origin affiche 70 % d’économies de carburant par rapport à un navire comparable, plus de 12 000 tonnes de marchandises transportées et une nouvelle escale à Zeebrugge. L’armateur NEOLINE fixe désormais ses objectifs pour 2027.

Un an d’exploitation sur la ligne transatlantique

Mis en service en octobre 2025, le Neoliner Origin est un cargo roulier de 136 mètres conçu pour utiliser le vent comme principale source de propulsion, complétée par un système auxiliaire diesel électrique. Ses deux mâts SolidSail repliables, qui portent 3 000 m² de voilure, lui permettent d’accéder à la plupart des ports tout en conservant une part belle à la propulsion vélique. Le navire assure une liaison transatlantique entre l’Europe et l’Amérique du Nord, avec des escales à Montoir-de-Bretagne, Saint-Pierre-et-Miquelon, Baltimore et Halifax, pour une rotation d’environ cinq semaines en été et six semaines en hiver, soit une dizaine de rotations par an.

Depuis le 21 septembre 2026, le navire fait également escale au terminal PSA Zeebrugge, sa première visite en Belgique. Selon le communiqué de CMA CGM repris par The Maritime Executive, cette escale répond à la demande d’expéditeurs souhaitant un accès direct au service depuis le cœur logistique européen : Zeebrugge, qui fait partie du port d’Anvers-Bruges, offre des liaisons routières et ferroviaires vers la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et le nord de la France. L’ajout de cette escale n’allonge la rotation que de quelques jours et préserve les délais de transit déjà promis aux clients embarquant à Montoir-de-Bretagne.

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Des économies de carburant confirmées, malgré des défis techniques

En mixant sobriété énergétique et usage du vent, Neoliner Origin a réalisé 70 % d’économies de carburant en 2026 par rapport aux navires comparables mentionnés dans le dernier rapport du Global Logistics Emissions Council (GLEC), a indiqué NEOLINE dans son bilan de première année relayé par Mer et Marine. Sur la route de l’Atlantique Nord, CMA CGM, partenaire majeur de l’armateur, vise même une réduction de consommation supérieure à 80 % par rapport à un navire conventionnel naviguant à 15 nœuds, un objectif distinct du résultat moyen de 70 % constaté sur l’ensemble de la première année d’exploitation.

Le navire a transporté plus de 12 000 tonnes de marchandises en 2026. NEOLINE reconnaît toutefois avoir rencontré des défis techniques au cours de cette première année, sans que l’armateur n’en détaille la nature dans les éléments rendus publics. Malgré ces difficultés, l’entreprise affirme que le bateau confirme le potentiel d’un modèle associant propulsion vélique principale, sobriété énergétique et échelle industrielle, et annonce fixer de nouveaux objectifs pour 2027.

Ce premier bilan s’appuie sur une comparaison avec les navires de référence du Global Logistics Emissions Council, l’organisme qui fixe les méthodes de calcul des émissions du secteur du fret. En se mesurant à cet étalon reconnu par la filière plutôt qu’à ses propres objectifs internes, l’entreprise cherche à donner un poids plus solide à son résultat de 70 %, dans un secteur où les annonces de réduction d’émissions sont nombreuses mais rarement vérifiées de façon indépendante.

Un symbole industriel qui doit encore convaincre les géants du secteur

« L’opportunité inédite de faire notre part de la transition énergétique », avait résumé Jean Zanuttini, président de Neoline Armateur et de Neoline Développement, en évoquant le potentiel de la propulsion principale par le vent pour la marine marchande et l’ambition de susciter la création d’une véritable flotte à propulsion vélique.

Le bilan positif affiché par NEOLINE ne doit pas masquer la prudence qui entoure encore ce segment. Comme le relevait le média Reporterre, les cargos à voile peinent toujours à convaincre les plus grands armateurs mondiaux de basculer massivement vers ce type de propulsion, qui reste pour l’instant cantonné à quelques navires pilotes malgré le soutien de poids lourds comme CMA CGM. L’extension de la rotation du Neoliner Origin à Zeebrugge, qui ouvre un accès facilité au marché européen et renforce les perspectives de fret de retour, est présentée par NEOLINE comme une étape en vue d’un éventuel agrandissement de sa flotte. Les objectifs 2027 annoncés par l’armateur, dont le détail précis n’a pas encore été rendu public, diront si ce premier succès opérationnel suffit à amorcer une dynamique de commandes plus large dans le secteur du transport maritime à la voile.

Sources