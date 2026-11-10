Réchauffement des mers : six poissons sur dix fuient désormais vers les profondeurs

Une étude pilotée par l’Ifremer, menée sur près de quarante ans de données de pêche, montre que six populations de poissons sur dix glissent désormais vers des eaux plus profondes en Atlantique Nord-Est et en Méditerranée. Un signe discret, mais massif, de la façon dont la vie sous-marine s’adapte au réchauffement des eaux.



Quarante ans de chaluts pour mesurer un exode silencieux

Pour documenter ce mouvement, les chercheurs du projet MAESTRO ont dû plonger dans une matière première peu spectaculaire mais considérable : 92 961 traits de chalut, recueillis par 21 programmes de campagnes scientifiques menés entre 1983 et 2019, et portant sur 607 espèces de poissons différentes. Rassemblées, ces données couvrent environ 4,8 millions de kilomètres carrés de plateau continental européen, de la Manche aux rivages méditerranéens. L’étude, conduite par Arnaud Auber et ses collègues, a été publiée fin octobre dans la revue Nature Communications.

Ce travail de fourmi aboutit à un constat simple à énoncer, mais lourd de sens pour qui pense aux bancs de poissons comme à des repères stables : 60 % des populations étudiées se répartissent aujourd’hui dans des eaux plus profondes qu’auparavant, aussi bien dans l’Atlantique Nord-Est qu’en Méditerranée. Parmi les espèces dont le déplacement est jugé significatif, 76 % ont choisi la même direction, celle du bas. En moyenne, la profondeur à laquelle vivent ces poissons augmente d’environ 18 mètres par décennie, un glissement lent, invisible à l’œil, mais qui redessine patiemment la carte des fonds marins.

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Fuir le chaud, pas seulement fuir vers les pôles

On aurait pu s’attendre à ce que les poissons, pour échapper au réchauffement, migrent avant tout vers des latitudes plus fraîches, comme le font nombre d’espèces terrestres. Les données de MAESTRO racontent une histoire plus nuancée. Le déplacement en latitude existe bel et bien, mais il reste presque équilibré : 49 % des populations se dirigent vers le nord, 51 % vers le sud. En Méditerranée, la tendance s’inverse même nettement, avec 60 % des populations qui migrent vers le sud. C’est la profondeur, bien plus que la latitude, qui semble être devenue le principal refuge.

Les chercheurs insistent sur un point qui mérite d’être entendu : la température seule n’explique pas tout. La topographie des fonds, la disponibilité de la nourriture, la salinité ou encore l’oxygène dissous dans l’eau pèsent tout autant dans ces choix de vie. Les espèces qui plongent le plus volontiers vers les profondeurs partagent souvent des traits communs : une croissance lente, une longévité importante, une place élevée dans la chaîne alimentaire. Fait notable pour qui s’inquiète de l’état des pêcheries, la pression de pêche n’apparaît pas, dans cette étude, comme un facteur déterminant de ces migrations verticales. « Ces résultats montrent l’importance de considérer les trois dimensions de l’espace marin », souligne Arnaud Auber, chercheur en écologie à l’Ifremer.

Des populations qui s’étendent, sans que cela rassure vraiment

Autre enseignement du projet MAESTRO : les aires de répartition de 61 % des populations suivies s’élargissent, un phénomène particulièrement marqué chez les espèces qui gagnent les profondeurs. Et 73 % des populations déplacées, qu’elles aillent vers le nord, le sud ou le bas, voient parallèlement leur abondance augmenter. De quoi croire, à première lecture, que la vie sous-marine s’adapte plutôt bien au changement climatique. Les auteurs de l’étude appellent toutefois à la prudence : cette hausse d’abondance locale ne permet pas de conclure à une amélioration générale de l’état des populations de poissons, car un déplacement réussi dans une zone ne dit rien du sort de l’espèce à l’échelle de son aire de répartition entière, ni de sa capacité à continuer de fuir si le réchauffement se poursuit.

Le projet MAESTRO, financé par France Filière Pêche en partenariat avec le Cesab de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, ne s’arrête pas à ce constat. Il doit encore caractériser, sur trente années de données, les effets conjugués du climat et de la pêche sur la diversité des communautés marines exploitées, projeter leur évolution jusqu’à la fin du siècle, et explorer des stratégies de pêche alternatives, capables de s’ajuster à de nouvelles combinaisons d’espèces plutôt que de s’acharner sur des populations qui ont déjà fui vers des eaux plus froides et plus sombres.

Pour les gestionnaires des pêcheries comme pour les scientifiques qui modélisent l’avenir des océans, ce travail invite à ajouter une dimension trop souvent négligée dans les modèles de prévision : la profondeur, aux côtés de la température et de la latitude. L’Ifremer indique que ces résultats doivent désormais nourrir l’adaptation de la gestion durable des ressources halieutiques et de la conservation des écosystèmes marins face au dérèglement climatique, un travail qui se poursuivra dans les prochaines publications du projet MAESTRO, à mesure que de nouvelles années de données viendront s’ajouter aux presque quarante déjà analysées.

Il y a quelque chose de vertigineux à imaginer, sous la surface des cartes marines familières, des populations entières de poissons glisser peu à peu vers l’obscurité et le froid des grandes profondeurs, à raison de quelques mètres chaque année, sans qu’aucun pêcheur ni aucun promeneur ne puisse le voir à l’œil nu. Cette lenteur même est ce qui rend le phénomène difficile à percevoir au quotidien, et c’est précisément ce que l’ampleur du travail mené par l’Ifremer permet de révéler : non pas un évènement brutal, mais une dérive continue, à l’échelle de tout un plateau continental, qui touche six espèces sur dix sans faire de bruit. Mesurer ce mouvement suppose de la patience, celle de dizaines de campagnes de chalutage conduites sur près de quatre décennies, bien avant que la question climatique n’occupe la place qu’elle a aujourd’hui dans la recherche marine.

Sources