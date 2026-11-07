2031 : la Norvège veut mettre à l’eau le premier navire civil à propulsion nucléaire

L’armateur norvégien Island Offshore veut exploiter dès 2031-2032 un navire équipé d’un micro-réacteur nucléaire. Soutenu par 20 millions de couronnes de fonds publics, le consortium MarNuPS doit faire passer le projet de la conception à des essais grandeur réelle à partir de 2027.

Un microréacteur loué plutôt que vendu

Island Offshore, armateur de navires de service offshore basé à Ulsteinvik, ambitionne de devenir le premier à installer à bord d’un navire civil un micro-réacteur et son système énergétique complet. Ce projet passe par MarNuPS (Marine Nuclear Propulsion System), que le Conseil norvégien de la recherche vient de soutenir à hauteur de 20 millions de couronnes, soit environ deux millions de dollars, selon les informations recueillies par Mer et Marine et confirmées par le site américain The Maritime Executive.

Au cœur du projet se trouve le concept GEM d’Emerald Nuclear, un micro-réacteur destiné aux navires et aux barges, qui utilise un combustible TRISO à base d’uranium. Contrairement à un réacteur classique que l’on recharge, celui-ci serait remplacé dans son ensemble tous les cinq à quinze ans. Le modèle économique repose sur la location du système plutôt que sur sa vente, une manière de contourner une partie des contraintes réglementaires et financières qui freinent habituellement l’adoption du nucléaire civil embarqué.

L’intérêt pour ce type de propulsion tient à la nature même de l’activité d’Island Offshore : ses navires de service offshore passent de longues périodes en mer, loin des ports de ravitaillement, pour soutenir les plateformes pétrolières et, de plus en plus, les parcs éoliens en mer. Un réacteur capable de fonctionner plusieurs années sans ravitaillement supprimerait une partie des contraintes logistiques et des émissions associées au carburant fossile, à condition que les questions de sûreté, d’assurance et d’acceptabilité du public soient résolues.

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Un consortium qui associe chantier naval, université et client final

Le consortium MarNuPS réunit Emerald Nuclear, filiale norvégienne d’une entreprise américaine de réacteurs, qui en est le chef de file, Island Offshore en tant que premier client commercial pressenti, le chantier naval Vard et sa filiale Vard Electro, détenus par l’italien Fincantieri, ainsi que deux centres de recherche, le norvégien NTNU et l’Imperial College de Londres, et le spécialiste de la surveillance des machines Maskindynamikk. Le financement public de 20 millions de couronnes ne représente qu’une fraction du coût total de cette première étape, estimé à environ 150 millions de couronnes, soit près de 15,6 millions de dollars, le reste étant apporté par les partenaires eux-mêmes.

« Notre ambition est d’être le premier armateur à installer ce système et à démontrer son potentiel dans la pratique » (propos traduits), a déclaré Tommy Walaunet, directeur général d’Island Offshore, cité par The Maritime Executive. Hallgeir Juliebø, cofondateur et directeur commercial d’Emerald Nuclear et président d’Emerald Nuclear Norway, a de son côté relativisé la portée de cette subvention : « Cette aide témoigne d’une validation et d’une dynamique, plus que de l’ampleur de notre ambition » (propos traduits).

Rendez-vous à Stette en 2027, avant une mise à l’eau espérée pour 2031

La prochaine étape du calendrier est fixée à 2027, avec la mise en place d’une installation d’essai à Stette, près d’Ålesund, où un système de propulsion à échelle réelle sera testé à l’aide d’un chauffage électrique simulant la chaleur du réacteur, plutôt qu’avec un véritable combustible nucléaire. Cette précaution permet de valider l’intégration mécanique et les systèmes de sécurité sans attendre une autorisation nucléaire complète. Ce n’est qu’après ces essais à terre qu’Island Offshore pourra envisager d’équiper un navire réel, avec un objectif de mise en service entre 2031 et 2032.

Le projet MarNuPS n’est pas isolé : le chantier Vard, déjà partenaire, mène en parallèle un autre programme de recherche, NuProShip II, consacré lui aussi à la propulsion nucléaire pour le secteur offshore, preuve que plusieurs acteurs norvégiens misent sur cette filière en même temps. Pour l’instant, aucun projet comparable n’est financé publiquement en France, où l’expertise du nucléaire naval reste concentrée sur les programmes militaires de Naval Group et de TechnicAtome. Les autorités de classification et les États du pavillon devront encore définir un cadre réglementaire pour le nucléaire civil embarqué avant qu’un navire de ce type puisse réellement prendre la mer, ce qui laisse plusieurs années de travail réglementaire en parallèle des essais techniques.

La trajectoire reste donc longue entre la subvention annoncée cette semaine et la mise en service espérée en 2031 ou 2032. Les prochaines étapes à surveiller seront la finalisation de l’installation d’essai à Stette d’ici 2027, puis les résultats des premiers tests menés avec un chauffage électrique en lieu et place du combustible nucléaire réel, qui conditionneront la suite du calendrier annoncé par Island Offshore et ses partenaires.

Sources