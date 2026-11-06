620 000 tonnes de krill pêchées, zéro nouvelle aire protégée en Antarctique

Réunis pendant deux semaines à Hobart, en Tasmanie, les membres de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique n’ont trouvé aucun accord pour créer de nouvelles aires marines protégées dans l’océan Austral. Dix-septième année d’un engagement resté largement lettre morte, où la France, qui détient déjà l’une des plus vastes réserves marines du monde dans ses Terres australes, compte parmi les membres les plus engagés du camp de la conservation.

Hobart, théâtre d’un nouvel échec annoncé

La réunion annuelle de la CCAMLR s’est achevée le 31 octobre à Hobart sans accord sur de nouvelles aires marines protégées (AMP) ni sur des mesures de précaution supplémentaires pour la pêche au krill. En cause : la règle du consensus qui régit l’organisation, où le refus d’un seul membre suffit à bloquer toute décision. La proposition la plus avancée, portée depuis plusieurs années par le Chili et l’Argentine avec le soutien du Brésil et de l’Uruguay, visait à protéger la péninsule Antarctique. Elle n’a, cette année encore, pas obtenu l’unanimité requise, même si plusieurs membres ont accepté d’ouvrir un processus de discussion entre les réunions annuelles pour tenter de dégager un compromis avant le prochain rendez-vous.

Cinq propositions de protection restent aujourd’hui à l’étude devant la Commission, dont une nouvelle venue : un projet d’aire protégée pour l’Antarctique oriental, soumis cette année par la Chine. Selon l’organisation Pew Bertarelli Ocean Legacy, c’est la dixième année consécutive sans accord sur la partie occidentale de la péninsule Antarctique.

Créée en 1982 pour encadrer l’exploitation des ressources vivantes de l’océan Austral, la CCAMLR compte aujourd’hui vingt-six membres, vingt-cinq pays auxquels s’ajoute l’Union européenne en tant que membre à part entière, les Pays-Bas ayant été les derniers à y adhérer. Toute décision y requiert l’unanimité, un principe pensé à l’origine pour garantir l’adhésion de tous les pêcheurs potentiels aux règles communes, mais qui s’est progressivement transformé en droit de veto de fait pour quiconque souhaite bloquer une nouvelle protection.

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Le krill, otage d’une pêche en plein essor

Derrière ce blocage se cache un enjeu économique de taille : les zones où les ONG réclament une protection renforcée chevauchent largement les eaux où opère la pêche industrielle au krill, ce petit crustacé qui constitue la base de la chaîne alimentaire antarctique, nourrissant manchots, phoques, baleines et poissons. Sa répartition dépend directement de l’étendue de la banquise et de la température de l’océan, deux paramètres déjà affectés par le changement climatique.

La pression sur la ressource s’est d’ailleurs matérialisée de façon concrète l’an dernier : pour la première fois, la pêcherie de krill a dû fermer précocement en 2025, après avoir épuisé en quelques mois son quota annuel fixé à 620 000 tonnes, conséquence directe de la suspension, en 2024, d’une mesure qui répartissait les prises dans l’espace pour éviter de concentrer l’effort de pêche sur les zones les plus riches en prédateurs. Des organisations comme le WWF réclament désormais un moratoire pur et simple sur cette pêche.

« La science est claire : des populations de prédateurs en bonne santé dépendent de populations de krill en bonne santé », résume Emily Grilly, du WWF Australie (propos traduits). Pour Claire Christian, de la coalition de défense de l’Antarctique ASOC, l’issue de cette réunion ne laisse guère de doute : « L’objectif fondateur de conservation de la CCAMLR doit passer en premier » (propos traduits), un rappel à l’ordre pour une organisation créée en 1982 précisément pour concilier pêche et préservation des écosystèmes australs.

Une France déjà engagée, un espoir reporté à l’an prochain

Dans ce bras de fer, la France pèse d’un poids particulier. Grâce aux eaux entourant ses Terres australes et antarctiques françaises (Kerguelen, Crozet, Saint-Paul et Amsterdam), elle gère déjà l’une des plus vastes réserves marines protégées du monde, un record régulièrement mis en avant par Paris pour justifier son soutien aux nouvelles propositions de protection discutées à Hobart. Lors de cette 45e réunion annuelle, la France a figuré, aux côtés du Chili, de l’Argentine, de la Nouvelle-Zélande, de la Corée du Sud et de l’ensemble des États membres de l’Union européenne, parmi les délégations qui se sont opposées à toute extension de la pêche au krill dans les secteurs les plus riches en prédateurs, sans garanties supplémentaires pour les manchots, les phoques et les baleines qui en dépendent.

Un maigre motif de satisfaction est toutefois à relever : de nouvelles règles encadrant les transbordements en mer ont été adoptées à Hobart, avec l’obligation pour tous les navires opérant dans la zone de figurer sur un registre public. Mais sur le terrain des aires protégées, dix-sept ans après l’engagement pris en 2009 de constituer un réseau représentatif, seules deux AMP existent aujourd’hui dans l’océan Austral, la dernière ayant été créée il y a déjà une décennie.

Indicateur Chiffre Aires marines protégées créées depuis l’engagement de 2009 2 en 17 ans Propositions de protection encore à l’étude 5, dont une nouvelle proposition chinoise pour l’Antarctique oriental Quota annuel de krill (2025) 620 000 tonnes, épuisé avant la fin de la saison de pêche Océan Austral protégé (existant et proposé) Environ 26 %, soit près de 3 % de l’océan mondial Objectif mondial fixé pour 2030 30 % de l’océan protégé

La prochaine occasion de sortir de cette impasse se jouera en partie hors de la CCAMLR elle-même : la première conférence des parties du traité sur la haute mer (BBNJ), qui doit se tenir dans les prochains mois, pourrait créer une dynamique nouvelle en faveur de la protection des eaux internationales, y compris australes. En attendant, les délégations se retrouveront l’an prochain à Hobart, pour une 46e tentative de sortir, enfin, de dix années de statu quo. D’ici là, le sort du krill antarctique restera suspendu à des discussions intersessions dont l’issue, comme chaque année depuis une décennie, demeure incertaine.

Sources