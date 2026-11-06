2027, l’échéance : le Groenland interdit les rejets polluants des scrubbers de navires

Le parlement groenlandais a voté à l’unanimité l’interdiction des rejets en mer des eaux de lavage des scrubbers, ces épurateurs qui permettent aux navires de continuer à brûler du fioul lourd polluant. La mesure entrera en vigueur par étapes à partir de 2027.

Une interdiction votée à l’unanimité, en deux temps

Le 4 novembre, l’Inatsisartut, le parlement groenlandais, a adopté à l’unanimité une proposition restreignant les rejets issus des scrubbers, ces systèmes d’épuration des gaz d’échappement installés sur certains navires. Le texte, porté par le député Justus Hansen, du parti Demokraatit, charge désormais le gouvernement groenlandais de mettre en place ces restrictions selon un calendrier précis.

À compter du 1er juillet 2027, les scrubbers dits « en boucle ouverte », qui rejettent directement en mer les eaux de lavage chargées de soufre, de métaux lourds et d’autres contaminants, ne pourront plus déverser ces effluents dans les ports, les eaux intérieures et la mer territoriale du Groenland. Les scrubbers « en boucle fermée », qui recyclent l’eau de lavage mais génèrent malgré tout des résidus à traiter à terre, seront à leur tour concernés à partir du 1er juillet 2029. Le gouvernement groenlandais a choisi ce calendrier échelonné en cohérence avec une approche régionale en train d’émerger dans le cadre de la convention OSPAR, qui couvre l’ensemble de l’Atlantique du Nord-Est, des côtes françaises aux eaux arctiques.

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Les scrubbers, une échappatoire controversée face à l’interdiction du fioul lourd

Les scrubbers permettent à un navire de continuer à brûler des fiouls à haute teneur en soufre, moins chers, tout en respectant les limites d’émissions atmosphériques imposées par l’Organisation maritime internationale (OMI), en épurant les gaz d’échappement avant leur rejet dans l’air. Le problème, selon les organisations environnementales, est qu’ils déplacent simplement la pollution de l’air vers l’océan.

Sian Prior, conseillère principale de la Clean Arctic Alliance, qui a salué la décision groenlandaise, résume ainsi l’enjeu : « Les scrubbers ne sont rien d’autre qu’une échappatoire permettant aux navires de continuer à brûler les carburants les plus polluants » (propos traduits). Selon son organisation, les résidus de fioul lourd que les scrubbers permettent de continuer à utiliser génèrent par ailleurs davantage de particules fines et de carbone suie que les distillats plus propres, un enjeu particulièrement sensible en Arctique, où le carbone suie accélère la fonte des glaces et de la banquise en se déposant sur les surfaces blanches.

Le Groenland s’inscrit ainsi dans une dynamique plus large de durcissement des règles arctiques sur les carburants marins : depuis le 1er mars 2026, l’Arctique canadien et la mer de Norvège disposent de zones de contrôle des émissions (ECA) limitant la teneur en soufre des carburants à 0,10 %, la Norvège disposant déjà d’une telle zone en mer du Nord, tandis que le Svalbard interdit depuis janvier 2022 l’utilisation et le transport de carburants plus polluants que le gazole marin dans ses eaux territoriales.

Le vote de l’Inatsisartut illustre aussi la capacité du Groenland, territoire autonome au sein du royaume du Danemark, à fixer ses propres règles environnementales dans ses eaux territoriales, indépendamment de Copenhague, sur un sujet où l’Arctique se trouve en première ligne du réchauffement climatique. Le texte adopté ne cible pas une catégorie de navires en particulier : il s’applique à l’ensemble des navires équipés de scrubbers qui transitent par les eaux groenlandaises, et pas uniquement aux paquebots de croisière, même si ce sont eux qui concentrent l’attention du fait de la croissance rapide du tourisme polaire.

Le Groenland s’aligne sur une dynamique régionale plus large

Cette décision groenlandaise s’ajoute à l’interdiction du fioul lourd dans l’Arctique adoptée par l’OMI au titre de l’annexe I de la convention Marpol, en vigueur depuis juillet 2024 pour la plupart des navires, certains bâtiments disposant toutefois d’une dérogation jusqu’en juillet 2029 s’ils bénéficient de protections renforcées de leurs soutes. Mais cette interdiction du fioul lourd porte sur les risques de déversement en cas d’accident, pas sur les rejets réguliers des eaux de lavage des scrubbers ni sur les émissions de carbone suie, ce qui laissait jusqu’ici une brèche que la nouvelle loi groenlandaise vient refermer localement.

L’enjeu n’est pas que symbolique pour le territoire autonome danois : le Groenland et ses eaux ont accueilli environ 94 000 passagers de croisière lors de 232 escales en 2025, selon les chiffres du Conseil de l’Arctique, un trafic touristique en forte croissance. Au niveau mondial, 338 navires à passagers et de croisière étaient équipés de scrubbers en 2025, selon S&P Global, sans qu’aucune donnée publique ne précise la part de cette flotte qui fréquente réellement les eaux groenlandaises. Faute d’interdiction totale, les armateurs concernés devraient pouvoir basculer vers des carburants à faible teneur en soufre, comme le gazole marin, sans changer leurs itinéraires ni retirer leurs équipements.

Échéance Mesure 4 novembre 2026 Vote à l’unanimité de l’Inatsisartut 1er juillet 2027 Interdiction des rejets de scrubbers en boucle ouverte 1er juillet 2029 Extension aux scrubbers en boucle fermée Passagers de croisière au Groenland (2025) ≈ 94 000, sur 232 escales Navires à passagers équipés de scrubbers (monde, 2025) 338

D’ici l’entrée en vigueur de la première échéance, au 1er juillet 2027, les armateurs fréquentant les eaux groenlandaises devront ajuster leur stratégie de carburant, à moins d’anticiper une extension plus large de ce type de restriction à l’ensemble de l’espace OSPAR, qui concerne aussi les façades atlantiques françaises et européennes. La prochaine échéance de 2029, qui doit mettre fin à l’échappatoire des scrubbers en boucle fermée, sera à surveiller comme un indicateur de la fermeté réelle de cette nouvelle réglementation arctique.