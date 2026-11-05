379 millions d’euros : la technologie française qui électrise l’éolien flottant norvégien

L’organisme public norvégien Enova a confirmé un soutien pouvant atteindre 379 millions d’euros pour deux projets pilotes d’éolien flottant au large de Karmøy. L’un d’eux reposera sur le flotteur Damping Pool, mis au point en France par BW Ideol.

Un pari norvégien de 3,94 milliards de couronnes sur l’éolien flottant

Enova, l’organisme public norvégien chargé de financer la transition énergétique, a annoncé fin octobre l’octroi de 3,94 milliards de couronnes (environ 379 millions d’euros) pour soutenir deux projets pilotes d’éolien flottant. Les fonds iront à deux sociétés distinctes : Fortius Offshore Wind AS, qui reçoit 2 milliards de couronnes, et Fram Wind Solutions AS, qui reçoit 1,94 milliard de couronnes. Dans les deux cas, l’argent ne sera versé que si les projets sont effectivement menés à bien, sur un horizon de construction de cinq ans.

Chaque projet prévoit l’installation de deux éoliennes flottantes de grande puissance (18,5 MW chacune) sur le site d’essais du METCentre, au large de Karmøy, dans le comté de Rogaland. Les quatre machines réunies représenteront une puissance cumulée d’environ 74 MW, et devraient produire près de 300 millions de kWh par an, soit la consommation annuelle d’environ 15 000 foyers norvégiens.

Pour sa directrice générale Evy Glørstad, parvenir à une rentabilité suffisante de l’éolien en mer flottant constituerait « une étape majeure vers un déploiement plus rapide et à grande échelle des énergies renouvelables » (propos traduits). Oskar Gärdeman, responsable de l’éolien en mer chez Enova, estime de son côté que la Norvège dispose d’atouts particuliers pour ce type de projets, notamment « une industrie maritime solide » et de vastes zones maritimes exposées à des vents forts (propos traduits).

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Fram Wind Solutions et la technologie française Damping Pool

Le projet porté par Fram Wind Solutions AS, détenue à 50 % par BW Offshore ainsi que par Grieg Kapital et Fram Green Technology, utilisera la technologie de flotteur Damping Pool. Cette fondation flottante a été développée en France par Ideol, une jeune entreprise née dans l’Hexagone avant de rejoindre le groupe singapourien BW, donnant naissance à BW Ideol. Le principe du Damping Pool repose sur un flotteur à bassin amortisseur, conçu pour limiter les mouvements de la structure en mer tout en restant compatible avec des méthodes de construction industrialisables, un enjeu central pour faire baisser les coûts de l’éolien flottant.

Le second projet retenu par Enova, celui de Fortius Offshore Wind AS, repose sur une technologie de fondation différente, sans lien avec BW Ideol. Selon Enova, les deux projets ont été sélectionnés à l’issue d’une mise en concurrence portant notamment sur l’énergie produite par couronne investie, le potentiel de diffusion de la technologie à plus grande échelle, l’empreinte carbone, l’impact sur la biodiversité et les perspectives de baisse des coûts futurs. Les objectifs affichés sont également très concrets : tester et démontrer de nouvelles fondations flottantes pour de grandes turbines, de nouveaux systèmes d’ancrage (mooring) et de nouvelles méthodes de construction et d’exploitation.

Le choix du METCentre, au large de Karmøy, n’a rien d’anodin. Ce site d’essai fonctionne en continu depuis 2009 et se présente comme l’un des sites pionniers de l’éolien offshore flottant en Europe. Situé à une dizaine de kilomètres de la côte, par des profondeurs d’eau comprises entre 195 et 220 mètres, il accueille déjà deux turbines, la Zephyros (l’ancien démonstrateKr Hywind) et le flotteur TetraSpar, totalisant 6 MW raccordés au réseau terrestre par un câble sous-marin de 22 kV. Le site détient les seules concessions de production d’énergie offshore prévues par la loi norvégienne sur l’énergie océanique, avec une capacité maximale autorisée de 82,7 MW, un plafond que les deux nouveaux projets, une fois construits, viendront largement entamer.

La France, elle aussi, mise gros sur l’éolien flottant

Ce succès norvégien d’une technologie française intervient alors que la France a elle-même fait de l’éolien flottant une priorité de sa politique énergétique. Selon les données citées par Enova, la France a alloué 63 milliards d’euros sur vingt-cinq ans au développement de l’éolien en mer, posé comme flottant. Le Royaume-Uni et la France ont par ailleurs lancé d’importants appels d’offres dans ce domaine, tandis que la Commission européenne considère désormais l’éolien flottant comme un élément clé du mix énergétique européen à l’horizon 2050.

Dans ce contexte, voir une technologie d’origine française choisie par un pays pionnier de l’éolien offshore comme la Norvège, elle-même déjà dotée d’une solide industrie pétrolière et gazière en mer, constitue une forme de reconnaissance pour la filière. Un rapport d’Enova pour le ministère norvégien de l’Énergie estime qu’un déploiement mondial réussi de l’éolien flottant pourrait faire tomber le coût de production autour d’une couronne par kWh, un niveau qui le rendrait compétitif face aux autres sources d’électricité.

Donnée Valeur Financement total Enova 3,94 milliards NOK (≈ 379 M€) Part Fram Wind Solutions (BW Ideol) 1,94 milliard NOK Part Fortius Offshore Wind 2 milliards NOK Éoliennes installées 4 unités de 18,5 MW, soit ≈ 74 MW Production annuelle attendue ≈ 300 millions de kWh (≈ 15 000 foyers) Budget français éolien en mer (25 ans) 63 milliards d’euros

Les deux projets doivent désormais être construits dans les cinq prochaines années sur le site de démonstration du METCentre. Les fonds d’Enova ne seront débloqués qu’au fil de leur avancement réel, ce qui laisse encore plusieurs étapes avant la mise en service effective des éoliennes.

Pour la filière française de l’éolien flottant, confrontée par ailleurs à des difficultés sur son propre marché intérieur, cette validation à l’export, sur l’un des bancs d’essai les plus suivis d’Europe, reste un signal à surveiller dans les prochains mois.

Sources